News Brevi – 11.12.2025

LORETO: L’AERONAUTICA MILITARE FESTEGGIA LA SANTA PATRONA PRESSO IL SANTUARIO DELLA SANTA CASA – Nelle giornate del 9 e 10 dicembre presso il Santuario della Santa Casa in Loreto, si sono svolte le celebrazioni in onore della Santa Patrona dell’Aeronautica Militare e hanno visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Antonio Conserva, accompagnato dai Comandanti dei reparti di vertice delle Forza Armata e numerose autorità militari e civili. Le celebrazioni sono iniziate la sera del 9 dicembre con la tradizionale affiliazione con la celeste Patrona del Corso FALCO VI dell’Accademia Aeronautica alla presenza del Comandante dell’Istituto di formazione, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti. A seguire la consueta veglia presieduta da S.E. Monsignor Fabio Dal Cin, Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per la Santa Casa, terminata con la processione della sagra effige della Beata Vergine Lauretana portata a spalla proprio dai cadetti dell’Accademia. La mattina del 10 dicembre le celebrazioni sono proseguite con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Ordinario Militare, S.E. Monsignor Gian Franco Saba, e dal Vicario Episcopale per l’Aeronautica, Don Antonio Coppola. Nel corso della celebrazione Mons. Saba ha ricordato come “nel mondo dell’Aeronautica è importante sapere che cos’è un waypoint, una posizione geografica specifica: avere un punto di riferimento. Nessuno può partire senza avere chiara una destinazione. Lo Spirito di Dio incontra Maria offrendogli una destinazione, la destinazione di partecipare attivamente al progetto di Dio”. “Non poche volte i voli sui quali voi vi troverete ad agire e operare – ha poi proseguito – saranno proprio voli di soccorso, e tutto questo non è altro che un prolungamento concreto e reale di quel soccorso che Maria ha saputo portare all’umanità rendendosi disponibile all’azione dello Spirito Santo”. Al termine della celebrazione eucaristica, il Generale Conserva è intervenuto per ringraziare tutti i presenti, ma in modo particolare S.E. Mons. Dal Cin per l’ospitalità e la possibilità di festeggiare la Santa Patrona presso la Santa Casa. “Riprendo le sue parole Monsignore quando ieri mi ha accolto dicendo…. – Questa è la vostra casa – …. è la nostra casa spirituale che ci lega alla Beata Vergine Maria Madonna di Loreto nostra patrona”. Ha poi ricordato a tutto il personale presente l’importante compito istituzionale della Forza Armata di difendere i cieli del nostro paese e di contribuire a preservare la pace e la stabilità internazionale specie in questo particolare momento storico. Le celebrazioni si sono concluse con la tradizionale benedizione dei velivoli dell’Aeronautica fuori dal sagrato seguita dal sorvolo in onore della Santa Patrona di una formazione composta da due Eurofighter Typhoon del 36° Stormo di Gioia del Colle e due Lockheed Martin F-35 del 32° Stormo di Amendola. Il Centro Formazione Aviation English dipende dal Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea di Bari e si occupa della formazione e accertamento delle competenze linguistiche del personale dell’Aeronautica Militare oltre che dell’accertamento e insegnamento dell’inglese aeronautico “Aviation English” ai controllori di volo, personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare e agli appartenenti ad altre Forze Armate e Dicasteri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A PALAZZO AERONAUTICA UN SEMINARIO SULL’ARCHITETTURE DEL NOVECENTO IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA – Si è svolta il 10 dicembre presso Palazzo Aeronautica a Roma, la seconda edizione del seminario congiunto organizzato dall’Università la Sapienza e dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, in favore degli studenti del corso di Storia dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’ateneo romano. L’incontro, dedicato al contributo dell’Aeronautica Militare all’Architettura del ‘900, rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro tra l’università e la Forza Armata e formalizza una storica cooperazione tra le due Istituzioni in diversi settori di comune interesse. L’incontro, ospitato nella sala Aimone Cat della storica sede di Palazzo Aeronautica a Roma, ha approfondito il contributo offerto dall’allora neonata Regia Aeronautica al dibattito sull’architettura moderna in Italia in un periodo storico particolarmente fecondo