ITA Airways e Volotea in partnership per connettere i propri network e servire alcune destinazioni in Sardegna

Volotea e ITA Airways presentano un’offerta congiunta per la partecipazione alle procedure di gara della continuità territoriale in Sardegna sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e v.v. e Olbia-Milano Linate e v.v., con impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in caso di aggiudicazione di una o di entrambe le rotte.

“Una decisione che nasce dalla volontà comune di garantire ai cittadini sardi collegamenti aerei efficienti, regolari e di qualità, con un servizio affidabile e un’offerta di voli pensata per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità dell’Isola. Questa collaborazione riunisce due aziende altamente complementari e sostiene il successo del programma di continuità territoriale. Inoltre, attraverso un accordo di distribuzione interline incentrato su Roma Fiumicino, Volotea e ITA Airways offriranno ai passeggeri più opzioni di collegamento.

Grazie all’esperienza pluriennale di Volotea nella gestione di rotte in regime di continuità territoriale – di cui una operata in Italia e tre in Francia – e alla capillarità della rete di ITA Airways dal suo hub di Roma Fiumicino e dall’aeroporto di Milano Linate, in caso di aggiudicazione i passeggeri potranno beneficiare di un servizio integrato che punta sull’affidabilità operativa e sull’accessibilità delle tariffe. L’obiettivo della partnership è offrire una soluzione concreta alle necessità di mobilità dei passeggeri residenti in Sardegna, assicurando continuità nei collegamenti con la Penisola durante tutto l’anno, anche nei periodi di bassa stagione, con orari funzionali e servizi pensati per facilitare gli spostamenti per motivi di salute, lavoro, studio e turismo”, afferma il comunicato.

“Questa partnership strategica con ITA Airways segna una giornata cruciale per lo sviluppo di Volotea in Italia, non solo in Sardegna, un mercato importante per noi da molti anni, ma anche a livello globale”, ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea. “Unendo la nostra offerta con quella di ITA Airways, la compagnia italiana di riferimento, e creando sinergie con loro per servire meglio la Sardegna, vogliamo offrire ai consumatori italiani più opzioni e, in particolare, una soluzione più solida per la continuità territoriale. Scendiamo in pista per la prima volta insieme a ITA Airways con l’obiettivo comune di mettere in campo una proposta forte, sinergica e sostenibile per garantire un servizio puntuale, efficiente e alla portata di tutti”.

“Siamo particolarmente orgogliosi della partnership con Volotea, un vettore agile e innovativo che, come noi, sta vivendo una crescita importante soprattutto negli ultimi anni”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Ritengo sia il partner ideale per dar vita ad un percorso virtuoso che ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra rete sfruttando il network di Volotea a livello continentale e, con l’auspicio di un positivo esito delle procedure di gara a cui abbiamo partecipato insieme, di garantire ai cittadini sardi un servizio all’altezza delle loro esigenze di mobilità, efficiente e affidabile. Vogliamo così confermare il nostro ruolo di Compagnia di riferimento per la mobilità del Paese, impegnata ogni giorno a fornire servizi di qualità e rispondere alle necessità di tutte le comunità che collega”.

“La decisione di partecipare congiuntamente a selezionate procedure di gara, attraverso due costituendi RTI, si inserisce in un contesto più ampio che include anche l’accordo di interline bilaterale, recentemente sottoscritto dalle due compagnie aeree e già operativo. Il progetto comune consente ai vettori di offrire una rete combinata ancora più capillare, generando 118 nuove opportunità di collegamento che si aprono dall’hub di Roma Fiumicino, il tutto con una singola prenotazione e il trasferimento diretto dei bagagli fino alla meta finale, senza necessità di ritiro allo scalo romano”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Volotea – ITA Airways – Photo Credits: Volotea)