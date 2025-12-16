News Brevi – 16.12.2025

L’AERONAUTICA MILITARE PROTAGONISTA AL NEW SPACE ECONOMY FORUM 2025 – Organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e con la partecipazione di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, l’evento ha proposto un programma ricco e articolato dedicato al futuro dell’economia spaziale. Con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Difesa, il Forum ha rappresentato un’occasione per l’Aeronautica Militare di contribuire attivamente al dibattito, mettendo a disposizione le proprie competenze e svolgendo il ruolo di catalizzatore delle attività legate al volo umano nello spazio, naturale estensione del proprio dominio. Il Forum ha ospitato panel e conferenze su diritto spaziale (Italian Space Law), accesso allo spazio e nuove tecnologie (AI e Quantum), sul capitale umano, con il contributo del Colonnello Walter Villadei, sulle varie sinergie con la blue economy, la sostenibilità e osservazione della Terra (Earth Observation) e le prospettive di vita oltre il pianeta. Un’area dedicata a startup e giovani talenti (SASAS & SEDS) ha dato spazio all’innovazione e alla creatività delle nuove generazioni, con la partecipazione dell’ASI e delle principali aziende del settore. Lo spazio espositivo dell’Aeronautica Militare è stato strutturato come un percorso immersivo e modulare, con contributi multimediali sul tema “Spazio al futuro… di chi fa spazio”, totem tematici dedicati alle diverse professionalità (piloti, medici aerospaziali, meteorologi, ingegneri, tecnici) che ha favorito il dialogo diretto con studenti e visitatori. Il Colonnello Walter Villadei, astronauta dell’AM, ha moderato il panel “What will the next space exploration bring to the space community”. Il dibattito scaturito ha evidenziato come la nuova era dell’esplorazione spaziale sia orientata a una presenza sostenibile e all’espansione dell’economia oltre la Terra, passando dalla semplice scoperta all’abitazione di lungo periodo, all’utilizzo delle risorse e allo sviluppo di nuove economie spaziali. Il Colonnello Villadei ha inoltre preso parte al panel “The increasing role of security in the space domain”, moderato da Alessandro Marrone (IAI – Istituto Affari Internazionali). La sessione ha analizzato le strategie e i meccanismi di cooperazione necessari per proteggere infrastrutture e dati spaziali, in un contesto sempre più congestionato e conteso, con interventi di rappresentanti dello Stato Maggiore Difesa, della Commissione Europea, del Centro Operazioni Spaziali e della Direzione Nazionale Armamenti. Accanto ai panel internazionali, ufficiali e specialisti dell’AM nei tre giorni dell’evento, hanno animato un ciclo di conferenze: “Aerofisiologia Umana e Ricerca Spaziale: Le Attività del Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale della DASAS” a cura del Magg. Alessandro Scagliusi; “ARTEMIS 4554” a cura del Magg. Giuseppe Bizzarro; “L’Aeronautica Militare al servizio della collettività per la protezione delle infrastrutture spaziali” a cura del Magg. Alessio Di Mare; “Porta in alto il tuo valore” a cura del 1° Luogotenente Cosimo Antonio Elia, un incontro svolto nell’area espositiva, con il coinvolgimento e l’interazione con gli assetti presenti e gli studenti intervenuti, con particolare riferimento alle opportunità concorsuali in atto. Il Forum ha infine dimostrato l’importanza del ruolo dell’Italia nella nuova economia spaziale e quanto l’Aeronautica Militare, in linea con gli indirizzi del Vertice nazionale e del Dicastero Difesa, consideri essenziale promuovere sinergie con industria e ricerca per supportare la competitività del Paese e favorire l’innovazione tecnologica, anche a beneficio della sicurezza nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: L’ONFA PREMIA 56 STUDENTI MERITEVOLI – Lunedì 15 dicembre, come da tradizione in prossimità della ricorrenza della Madonna di Loreto, la suggestiva Sala della Madonna di Loreto ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi di studio dell’ONFA (Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori). Un appuntamento che quest’anno ha assunto un valore ancora più alto grazie all’elevazione dei criteri di merito, rendendo il riconoscimento un vero sigillo di eccellenza. Sono 56 i ragazzi su tutto il territorio nazionale che si sono distinti per risultati eccezionali negli studi medi, superiori e universitari. A rappresentare idealmente tutti i premiati d’Italia – che riceveranno i riconoscimenti presso i rispettivi Comandi territoriali – sono stati i 12 studenti residenti nel Lazio, protagonisti della cerimonia capitolina. L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Antonio Conserva, è stato condotto dalla giornalista Claudia Conte e accompagnato dalle note solenni della Banda dell’Aeronautica Militare. Il Presidente dell’ONFA, Generale Isp. Capo Basilio Di Martino, ha rievocato le radici storiche dell’Opera, citando l’intuizione di Italo Balbo: “L’ONFA è l’espressione dell’innata cavalleria della gente dell’aria, stretta in un’unica famiglia”. Un legame che si traduce oggi in solidarietà concreta: il 70 per cento del personale in servizio contribuisce volontariamente ogni mese al sostegno dell’Ente. Rivolgendosi ai giovani, il Generale Di Martino li ha spronati con una citazione di Mark Twain: “Tra vent’anni non rimpiangerete quello che avete fatto, ma quello che non avete fatto. Mollate gli ormeggi, esplorate, sognate”. A chiusura dell’evento, il Gen. S.A. Antonio Conserva ha rivolto un messaggio di fiducia alle nuove generazioni: “Voi siete un vanto non solo per l’Aeronautica e per l’ONFA, ma per l’Italia intera. Ovunque andrete, porterete con voi i nostri valori, contribuendo alla crescita del Paese. Rimanete legati alla nostra Bandiera; confidiamo nella vostra forza e nella vostra volontà”. L’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori è un ente pubblico che ha la missione di supportare la crescita morale, culturale e fisica degli orfani del personale dell’Aeronautica Militare. Senza contributi statali, l’ONFA vive e opera grazie alla generosità e allo spirito di corpo della Forza Armata, garantendo che nessun ostacolo economico freni il talento e il futuro dei suoi assistiti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: PRIMA SEDUTA DEL CdA ENAC NEL PALAZZO DELL’AVIAZIONE CIVILE – L’Enac informa: “Oggi, 16 dicembre, prima seduta del Consiglio di Amministrazione Enac presso il rinnovato Palazzo dell’Aviazione Civile, dopo la cerimonia di inaugurazione che si è svolta a inizio mese, alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini. In occasione della riunione, il Presidente Pierluigi Di Palma, il DG Alexander D’Orsogna, i componenti del CdA, la Prof.ssa Giulia Di Martino, la Dott.ssa Benedetta Fiorini, il Gen. Isp. Capo Antonio Giuseppe Lupoli, il Magistrato delegato della Corte dei Conti Dott. Pino Zingale, il Collegio dei revisori, composto dalla Dott.ssa Serena Lamartina – Presidente del Collegio in collegamento da remoto, dal Dott. Matteo Adinolfi e dalla Dott.ssa Antonella Bientinesi, hanno espresso soddisfazione per l’alto profilo istituzionale della nuova sede, che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza, con spazi moderni e funzionali che rispecchiano il ruolo dell’Ente nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale, orientato verso una nuova concezione di mobilità aerea”.