di trasformazioni epocali. La progettazione e la realizzazione di numerosi complessi aeronautici e infrastrutture aeroportuali dell’epoca costituiscono infatti un capitolo molto importante della storia dell’architettura del primo Novecento italiano ed europeo. Ad aprire la giornata, il saluto di benvenuto del Capo del 5° Reparto “Comunicazione” della Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, che ha espresso la soddisfazione dell’Aeronautica Militare per aver ospitato il seminario ed ha sottolineato come la genesi stessa di Palazzo Aeronautica sia espressione delle esigenze di dinamismo e di efficienza che contraddistinguono una Forza Armata a forte connotazione tecnologica come l’Aeronautica Militare. Il Professor Marco Ferrero, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, ha quindi introdotto la giornata di studio, enfatizzando l’importanza del connubio tra la dimensione progettuale e quella storica nell’ambito dell’architettura, evidenziando come la comprensione critica delle opere del Novecento rappresenti un passaggio fondamentale per la formazione del futuro progettista. Al termine delle lezioni, gli studenti, accompagnati dalle spiegazioni del personale dedicato dell’Aeronautica Militare, hanno potuto visitare le sale storiche di Palazzo Aeronautica. La giornata si è conclusa con un seminario di approfondimento sul patrimonio di documenti custoditi nell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, con particolare riferimento all’attività promossa dalla Forza Armata dalle origini fino al secondo Novecento in materia di edilizia e infrastrutture (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL ROBINSON R66 SUPERA 2.300 ORE DI VOLO NELL’U.S. MILITARY TRAINING FLEET IN SETTE MESI – Robinson Helicopter informa: “La flotta combinata di sei elicotteri R66 di Robinson Helicopter Company (RHC) ha superato complessivamente le 2.300 ore di volo in poco più di sette mesi quest’anno, nell’ambito degli U.S. Army and Navy/Coast Guard/Marine training efforts in Florida e Texas. Questo traguardo sottolinea la robustezza e la capacità dell’R66 in ambienti di addestramento al volo rigorosi. L’attuale successo dell’R66 nel soddisfare i severi requisiti dei programmi di addestramento militare ne convalida le credenziali di piattaforma di addestramento altamente efficace e affidabile. L’elicottero Robinson R66 è attualmente parte di diverse offerte per il Flight School Next program: l’iniziativa dell’U.S. Army per modernizzare l’helicopter pilot training, concentrandosi su competenze pratiche per preparare i piloti in modo più rapido ed efficace alle future esigenze”. “Le ottime prestazioni dell’R66 in queste prime missioni di addestramento parlano da sole”, ha affermato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “Oltre 2.300 ore di volo accumulate con una disponibilità operativa costante confermano la sua capacità di fornire le ore di volo essenziali necessarie per preparare i futuri piloti di elicotteri militari. Il tasso estremamente basso di interventi di manutenzione non programmata contribuisce direttamente all’efficienza della linea di volo, garantendo la massima durata in volo per i nostri futuri aviatori”. “Robinson offre inoltre un vantaggio derivante dal “made in USA”, producendo tutti i suoi elicotteri, incluso l’R66, nel suo stabilimento di Torrance, California. Lo stabilimento altamente integrato dell’azienda produce oltre l’85% di tutti i componenti aeronautici necessari per la costruzione dei suoi elicotteri. Questo modello produttivo riduce significativamente la dipendenza da paesi stranieri o dalla supply chain globale rispetto ai concorrenti, garantendo maggiore sicurezza e stabilità per il supporto a lungo termine della flotta. Le caratteristiche di volo semplici e reattive dell’R66 sono fondamentali per l’insegnamento delle tecniche fondamentali, aiutando gli aviatori militari degli Stati Uniti a concentrarsi sugli input fondamentali necessari per volare con sicurezza in qualsiasi situazione. Questa attenzione all’addestramento di base, unita all’eccezionale affidabilità dimostrata dall’attuale flotta e alla sua solida base produttiva americana, supporta fermamente l’affermazione dell’azienda secondo cui l’R66 soddisfa tutti i rigorosi criteri dell’esercito statunitense per Flight School Next (FSN) e il Contract Operated Pilot Training-Rotary (COPT-R) rotorcraft training”, conclude Robinson Helicopter.

