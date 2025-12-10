SAS rafforza la partnership con WestJet ampliando la cooperazione transatlantica

SAS e WestJet hanno stipulato un codeshare agreement che offre ai viaggiatori maggiore flessibilità e un accesso più facile in Scandinavia e Canada, migliorando la connettività tra le reti delle due compagnie aeree.

“L’accordo consente ai clienti SAS di viaggiare senza interruzioni tramite Toronto Pearson International Airport (YYZ) e attraverso i gateway serviti da SAS negli Stati Uniti, mentre i clienti WestJet ottengono un comodo accesso all’hub globale di SAS a Copenhagen, nonché a Oslo e Stoccolma, rafforzando il collegamento transatlantico tra le due reti”, afferma SAS.

“L’ampliamento della partnership di codeshare con WestJet rappresenta un passo importante per collegare ancora più strettamente la Scandinavia al Canada. Rafforza la nostra base principale a Copenhagen e offre ai viaggiatori su entrambe le sponde dell’Atlantico più opzioni e un viaggio complessivamente più agevole. Questo accordo amplia la nostra offerta congiunta e crea nuove opportunità per i clienti attraverso le nostre reti combinate”, afferma Paul Verhagen, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at SAS.

“SAS è la compagnia aerea con il maggior numero di voli tra Scandinavia e Canada. Grazie al suo servizio attivo tutto l’anno tra Copenhagen e Toronto, i viaggiatori possono usufruire di un collegamento affidabile e diretto attraverso l’Atlantico.

L’affidabilità operativa di SAS aggiunge ulteriore valore alla cooperazione. Nel 2025 SAS si è classificata due volte come la compagnia aerea più puntuale al mondo e quest’anno è già stata nominata la compagnia aerea più puntuale d’Europa quattro volte, a dimostrazione del suo impegno per un servizio affidabile.

Grazie all’accordo, i clienti SAS avranno accesso a più di dieci destinazioni canadesi oltre a Toronto, tra cui Vancouver, Calgary e Halifax, il tutto con un unico biglietto con bagaglio da stiva. I viaggiatori di WestJet beneficiano di un efficiente accesso one-stop alla Scandinavia e a tutta Europa attraverso la base di Copenhagen di SAS, ben collegata. È prevista una futura partnership fedeltà per offrire ulteriori vantaggi ai membri EuroBonus e WestJet Rewards“, prosegue SAS.

“Rafforzare il nostro legame commerciale con SAS significa collegamenti più fluidi per gli ospiti su entrambe le sponde dell’oceano. Con un numero sempre maggiore di canadesi che desiderano esplorare il Nord Europa, siamo orgogliosi di aiutarli a raggiungerlo facilmente, in modo che possano concentrarsi sulla destinazione. Siamo orgogliosi di collaborare con una compagnia aerea di livello mondiale come SAS e non vediamo l’ora di introdurre una maggiore connettività tra le nostre due reti esclusive nel 2026”, afferma John Weatherill, WestJet Executive Vice-President and Chief Commercial Officer.

“La collaborazione si espanderà ulteriormente nel 2026, includendo il codeshare sul prossimo servizio WestJet Halifax – Copenhagen, il cui lancio è previsto per maggio. Ciò rafforzerà la connettività tra il Canada atlantico e la regione nordica, offrendo maggiore flessibilità e nuove opportunità di viaggio per i clienti di entrambi i continenti”, continua SAS.

(Ufficio Stampa SAS)