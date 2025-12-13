Bombardier fornirà sei Global 6500 a supporto della Royal Canadian Air Force

Bombardier ha annunciato che il governo canadese ha acquistato sei velivoli Global 6500 per effettuare utility flights in tutto il mondo e supportare missioni come aeromedical evacuations, disaster relief, humanitarian aid and national security operations.

“I rappresentanti di Bombardier e del governo federale hanno celebrato questo accordo presso il Global Aircraft Assembly Centre di Bombardier nella Greater Toronto Area, dove vengono assemblati i velivoli Global 6500. Gli interior completion work di questi velivoli saranno eseguiti nella Greater Montreal.

Questo ordine ha un valore per Bombardier di circa 400 milioni di dollari USA, in base all’attuale prezzo di listino del Global 6500 e al costo delle modifiche militari.

La Royal Canadian Air Force, che impiega i velivoli Bombardier Challenger dal 1983, beneficerà della maggiore autonomia e capacità del Global 6500. La consegna del primo velivolo è prevista per l’estate del 2027″, afferma Bombardier.

“Il Global 6500 è un world-class, made-in-Canada product, con la versatilità necessaria per svolgere molteplici missioni, il che lo rende la soluzione ideale per i governi di tutto il mondo”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Oggi, gli oltre 12.000 canadesi che lavorano presso Bombardier possono essere orgogliosi di sapere che questo velivolo servirà il loro Paese”.

All’evento ha partecipato l’Honourable Stephen Fuhr, Secretary of State for Defence Procurement. “L’aggiudicazione di questo contratto per l’acquisto del Global 6500 nell’ambito della Defence Investment Agency rappresenta una svolta nel modo in cui il Canada equipaggia le sue forze armate”, ha dichiarato il Ministro Fuhr. “Snellendo i processi e riducendo la burocrazia, la Defence Investment Agency sta accelerando la fornitura delle capacità versatili di cui la Royal Canadian Air Force ha bisogno. Il Canada vanta un’industria aerospaziale di livello mondiale e questo investimento sfrutterà questa forza per creare posti di lavoro ben retribuiti, promuovere l’innovazione e rafforzare la nostra sicurezza”.

“I velivoli Bombardier Global 5500 e Global 6500, così come il Global 8000, recentemente entrato in servizio come il ‘world’s fastest business jet’, vengono prodotti presso il Bombardier state-of-the-art Global Aircraft Assembly Centre. Questo stabilimento, inaugurato nel 2024, rappresenta un investimento di oltre 670 milioni di dollari canadesi da parte di Bombardier, impiega oltre 2.000 lavoratori altamente qualificati ed è un gioiello dell’advanced, high-precision aircraft manufacturing.

Bombardier è orgogliosa di poter contare sulla world class aerospace supply chain del Canada. Il Global 6500 aircraft beneficia del contributo di oltre 60 fornitori canadesi. Un PwC report commissionato da Bombardier ha calcolato che l’impatto economico totale (impatti diretti, indiretti e indotti) generato in Canada dalle attività produttive del Global 6500 di Bombardier nel 2022 è stato di 518,3 milioni di dollari in GDP, 3.747 full-time equivalent (FTE) jobs e 309,1 milioni di dollari di reddito da lavoro.

Bombardier ha pubblicato una Environment Product Declaration per il Global 6500 aircraft, che fornisce una comunicazione dettagliata delle performance ambientali e dell’impatto ambientale del velivolo in una full life-cycle perspective. Migliaia di componenti del velivolo sono stati analizzati riguardo il loro impatto ambientale, offrendo trasparenza e parametri di riferimento da cui apportare miglioramenti”, prosegue Bombardier.

“I Bombardier business jets sono riconosciuti in tutto il mondo per le loro performance e l’affidabilità e sono ideali per defense missions, tra cui Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), Airborne Early Warning & Control (AEW&C), border and maritime patrol, multi-role, head of state transport, medevac, urgent humanitarian assistance e altro ancora. Il Global 6500, in particolare, è la scelta ideale per i governi di tutto il mondo che desiderano modernizzare le proprie airborne defense capabilities.

Bombardier è nota per il suo approccio flessibile e collaborativo, per la costruzione di relazioni a lungo termine con governi e forze armate e per la collaborazione con i mission system providers più avanzati al mondo, al fine di fornire defence solutions collaudate, affidabili e avanzate”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)