RYANAIR ANNUNCIA UN PROGRAMMA RECORD DA GLASGOW PER LA SUMMER 26 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciatoil suo programma record per l’estate 2026 da Glasgow, con oltre 100 voli settimanali su 8 rotte, tra cui 2 nuove rotte per Londra e Varsavia. Grazie a questo programma record, Ryanair offrirà 200.000 posti aggiuntivi da/per Glasgow nell’estate 2026 (+50%), offrendo ai clienti della Scozia centro-occidentale una maggiore scelta”.

RYANAIR SUPERA I 29 MILIONI DI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI BRISTOL – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato di aver trasportato 29 milioni di passeggeri all’aeroporto di Bristol dall’inizio delle sue operazioni da/per l’aeroporto nel 1998. Quest’inverno, Ryanair opererà 240 voli settimanali su 28 rotte da/per l’aeroporto di Bristol, tra cui destinazioni calde come Alicante, Porto e Tenerife, oltre a destinazioni turistiche come Budapest, Cracovia e Breslavia”.

SWISS NOMINA REMO MULLER COME NUOVO SPOKEPERSON – SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Remo Müller nel suo Media Relations team per i prossimi due anni. Müller, che ha 39 anni, sarà uno dei media spokespersons del team, rispondendo alle richieste dei media e contribuendo a posizionare la compagnia agli occhi del pubblico. Nel suo nuovo incarico presso SWISS, Remo Müller può contare su una vasta esperienza giornalistica sia in ambito televisivo che in redazione. Attualmente ricopre il ruolo di editor-in-chief and member of the management board in TOP-Medien group. In precedenza, ha lavorato per diversi anni come videogiornalista per TeleZüri, TELE TOP, SRF Swiss radio & TV (come freelance) e altre testate giornalistiche”. “Müller sostituisce temporaneamente Michael Stief nello SWISS Media Relations team. Stief sarà per i prossimi due anni co-head del ’25 years SWISS’ project per celebrare il 25° anniversario della compagnia, che cadrà nel 2027”, conclude SWISS.

JETBLUE APRIRA’ LA SUA PRIMA LOUNGE BLUEHOUSE™ AL TERMINAL 5 DI NEW YORK JFK – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato che BlueHouse™, la prima airport lounge della compagnia aerea, aprirà ufficialmente i battenti presso il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 5 (T5) alle 5:00 ET del 18 dicembre 2025. Come elemento fondamentale della più ampia strategia JetForward di JetBlue, che include l’offerta di esperienze premium e incentrate sul cliente, BlueHouse stabilisce un nuovo standard per l’ospitalità nel cuore del T5. Accogliente, elegante e inconfondibilmente JetBlue, lo spazio è progettato per dare la sensazione di essere un’estensione di casa, ispirandosi all’energia e al carattere di New York City. Offre un’esperienza più rilassata e fluida per divertirsi, lavorare e rilassarsi, con un design e una tecnologia studiati nei minimi dettagli che riducono le lunghe code e rendono il viaggio più semplice fin dal momento in cui i clienti entrano”. “BlueHouse contribuisce a far sì che il nostro terminal principale si senta più a casa”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “È accogliente, confortevole e raffinata, in un modo che è inconfondibilmente JetBlue, con l’ospitalità e i servizi pensati per i nostri clienti. Come nostra prima lounge, rappresenta un’entusiasmante pietra miliare nel nostro percorso JetForward, mentre ci concentriamo sull’offrire esperienze premium e convenienti dall’aereo all’aeroporto”.

JETBLUE: NUOVO SERVIZIO IN FLORIDA – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi che Vero Beach Regional Airport (VRB) è entrato ufficialmente a far parte del network in espansione della Florida, con l’inizio del servizio oggi sia dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) che dal Boston Logan International Airport (BOS). I nuovi voli offrono ai clienti un accesso più conveniente alla Treasure Coast della Florida e rafforzano il ruolo di JetBlue come vettore leader tra il Nordest e la Florida. Con il lancio di oggi, JetBlue offre ora voli per dieci città della Florida da Boston e nove da JFK, più di qualsiasi altro vettore da entrambi gli aeroporti. JetBlue continuerà ad espandere la propria presenza nello stato all’inizio del prossimo anno con il debutto del servizio verso la sua undicesima destinazione in Florida a marzo, Destin-Fort Walton Beach (VPS)”.

