TAP Air Portugal nominata migliore compagnia aerea al mondo per i collegamenti con Sud America e Africa

TAP Air Portugal è stata eletta ai World Travel Awards 2025 come Migliore Compagnia Aerea al Mondo per i collegamenti con il Sud America e Migliore Compagnia Aerea al Mondo per i collegamenti con l’Africa.

Nel corso della cerimonia annuale che si è svolta in Bahrain, TAP è stata inoltre premiata come Compagnia Aerea Europea con il Miglior Sito Web.

“A questi premi attribuiamo un significato profondo. Riflettono otto decenni di dedizione nel costruire collegamenti solidi e affidabili tra l’Europa e due delle regioni più vibranti, diverse e culturalmente ricche del mondo”, ha dichiarato Justyna Valente, Head of Marketing & Branding di TAP. “Sud America e Africa non sono solo destinazioni all’interno del nostro network: fanno parte della nostra identità, della nostra storia e della nostra visione a lungo termine come compagnia di bandiera del Portogallo”.

“Per quanto riguarda l’Africa, TAP opera 80 voli settimanali da Porto e Lisbona verso 14 destinazioni in Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marocco, Senegal, Gambia e Ghana.

Sul fronte del Brasile, TAP Air Portugal opera 91 voli settimanali collegando direttamente Lisbona a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto con São Paulo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte, da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

A partire dal 2026 TAP volerà anche su Curitiba, riaffermando il proprio ruolo di ponte aereo tra Europa e Sud America e compiendo un ulteriore e importante passo nella strategia di espansione del vettore”, afferma TAP Air Portugal.

“I World Travel Awards premiano il meglio del turismo mondiale in decine di categorie e in diverse aree del mondo. La scelta dei vincitori avviene attraverso un processo di votazione online che coinvolge professionisti del turismo e dei viaggi – come agenti di viaggio, tour operator e organizzazioni turistiche di vari Paesi – ma anche il grande pubblico.

TAP serve attualmente 85 destinazioni con oltre 1.000 frequenze settimanali”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)