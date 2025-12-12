Delta premia la gentilezza per festeggiare i suoi 100 anni di servizio

Delta informa: “Durante il periodo delle festività Delta accoglie nei cieli centinaia di migliaia di viaggiatori desiderosi di ricongiungersi con i propri cari o di ricaricare le batterie in vacanza.

Sebbene i viaggi durante le festività comportino una certa dose di stress, Delta punta i riflettori sui semplici gesti di umanità che possono rendere memorabili anche le trasferte più complicate.

Per celebrare i 100 anni di volo, Delta valorizza i semplici gesti di attenzione che uniscono tutte le persone, il vero significato di questo periodo dell’anno. Per le festività invernali, la compagnia aerea globale introduce Centennial Cheer, un programma che premia 100.000 gesti di gentilezza condivisi tra i dipendenti e i passeggeri Delta.

Da ora e fino al 5 gennaio, i dipendenti Delta distribuiscono le Holiday Medallion Card ai passeggeri che dimostrano gentilezza durante il viaggio. Queste carte non sono legate allo status di fedeltà o all’attività di volo e sono assegnate solo ai passeggeri che incarnano veramente lo spirito natalizio”.

“Regalare le Holiday Medallion Card per premiare gli atti di gentilezza crea un circolo virtuoso di gratitudine tra i nostri passeggeri e i nostri dipendenti”, ha affermato Erik Snell, Chief Customer Experience Officer di Delta. “Che si tratti di aiutare un compagno di viaggio con la sua borsa, condividere un caricabatterie per il telefono o semplicemente ringraziare un addetto alle prenotazioni, questi gesti creano quel tipo di connessione che rende il viaggio speciale. Questo è lo spirito di Centennial Cheer: riconoscere e celebrare la gentilezza che vediamo ogni giorno”.

“I destinatari delle carte Holiday Medallion possono riscattare un regalo a sorpresa su Delta Shop, che spazia da esclusivi articoli Delta Centennial a un numero limitato di set regalo Centennial contenenti due figurine commemorative e una carta regalo Delta da 500 dollari da utilizzare per la prossima vacanza da sogno.

Le carte Medallion natalizie sono distribuite dai dipendenti Delta fino a esaurimento. I passeggeri che notano atti di gentilezza durante i loro viaggi natalizi con Delta sono inoltre invitati a condividere le loro storie e foto con Delta inviando un’e-mail a: MedallionThanks@delta.com.

Oltre a mostrare gentilezza in questo periodo, i viaggiatori sono invitati a consultare la Guida per i passeggeri Delta per rendere il loro viaggio ancora più piacevole. Come sempre, ai passeggeri è richiesto di scaricare e aggiornare l’app Delta, preparare i bagagli con cura e arrivare in aeroporto in anticipo”, prosegue Delta.

“Il personale Delta è orgoglioso di creare momenti di attenzione e in questo periodo dell’anno ed è entusiasta di riconoscere lo stesso spirito negli altri”, ha affermato Snell. “Mentre l’anno del nostro centenario volge al termine, celebriamo la gentilezza e la connessione che hanno caratterizzato Delta sin dalla sua fondazione”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)