LOCKHEED MARTIN: LA ASTRIS AI FOR GOVERMENT™ SOLUTION ACCELERA L’ADOZIONE SICURA DELL’AI – Lockheed Martin informa: “Astris AI, una consociata interamente controllata da Lockheed Martin, ha annunciato il lancio della sua rivoluzionaria iniziativa Astris AI for Government™, progettata per promuovere una AI affidabile e sicura in applicazioni ad alta sicurezza, basandosi sui sostanziali investimenti in intelligenza artificiale effettuati da Lockheed Martin e dai suoi collaboratori commerciali. Le soluzioni Astris AI for Government forniscono una piattaforma di intelligenza artificiale integrata e chiavi in mano che consente alle agenzie governative di sviluppare, implementare e supportare una AI affidabile in grado di promuovere gli ambiziosi obiettivi nazionali di maggiore innovazione ed efficienza”.

LOCKHEED MARTIN: NUOVA NGI FACILITY A COURTLAND – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato che la costruzione di un impianto all’avanguardia che supporterà la produzione del Next Generation Interceptor (NGI) è in fase di completamento. Il Missile Assembly Building-5 (MAB-5), di 8.000 piedi quadrati (circa 8.000 metri quadrati), dovrebbe essere completato entro l’inizio del 2026, con un’inaugurazione ufficiale a seguire. Questo impianto è un elemento fondamentale dell’impegno di Lockheed Martin nel fornire il NGI system alla Missile Defense Agency (MDA) con rapidità, affidabilità e precisione. La Next Generation Interceptor Facility sarà posizionata a Courtland, Alabama. Anche l’adiacente stabilimento di Lockheed Martin a Troy, in Alabama, svolgerà un ruolo chiave nella produzione di NGI, supportando l’integrazione hardware e la produzione su larga scala”.

DASSAULT AVIATION: RAFALE INTERNATIONAL HA PARTECIPATO A EDEX 2025 – Dasault Aviation informa: “Rafale International ha partecipato alla fiera EDEX 2025 (Egypt Defense Expo 2025), tenutasi dall’1 al 4 dicembre 2025. Lo stand ha previsto 2 modelli (scala 1/5): Rafale C, Rafale B; 1 modello (scala 1/10): Falcon 2000MRA”.

