Iberia inaugura la nuova rotta per Recife

Iberia ha inaugurato il suo primo volo diretto tra Madrid e Recife, nel nord-est del Brasile, nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea per rafforzare ulteriormente il suo corridoio aereo con l’America Latina.

“La nuova rotta rende il Brasile il mercato a lungo raggio, esclusi gli Stati Uniti, con il maggior numero di destinazioni: San Paolo, Rio de Janeiro e ora Recife, con tre voli settimanali e 15.000 posti disponibili nella prima metà del 2026.

Il volo inaugurale è decollato questa mattina alle 11:50 dall’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas ed è atterrerà a Recife, nello stato del Pernambuco, alle 16:45 ora locale con 182 passeggeri a bordo.

La nuova rotta amplia le opzioni di collegamento per i clienti spagnoli ed europei che desiderano scoprire il nord-est del Brasile, la porta d’accesso a un paradiso naturale, cultura e una gastronomia in rapida crescita. Allo stesso modo, il collegamento appena inaugurato consente ai brasiliani che desiderano viaggiare in Europa di soggiornare a Madrid o di raggiungere le oltre 100 destinazioni europee servite dalla compagnia aerea.

Questa destinazione fa parte del potenziamento della connettività tra Madrid e il Brasile, che è già aumentata del 27% nel 2025 in un solo anno. La crescita continuerà nel 2026 con un ulteriore 25% di posti grazie a questo nuovo collegamento e a un altro, quello per Fortaleza, che sarà inaugurato il 19 gennaio. Con entrambe le destinazioni, il Brasile diventa il Paese in più rapida crescita nell’intera nostra rete a lungo raggio”, afferma Iberia.

“Questo giorno segna una pietra miliare nella storia di Iberia in Brasile, dove voliamo da 75 anni, e riflette chiaramente il nostro ambizioso impegno nei confronti del Paese, diversificando la nostra offerta oltre le principali città di San Paolo e Rio de Janeiro”, ha affermato Antonio Linares, Direttore Vendite di Iberia per Spagna, Portogallo e Nord Africa.

“Recife è conosciuta come la Venezia brasiliana per i suoi numerosi ponti. Vanta un ricco patrimonio storico e architettonico e il suo carnevale è considerato uno dei più divertenti e frequentati del Brasile. È anche un paradiso per gli amanti delle immersioni.

Il collegamento diretto offre l’opportunità non solo di esplorare la città, ma anche tutto ciò che lo stato del Pernambuco ha da offrire. Tra le principali attrazioni nelle vicinanze figurano Olinda, una delle città coloniali meglio conservate del paese e patrimonio mondiale dell’UNESCO, e le acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca di Porto de Galinhas”, prosegue Iberia.

“Questa nuova rotta è il risultato di una priorità per la nostra amministrazione: espandere la connettività del Pernambuco per generare maggiore sviluppo. Ogni nuovo volo internazionale rappresenta più attività per la nostra economia, più opportunità di lavoro e maggiore visibilità”, ha sottolineato la governatrice Raquel Lyra.

“È un passo decisivo per attrarre più visitatori: tra gennaio e novembre abbiamo ricevuto il 22% di persone in più rispetto a tutto il 2024”, ha aggiunto Marcelo Freixo, presidente dell’Agenzia Brasiliana per la Promozione del Turismo Internazionale (Embratur).

“I voli per Recife saranno operati con aeromobili A321XLR, il modello più recente sul mercato, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio a livello mondiale nel novembre 2024. Si tratta di aeromobili a fusoliera stretta con un’autonomia fino a 7.500 chilometri nella configurazione di Iberia.

Inoltre, è uno degli aeromobili più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante di oltre il 40% rispetto ai modelli wide body. L’A321XLR mantiene gli elevati standard di comfort caratteristici di altri aeromobili a lungo raggio della flotta Iberia, come l’A350. È dotato della nuova cabina Airspace e offre due classi, Business ed Economy, per un totale di 182 posti”, conclude Iberia.

