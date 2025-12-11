Airbus e i partners completano con successo i wake energy retrieval trials

Airbus, in collaborazione con Air France, Delta Air Lines, French bee, Virgin Atlantic e gli operations partners AirNav Ireland, DSNA, EUROCONTROL e NATS, ha completato con successo una nuova fase di trials per l’Airbus fello’fly project.

“Fello’fly trae ispirazione dalle oche migratrici e dimostra il potere della collaborazione, abbinando voli per ridurre il consumo di carburante. Con questa tecnica di volo, il primo aeromobile crea un uplift che favorisce la fuel efficiency per l’aeromobile che segue, fenomeno noto come “wake energy retrieval”. Quando sarà implementato, il wake energy retrieval ha il potenziale di generare risparmi di carburante fino al 5% sui long-haul flights”, afferma Airbus.

“Questi test, condotti su otto voli che hanno sorvolato l’Oceano Atlantico settentrionale tra settembre e ottobre 2025, sono stati effettuati nell’ambito del SESAR Joint Undertaking GEESE project e miravano a dimostrare che l’operational concept rappresenta un metodo realizzabile e sicuro per guidare due aeromobili a incontrarsi in un punto e a un’ora precisi (rendezvous process), mantenendo la separazione verticale e rispettando le air traffic regulations. Sebbene i wake energy retrieval flights non siano ancora stati testati in commercial flights, il completamento con successo del rendezvous process rappresenta un primo passo fondamentale verso futuri guadagni in efficienza”, prosegue Airbus.

“Ogni trial ha richiesto una stretta coordinazione tra due airlines ground operational control centers, quattro air traffic control centers e due flight crews. La partecipazione attiva di AirNav Ireland, Air France, Delta Air Lines, DSNA, EUROCONTROL Network Manager, French bee, NATS e Virgin Atlantic, attraverso l’EUROCONTROL Innovation hub interface, è stata determinante per dimostrare la sicurezza e la praticabilità del concept in real-world conditions”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)