AIRBUS CORPORATE JETS: LA FORTE CRESCITA DELL’ARABIA SAUDITA TRAINA LA DOMANDA PER LA BUSINESS AVIATION – ACJ informa: “Airbus Corporate Jets afferma che la forte crescita economica dell’Arabia Saudita sta trainando la domanda per la business aviation nel Paese. La sua analisi dei dati del settore rivela che nei primi 10 mesi di quest’anno, l’Arabia Saudita ha registrato un aumento del 20,9% delle business aircraft departures rispetto allo stesso periodo del 2024. Ad alimentare questa solida performance di mercato è la Vision 2030 dell’Arabia Saudita, una strategia nazionale lanciata nel 2016 con l’obiettivo chiave di trasformare l’economia del Paese diversificando l’attività rispetto al petrolio. L’iniziativa sta dando ottimi risultati: il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita economica annua del 4% quest’anno e una previsione simile per il 2026. Un nuovo studio commissionato da Airbus Corporate Jets (ACJ) rivela che la corporate aviation sta svolgendo un ruolo sempre più cruciale per aziende, hedge fund, società di private equity e family office con sede in Arabia Saudita. Il report rileva che i private aircraft non solo consentono alle organizzazioni di espandersi a livello internazionale, ma vengono anche utilizzati per aumentare la produttività, migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e sostenere cause filantropiche. La ricerca è stata condotta tra professionisti senior con sede in Arabia Saudita, tra cui 13 dirigenti di alcune delle più grandi aziende del Medio Oriente e 12 family office, hedge fund e società di private equity con sede in Arabia Saudita, con un patrimonio gestito complessivo di 55 miliardi di dollari. I risultati evidenziano la misura in cui le aziende saudite si stanno rivolgendo alla business aviarion per accelerare le strategie transfrontaliere”. Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita sta intraprendendo un lungo percorso di trasformazione e diversificazione della propria economia, che si sta traducendo in una forte crescita economica. Questo sta stimolando la domanda per la business aviation, che è diventata un pilastro della crescita e della connettività globale. Non solo offre risparmi di tempo e aumenti di produttività, ma consente anche alle aziende di estendere le opportunità a un maggior numero di dipendenti e di contribuire in modo significativo a missioni filantropiche. La missione di ACJ è quella di servire i clienti che utilizzano la business aviation non solo per far crescere il proprio business, ma anche per migliorare la vita, sia per il benessere dei propri dipendenti che per supportare le esigenze di comunità più ampie”. “Negli ultimi due anni, l’80% di tutti gli intervistati con sede in Arabia Saudita ha dichiarato che l’utilizzo di corporate jet è aumentato tra il 25% e il 50%, mentre il restante 20% ha segnalato un aumento ancora più significativo, dal 50% al 75%. Tutti gli intervistati prevedono che il loro utilizzo crescerà di almeno il 25% nei prossimi due anni, con quasi due terzi (64%) che prevedono un aumento del 50% o più. I risultati indicano inoltre che oltre la metà (56%) degli intervistati ha affermato che almeno la metà dei propri business aviation trips riguarda destinazioni non servite da compagnie aeree commerciali. Alla domanda sulla produttività, tutti hanno convenuto che le prestazioni lavorative migliorano quando si vola con un private flight, con l’88% che ha segnalato guadagni dal 25% al 50%. Oltre all’efficienza, l’impatto personale della business aviation è notevole: tutti gli intervistati hanno affermato che ha migliorato il loro equilibrio tra lavoro e vita privata e tre su quattro (76%) risparmiano più di due ore su un viaggio medio rispetto ai voli commerciali. ACJ offre una gamma di large business aircraft. L’ACJ TwoTwenty sta creando un segmento di mercato completamente nuovo: ‘L’Xtra Large Bizjet'”, conclude ACJ.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA UNA STRATEGIC PARTNERSHIP CON SOTHEBY’S – Etihad informa: “Etihad Airways e Sotheby’s annunciano una partnership strategica che vedrà Etihad diventare il Presenting Partner per l’irripetibile mostra in due parti di Sotheby’s, ‘Icons: Back to Madison’. La mostra riunisce alcune delle opere più iconiche mai vendute sotto lo stendardo di Sotheby’s, offrendo una rara opportunità di ammirare capolavori che abbracciano più secoli e categorie di collezionisti. Dopo il debutto di successo ad Abu Dhabi durante la inaugural Collectors Week, Icons aprirà a New York, appena un mese dopo che Sotheby’s ha inaugurato la sua nuova sede mondiale nello storico edificio Breuer su Madison Avenue. Per lanciare la partnership, Etihad è stata Presenting Partner per la prima mostra Icons ad Abu Dhabi dal 2 al 6 dicembre presso l’isola St. Regis Saadiyat, Abu Dhabi. La mostra proseguirà a New York, aprendo al pubblico presso la nuova sede globale di Sotheby’s presso il Breuer Building, 945 Madison Avenue, il 13 dicembre e rimanendo aperta fino al 21 dicembre. Icons comprende più di 25 opere sparse tra Abu Dhabi e New York, con un valore stimato che si avvicina ai 2 miliardi di dollari, offrendo un’opportunità unica per una generazione di vedere questi capolavori insieme”. Courtney Kremers, Sotheby’s Vice Chairman, Senior Specialist Post-War and Contemporary Art, ha dichiarato: “Icons è più di una mostra: è una celebrazione dell’eredità di Sotheby’s e un ritorno alle nostre radici su Madison Avenue, un centro storico di arte, cultura e collezionismo. Riunendo alcuni degli oggetti più straordinari mai venduti sotto la nostra bandiera in tutto il mondo, stiamo riflettendo su decenni di esperienza e sulle opere che hanno catturato lo spirito e lo zeitgeist del loro tempo, offrendo al pubblico una rara l’opportunità di sperimentare i capolavori che hanno contribuito a definire il collezionismo su scala globale”. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “In qualità di Presenting Partner, siamo orgogliosi di riunire questa straordinaria collezione di capolavori affinché il mondo possa ammirarla sia nella nostra casa, Abu Dhabi, sia a New York. Questa mostra è ancora un altro punto di prova della crescente posizione di Abu Dhabi come destinazione culturale leader. La nostra collaborazione con Sotheby’s riflette il nostro impegno condiviso nel fornire esperienze straordinarie che collegano le culture e ispirano la scoperta. Essendo una compagnia aerea di lusso impegnata a garantire un servizio e un comfort impeccabili, è nostro privilegio portare la collezione a New York. In futuro, ci baseremo su questa collaborazione iniziale per portare le collezioni di Sotheby’s a nuovi livelli”. “Etihad è specialista nel trasporto di precious and luxury goods attraverso il suo global network. La Icons Collection viene trasportata esclusivamente dall’Etihad Cargo FlyCulture specialised service. Dalla sua base ad Abu Dhabi, Etihad vola due volte al giorno per il JFK International Airport di New York, con il vantaggio della Abu Dhabi United States Customs and Border Protection Preclearance facility presso lo Zayed International Airport, l’unica del suo genere nella regione. Ciò consente agli ospiti di effettuare le procedure U.S. immigration and customs prima della partenza, arrivando negli Stati Uniti come viaggiatori domestici e risparmiando tempo prezioso all’arrivo”, conclude Etihad.

