Austrian Airlines: iniziato il rollover della flotta a corto e medio raggio

Austrian Airlines informa: “Il volo N9910 è decollato ieri alle 17:04, scrivendo un pezzo di storia per Austrian Airlines: con marche di registrazione I-ENJA, l’Embraer 195, che in precedenza volava per Austrian con marche di registrazione OE-LWM, è stato trasferito a Verona. Austrian Technik gli ha tributato un saluto speciale con uno striscione.

Il volo di oggi segna l’inizio del già annunciato rollover della flotta a corto e medio raggio. Il primo passo di questo processo è la dismissione dei 17 Embraer della flotta Austrian Airlines. Un totale di 13 di questi 17 velivoli andranno alla compagnia affiliata Air Dolomiti (leggi anche qui). I restanti quattro velivoli saranno venduti esternamente. Il processo di vendita partirà all’inizio del 2026″.

“Salutiamo il primo dei 17 Embraer, che ci ha servito egregiamente e ci ha fornito servizi importanti per molti anni. Siamo lieti che gran parte della flotta Embraer continuerà a volare con Air Dolomiti, la compagnia affiliata di Austrian. Desidero ringraziare tutto il team Austrian che ha reso l’avvio del rollover della flotta a corto e medio raggio di Austrian Airlines così rapido, sicuro e semplice”, afferma Stefan-Kenan Scheib, COO di Austrian Airlines.

“Il primo Embraer 195 è decollato per il suo volo inaugurale per Austrian Airlines nel gennaio 2016. I 17 Embraer, ciascuno con una capacità di 120 posti, sono entrati a far parte della compagnia aerea in quel momento in sostituzione del Fokker. Il “Whisky Mike”, ritirato oggi, lascia la flotta Austrian dopo 30.393 ore di servizio – di cui 21.417 per Austrian – e oltre nove anni di servizio con la Austrian fleet. Ha iniziato lo scheduled service con Austrian Airlines il 18 aprile 2016, con un volo da Vienna a Stoccarda, ed è stato il quarto Embraer ad essere aggiunto alla flotta in quel momento.

Al posto dei 17 Embraer, Austrian Airlines riceverà altri sei nuovi Airbus A320neo, ciascuno da 180 posti. Il primo di questi sei aeromobili è previsto per l’estate del 2026. Questo porterà la Airbus fleet di Austrian a 46 aeromobili.

Tutte queste misure fanno parte di un ampio rinnovo della flotta a corto e medio raggio di Austrian Airlines“, prosegue Austrian Airlines.

“Come annunciato in precedenza, anche la flotta a lungo raggio è in fase di rinnovo. A metà del 2024 i primi due Boeing 787-9 Dreamliner sono stati aggiunti alla flotta di Austrian Airlines. Allo stato attuale, altri dieci di questi velivoli saranno aggiunti entro la fine del 2028. Ciò modernizzerà l’attuale flotta a lungo raggio, che comprende anche sette Boeing 777 e tre Boeing 767, portandola a 12 velivoli.

In sostanza, Austrian Airlines sta armonizzando l’intera flotta. Cinque flotte – Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787-9 – diventeranno in futuro due: Airbus A320 Family e Boeing 787-9 Dreamliner.

Allo stato attuale, l’Embraer 195 sarà gradualmente ritirato entro la fine del 2028. Il prossimo Embraer dovrebbe lasciare Austrian nel febbraio 2026″, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)