PRIMO VOLO DEI FRATELLI WRIGHT (17 DICEMBRE): TOLOSA, LA CITTÀ CON L’AVIAZIONE NEL DNA – Il 17 dicembre 1903, a Kitty Hawk, nella Carolina del Nord, i fratelli Wright conquistarono il cielo con un volo di soli 12 secondi che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’umanità. Un gesto pionieristico che oggi continua a ispirare appassionati e viaggiatori. E per chi desidera ripercorrere davvero le tappe di questa straordinaria avventura, c’è una città che più di ogni altra incarna lo spirito del volo: Tolosa. Fin dalla fine dell’Ottocento, la capitale occitana è intimamente legata all’aviazione. Qui, già nel 1890, l’ingegnere tolosano Clément Ader riuscì a sollevarsi a 50 metri da terra a bordo del suo aereo Éole, inaugurando una storia destinata a evolversi rapidamente e per cui Tolosa ha continuato a scrivere pagine decisive, sia in ambito aeronautico sia, in seguito, aerospaziale. La “rampa di lancio” di questo racconto è L’Envol des Pionniers, museo dedicato all’epopea dell’Aéropostale, compagnia aerea fondata nel 1927 che univa la Francia al Sud America: inizialmente nata per il trasporto della posta e successivamente aperta ai passeggeri, è erede della Société des Lignes Latécoère (1918) e poi confluita in Air France (1933). A quest’ultima, tra l’altro, è dedicata “Air France, a history of elegance”, una mostra temporanea (fino al 12 febbraio 2027), all’interno del museo) grazie alla quale poter ammirare circa 200 oggetti originali che ne costituiscono il patrimonio. Tornando all’Aéropostale, tra i suoi pionieri c’era anche Antoine de Saint-Exupéry, pilota e autore de “Il Piccolo Principe”, che da Tolosa partiva per voli che avrebbero ispirato altre sue celebri opere, come “Vol de nuit” (Volo di notte) e “Terre des hommes” (Terra degli uomini). La sua eredità è ancora viva in luoghi simbolo, come: la stanza 32 dell’Hôtel du Grand Balcon, affacciato della centrale Place du Capitole e dove lui era solito soggiornare; Avenue Saint-Exupéry, via che conduce al quartiere delle avventure dell’Aéropostale (Montaudran); la statua situata nel Jardin Royal, primo giardino pubblico della città, che lo ritrae con un libro in mano intento in un ideale dialogo di sguardi con il suo personaggio più famoso. Per proseguire il viaggio nella storia moderna dell’aviazione, imperdibile anche Aeroscopia, museo che raccoglie un’impressionante collezione di aerei che ripercorre la storia dell’aviazione. Tra i pezzi forti della sua collezione, il museo espone un Super Guppy (il predecessore del Beluga), l’Airbus A300B, il primo aereo prodotto dal costruttore, il Concorde, ma anche, dal 2020, il famoso aereo di linea civile A380. In totale, nei 7200 m² del padiglione espositivo, sono conservati una trentina di aerei storici, militari e civili. Ma il legame della città con il cielo non si ferma all’atmosfera terrestre: Tolosa è oggi il maggior hub europeo dell’industria aerospaziale. Infatti è al cuore di quella che oggi è nota come “Aerospace Valley”, il più grande polo spaziale d’Europa: qui convivono aziende, istituti di ricerca, università, incubatori e infrastrutture dedicate al settore aerospace.