ROLLS-ROYCE CONSEGNA I PRIMI EMERGENCY POWER GENERATORS FOR DATA CENTRES CON EPD DECLARATIONS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha consegnato per la prima volta mtu emergency power generators con verified environmental product declarations (EPDs) a un European data center operator. L’azienda sta stabilendo un nuovo standard di trasparenza e sostenibilità nella fornitura di energia alle infrastrutture critiche. In collaborazione con l’esperto di sostenibilità Sphera, Rolls-Royce è uno dei primi produttori di motori a sviluppare EPD verificate esternamente per emergency power generators e a pubblicarle nell’international EPD system (Environdec). I report documentano l’intero environmental life cycle degli mtu 16V 4000 DS2500 and 10V 1600 systems: dall’estrazione delle materie prime alla produzione e utilizzo, fino al riciclaggio a fine vita”. “Con queste dichiarazioni ambientali di prodotto, stabiliamo un nuovo standard di settore per la trasparenza ambientale nel campo dei sistemi energetici”, ha affermato Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions at Rolls-Royce’s Power Systems division.

EVE CELEBRA LA SUA QUOTAZIONE IN BORSA IN BRASILE E SI ASSICURA UN ULTERIORE FINANZIAMENTO DA BNDES PER L’eVTOL PROGRAM – Embraer – Eve informa: “Eve Air Mobility (“Eve”), una società dedicata allo sviluppo di soluzioni per l’Urban Air Mobility (UAM) market, incluso un electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, ha preso parte alla cerimonia di apertura della Borsa brasiliana (B3) il 9 dicembre, a San Paolo, per celebrare la sua quotazione sulla borsa brasiliana, avvenuta nell’agosto di quest’anno. La quotazione di Eve in Brasile, che completa la sua presenza alla Borsa di New York dal 2022, è in linea con la strategia della società volta a diversificare la propria base azionaria, espandere l’accesso agli investitori in diversi mercati e rafforzare la struttura del capitale necessaria per supportare il suo programma. Durante la cerimonia, Eve ha annunciato l’approvazione di un pacchetto di finanziamenti di circa 40 milioni di dollari da parte della Brazil National Bank for Economic and Social Development (BNDES). I fondi sosterranno la fase di integrazione e funzionamento dei motori elettrici per il primo certification aircraft, nonché i preparativi per la campagna di test necessaria per ottenere il type certificate dall’Agenzia nazionale per l’aviazione civile brasiliana (ANAC). Strutturata nell’ambito del BNDES Climate Fund (Green Industry modality) e del FINEM Innovation line (Incentivized Line A), la nuova operazione consiste in due sottocrediti: circa 32 milioni di dollari dal Fondo per il clima e circa 8 milioni di dollari in risorse BNDES raccolte in valuta estera, con una durata totale fino a 15 anni”. Eduardo Couto, CFO di Eve, ha dichiarato: “Questo finanziamento accelera una fase critica del nostro programma: l’integrazione del sistema di propulsione elettrica, che garantirà prestazioni, sicurezza e affidabilità per il nostro primo velivolo certificabile. Ringraziamo BNDES per la sua fiducia e il continuo supporto alla nostra visione di trasformare la mobilità urbana con soluzioni efficienti e sostenibili sviluppate e prodotte in Brasile”. Aloizio Mercadante, Presidente di BNDES, ha aggiunto: “La produzione dell’eVTOL rappresenta un’innovazione dirompente nel concetto di mobilità urbana. Questo velivolo collegherà punti chiave nelle principali città e regioni metropolitane con emissioni di gas serra molto inferiori rispetto agli elicotteri e alle automobili convenzionali”. “Dal 2022, BNDES ha fornito a Eve un finanziamento di oltre 240 milioni di dollari, consolidando le basi finanziarie dell’azienda per portare il suo eVTOL alla certificazione e avviare operazioni commerciali”. conclude Embraer – Eve.

