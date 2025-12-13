Rolls-Royce celebra l’apertura ufficiale di BAESL, la sua MRO joint venture in Beijing

Rolls-Royce ha celebrato l’apertura ufficiale di Beijing Aero Engine Services Limited (BAESL), la sua nuova joint-venture maintenance, repair and overhaul (MRO) facility con Air China.

“La struttura integra l’attuale MRO footprint di Rolls-Royce e risponde alla crescente domanda a lungo termine di nuovi civil large engines.

Situata a Pechino, BAESL è la prima Trent engine overhaul facility nella Cina continentale e un’aggiunta significativa al Rolls-Royce global MRO network. L’apertura della nuova struttura segna un passo importante che Rolls-Royce sta compiendo per espandere la propria worldwide widebody engine maintenance capacity e fornire un supporto più localizzato ai propri clienti in Cina e oltre”, afferma Rolls-Royce.

“Durante la cerimonia di apertura, la Civil Aviation Administration of China ha concesso a BAESL il maintenance organisation certificate (MOC), confermando la disponibilità della struttura a fornire servizi di revisione professionali, affidabili e di alta qualità sui motori Trent. Il primo customer engine che è entrato nello shop, alla presenza di rappresentanti di Rolls-Royce, insieme a rappresentanti del Beijing Municipal Government, della British Embassy, di Air China, di industry partners, fornitori e clienti, ha segnato un capitolo completamente nuovo di questa struttura all’avanguardia”, prosegue Rolls-Royce.

Paul Keenan, Commercial Aviation Aftermarket Operations, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’apertura di BAESL non solo sostiene la nostra crescita a lungo termine nel mercato cinese, ma contribuisce anche alla nostra ambizione di aumentare significativamente la nostra capacità MRO globale entro il 2030. La Cina è uno dei widebody markets più grandi e in più rapida crescita al mondo ed è anche fondamentale per Rolls-Royce. Motoriamo più di 500 in-service commercial aircraft in Cina; quasi il 20% dei nostri global Trent engines sono stati consegnati in Cina. L’aumento delle ore di volo, i nuovi ordini e gli aggiornamenti della flotta esistente portano tutti a una crescente domanda di shop visits, sia in Cina che nel mondo. Pertanto, stiamo facendo investimenti coraggiosi nel nostro global Trent aftermarket network, incluso BAESL, per rimanere resilienti e far volare i nostri clienti”.

“Air China è un cliente strategico a lungo termine per Rolls-Royce. Con la fondazione congiunta di BAESL, le due società hanno approfondito la loro collaborazione. Nel frattempo, migliora ulteriormente la posizione strategica di Air China nell’aircraft maintenance industry chain, migliorando le sue capacità complessive di supporto operativo della flotta.

Essendo una delle quattro authorised joint-venture overhaul facilities all’interno del Rolls-Royce global services network, BAESL sarà parte integrante del worldwide Trent MRO ecosystem, che comprende anche due Rolls-Royce maintenance facilities, sette joint-venture or independent Authorised Maintenance Centres e customer-owned shops.

A partire dal 2026, BAESL inizierà a introdurre capacità di revisione per i motori Trent 700, Trent XWB-84 e Trent 1000, con una capacità prevista che aumenterà fino a 250 revisioni all’anno entro il 2034″, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)