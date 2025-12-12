Turkish Airlines lancia i voli per Phnom Penh

Turkish Airlines ha compiuto un ulteriore passo avanti per rafforzare la propria presenza globale lanciando voli verso Phnom Penh, la capitale della Cambogia, in linea con i propri obiettivi strategici.

“Con questa nuova destinazione, la Cambogia è diventata il settimo Paese servito dalla compagnia di bandiera nel Sud-Est asiatico e Phnom Penh è entrata a far parte della rete come undicesima città della regione. Rafforzando i legami commerciali tra la Turchia e la Cambogia e contribuendo alla crescita economica di questo mercato emergente, la rotta per Phnom Penh espande la rete della compagnia aerea in Estremo Oriente a 20 città e 21 aeroporti.

Questa nuova rotta offre ai passeggeri di Turkish Airlines un accesso più facile a una delle destinazioni chiave della regione e dimostra ancora una volta l’ineguagliabile connettività offerta dalla compagnia di bandiera turca, unico vettore europeo a volare verso questa destinazione.

Turkish Airlines opera voli per Phnom Penh tre volte alla settimana: i voli da Istanbul a Phnom Penh partono il mercoledì, il venerdì e la domenica, mentre i voli di ritorno per Istanbul operano il lunedì, il giovedì e il sabato”, afferma Turkish Airlines.

Commentando la nuova rotta, Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, ampliamo continuamente la nostra rete che collega i continenti e rafforziamo i nostri collegamenti con destinazioni strategiche. L’aggiunta della Cambogia come 132° Paese alla nostra rete senza pari e il lancio dei voli per Phnom Penh rappresentano un significativo passo avanti verso questo obiettivo. I nostri voli verso la Cambogia offriranno nuove opportunità sia per il turismo che per gli affari. Inoltre, essendo l’unica compagnia aerea europea a volare verso questa destinazione, consolideremo ulteriormente la nostra leadership nella regione”.

“Maggiori informazioni su Turkish Airlines e gli orari dei voli al sito www.turkishairlines.com oppure presso gli uffici di Turkish Airlines“, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)