COMUNICAZIONE E NAVIGAZIONE LUNARE: ACCORDO STRATEGICO TRA LEONARDO, TELESPAZIO E INTUITIVE MACHINES – Leonardo, Telespazio (joint venture Leonardo 67%, Thales 33%) e Intuitive Machines hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per sviluppare infrastrutture interoperabili e fornire servizi di comunicazione e navigazione per l’esplorazione lunare. L’accordo stabilisce un quadro di collaborazione tra le aziende per promuovere e migliorare l’interoperabilità tra le rispettive infrastrutture: il sistema europeo di comunicazione e navigazione lunare (LCNS), sviluppato da Telespazio nell’ambito del programma Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e lo Space Data Network (SDN) di Intuitive Machines, sviluppato nell’ambito del programma Near Space Network Services (NSNS) della NASA. “L’accordo con Intuitive Machines segna un passo fondamentale verso la definizione di servizi operativi sostenibili a supporto delle attività di esplorazione Lunare, consentendo alle future missioni robotiche e umane dagli Stati Uniti, dall’Europa e da altri paesi di accedere a una solida rete di comunicazioni e a servizi di navigazione ad alta precisione mentre operano nell’ambiente lunare”, ha commentato Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo. “Leonardo, insieme a Telespazio e Thales Alenia Space, rafforza ulteriormente il proprio ruolo nell’esplorazione spaziale, in aggiunta alle infrastrutture lunari, alla robotica, alle comunicazioni planetarie e ai servizi già in fase di sviluppo per diversi programmi internazionali”. “Infrastrutture e reti di dati spaziali resilienti, sicure e scalabili sono fondamentali per i clienti che vogliono spingersi più lontano sulla superficie lunare e oltre, fino a Marte. Attraverso la nostra collaborazione con Leonardo e Telespazio, Intuitive Machines sta diventando una componente interoperabile dello sforzo spaziale europeo, consentendo la raccolta e l’utilizzo di dati spaziali con una latenza minima”, ha dichiarato Steve Altemus, Co-fondatore e CEO di Intuitive Machines. “Questa capacità abilita operazioni più efficienti, un coordinamento più rapido e una maggiore autonomia nelle attività di esplorazione e ricerca scientifica, il tutto basato su quanto abbiamo già consolidato negli Stati Uniti con la gestione del programma Near Space Data Network della NASA”. L’obiettivo della collaborazione è favorire la creazione di una rete integrata di comunicazione e navigazione lunare in grado di fornire servizi sicuri, affidabili e interoperabili a supporto delle future missioni spaziali lunari, commerciali e istituzionali, e dello sviluppo di un’economia dell’ecosistema lunare. L’accordo prevede la cooperazione in diverse aree: lo sviluppo congiunto di soluzioni di interoperabilità tra LCNS e SDN; la definizione di strategie commerciali coordinate per l’erogazione integrata dei servizi; la progettazione e realizzazione di terminali utente interoperabili; e la collaborazione nella realizzazione delle infrastrutture. Tali attività mirano a sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi di comunicazione e navigazione lunari, oltre che a supportare il coordinamento internazionale per gli standard delle comunicazioni lunari.