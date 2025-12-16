Airbus consegna il primo H160 per la Gendarmerie Nationale

Il primo elicottero H160 per la French Gendarmerie Nationale è stato consegnato alla French Defence Procurement Agency (DGA) durante una cerimonia tenutasi presso la sede centrale di Airbus Helicopters a Marignane.

Dieci H160 erano stati ordinati dalla DGA a dicembre 2021 per conto del Ministero dell’Interno.

“La consegna del primo H160 alla Gendarmerie Nationale è il risultato di una stretta collaborazione con la Gendarmeria e la DGA, volta a sviluppare una soluzione interamente dedicata alle missioni di sicurezza più impegnative”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questo programma testimonia il nostro impegno per il futuro della difesa e della sicurezza francese, in particolare con lo sviluppo in corso dell’H160M Guépard, il cui volo inaugurale ha avuto luogo la scorsa estate. Le sinergie stabilite tra questi due programmi vanno a diretto vantaggio delle French forces, garantendo un livello di performance e interoperabilità senza precedenti per missioni civili e militari critiche”.

“Questa consegna fa parte del programma di rinnovamento della flotta di elicotteri della Gendarmerie Nationale, iniziato con la consegna del primo H145 a novembre. I due elicotteri sono complementari in termini di missioni e capacità. Condividono inoltre numerose caratteristiche, come la Helionix avionics suite, communications systems and mission equipment, facilitando la manutenzione, l’addestramento e l’interoperabilità operativa.

L’H160 è il più grande elicottero mai utilizzato dalla Gendarmerie Nationale, offrendo ulteriori capacità di missione. La consegna del primo elicottero darà il via a standard acceptance process, operational integration and entry into service, che durerà fino all’inizio del 2027. Questa fase includerà anche l’addestramento e la qualificazione degli equipaggi e del personale tecnico, nonché l’implementazione delle procedure operative dell’elicottero”, afferma Airbus.

“Primo elicottero di nuova generazione, l’EASA-certified H160 beneficia di costi operativi ridotti e di una flight safety ottimizzata. Grazie al suo maintenance plan semplificato, allineato tra motori e elicottero, l’H160 ottimizza i costi operativi e stabilisce un nuovo standard di disponibilità. L’H160 della Gendarmeria beneficerà di un global support contract managed gestito da Airbus Helicopters, che include supporto tecnico, scorte di pezzi di ricambio in quattro basi della Gendarmerie Nationale e servizi connessi”, conclude Airbus.

