L’idrogeno nell’aviazione offre potenziale di crescita e riduzioni delle emissioni

Rolls-Royce, easyJet, Heathrow e University College London Air Transportation Systems Lab (UCL ATSLab) hanno pubblicato un report che evidenzia come gli hydrogen-powered aircraft potrebbero consentire all’aviazione europea e britannica di ridurre le emissioni di carbonio sostenendo al contempo la crescita futura.

“Lo studio, Enabling Hydrogen in the European Aviation Market, ha rilevato che l’idrogeno nell’aviazione offre un’opportunità unica per ottenere sia la riduzione delle emissioni che l’espansione del mercato. L’analisi mostra che l’introduzione dell’idrogeno insieme al Sustainable Aviation Fuel (SAF) può accelerare il progresso verso net zero, in particolare quando gli incentivi politici premiano i carburanti a basse emissioni di carbonio e se l’idrogeno dovesse essere incluso nell’EU SAF mandate.

La ricerca ha inoltre scoperto che infrastrutture mirate all’idrogeno in circa 20 grandi aeroporti europei, tra cui Heathrow, potrebbero fornire oltre l’80% dei benefici in termini di emissioni derivanti dalla piena disponibilità di idrogeno in tutto il continente. Concentrare gli investimenti nei key ‘hydrogen hubs’ fornirebbe quindi un percorso pratico ed economicamente vantaggioso per un’adozione tempestiva”, afferma il comunicato.

“Ulteriori modelli indicano che quanto prima si possono introdurre nuove tecnologie, come l’idrogeno, tanto maggiori sono le opportunità che presentano per la riduzione delle emissioni di CO2, sottolineando il valore di una transizione tecnologica tempestiva laddove sia finanziariamente e tecnicamente fattibile.

Lo studio è sostenuto dall’Airline Behavior Model (ABM) dell’UCL ATSLab, che rappresenta la complessità del processo decisionale delle compagnie aeree attraverso variabili comportamentali specifiche. Basandosi su ciò, la ricerca valuta come i costi del carburante, gli incentivi e le nuove tecnologie modellano le risposte delle compagnie aeree. Ciò fornisce un quadro realistico e basato sulla ricerca di come potrebbe evolversi l’adozione dell’idrogeno, evidenziando sia le opportunità che le potenziali sfide per l’adozione”, prosegue il comunicato.

Il Prof. Hervé Morvan, Chief of Future Platforms, Group R&T, Rolls-Royce, afferma: “Sebbene le nostre opportunità immediate risiedano nell’aumento dell’efficienza dei motori e nell’adozione del SAF, continuando lo sviluppo del settore della propulsione a idrogeno e gli investimenti nelle infrastrutture strategiche, siamo pronti a raggiungere l’obiettivo net zero più velocemente, proteggendo al tempo stesso i benefici economici vitali che l’aviazione porta con sé. Questa ricerca dimostra il potenziale dell’idrogeno nel fornire sostanziali riduzioni delle emissioni e vantaggi in termini di crescita come parte di una strategia tecnologica diversificata a lungo termine”.

Lahiru Ranasinghe, Director of Sustainability, easyJet, afferma: “Questo studio sottolinea l’importanza dell’idrogeno come una delle soluzioni che possono aiutare ad accelerare la decarbonizzazione e sostenere allo stesso tempo la crescita economica. Ci sono molte sfide tecnologiche e infrastrutturali da superare, tuttavia continuiamo a vedere progressi e restiamo impegnati a svolgere un ruolo attivo in questo viaggio”.

Matt Gorman, Director of Carbon Strategy, Heathrow, afferma: “È emozionante vedere lo studio confermare come le hydrogen infrastructure in un piccolo numero di grandi aeroporti potrebbero fornire la maggior parte dei carbon benefits derivanti dall’adozione di hydrogen aircraft. A Heathrow ci stiamo preparando a sostenere molteplici misure per affrontare le emissioni del trasporto aereo, garantendo un’adozione sicura ed efficace non appena queste tecnologie arriveranno”.

Il Dr Khan Doyme, Senior Research Fellow, Air Transportation Systems Lab, afferma: “I nostri modelli mostrano che l’idrogeno e il SAF insieme possono garantire sia la crescita del settore che la decarbonizzazione. L’azione coordinata tra produttori, compagnie aeree e aeroporti sarà essenziale per realizzare il pieno potenziale dell’idrogeno”.

“Questa ricerca è stata sponsorizzata dall’Aerospace Technology Institute, dal Department for Business and Trade e da Innovate UK“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – easyJet)