IL PERÙ STABILISCE UN NUOVO STANDARD IN AMERICA LATINA CON IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE FRONTIERE ALL’AEROPORTO DI LIMA – In una regione in cui i volumi di passeggeri sono in forte crescita e le frontiere sono sotto pressione, il Perù compie passi audaci per guidare il cambiamento, grazie al lancio di un sistema di immigrazione completamente automatizzato nel nuovo terminal dell’Aeroporto Internazionale Jorge Chávez di Lima. Con questo progetto in collaborazione con SITA, il Perù stabilisce un nuovo punto di riferimento in America Latina per attraversamenti di frontiera rapidi, sicuri e senza interruzioni. SITA è stata selezionata come fornitore di tecnologia a seguito di una gara internazionale condotta dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO). Il sistema è stato implementato da Migraciones, ovvero la Sovrintendenza Nazionale per l’Immigrazione, e da SITA per gestire la crescente domanda di viaggi in Perù, che presto si stima raggiunga i 40 milioni di passeggeri all’anno. Combinando tecnologia avanzata con flussi di lavoro più intelligenti e metodi convenzionali di controllo dell’immigrazione, la nuova soluzione rafforza la sicurezza delle frontiere, migliora l’efficienza operativa e rende l’esperienza dei passeggeri più veloce e fluida.

EASYJET: NUOVI REARLESS FLYER COURSE NEI PROSSIMI MESI NEL REGNO UNITO – easyJet infoma: “Nove Fearless Flyer course si svolgeranno dal 17 gennaio 2026 al 19 marzo 2026, con experience flight in partenza da Luton, Gatwick, Southend, Bristol, Birmingham, Manchester, Glasgow e Belfast, oltre che da Jersey per la prima volta in assoluto, offrendo una comoda scelta tra nove località in tutto il Regno Unito. Il corso Fearless Flyer di easyJet continua a essere uno dei programmi contro l’aerofobia più convenienti nel Regno Unito, con prezzi a partire da 89 sterline a persona per la versione online. Dal 2012 il programma ha aiutato oltre 14.000 persone, con un tasso di successo superiore al 95%. Con una stima di una persona su sei che soffre di fobia del volo, il corso offre rassicurazioni e tecniche vincenti, fornite da piloti easyJet senior ed esperti di fobie, per aiutare a combattere le preoccupazioni legate al volo e aiutare anche gli aerofobi più accaniti a superare la paura di volare”. Mark Wein, easyJet’s Fearless Flyer Course Director, ha dichiarato: “Essendo uno che ha avuto paura di volare, capisco fin troppo bene quanto questa paura possa essere restrittiva, ma in realtà non è poi così difficile da superare. Spesso la causa principale del problema è solo la mancanza di conoscenza, ed è per questo che il corso Fearless Flyer di easyJet ha così tanto successo. Incoraggio vivamente chiunque abbia dubbi sul volo a prenotare ora e cambiare vita. Oppure, se conoscete qualcuno che ha paura di volare, il corso è il regalo di Natale perfetto per aiutarlo a superare le sue paure, in modo che possa viaggiare in totale sicurezza la prossima volta che prenderà un volo”.

EASYJET SI PREPARA AL PERIODO NATALIZIO PIU’ TRAFFICATO DI SEMPRE – easyJet informa: “easyJet sta organizzando il suo periodo natalizio più trafficato di sempre, con oltre 24.600 voli in partenza da tutta Europa, in aumento del 10% rispetto allo scorso Natale. La compagnia aerea è pronta a trasportare fino a 3,5 milioni di clienti durante il periodo di punta di Natale e Capodanno. I giorni più affollati sul suo network saranno il 26 dicembre con 1.754 voli e il 2 gennaio con 1.755 voli, trasportando fino a 263.000 clienti al giorno. Nel Regno Unito easyJet prevede di trasportare fino a due milioni di clienti su quasi 1.000 voli al giorno durante il picco delle festività, poiché molti si preparano a volare da tutto il Regno Unito per trascorrere del tempo con i propri cari, godersi il Natale al sole o festeggiare il nuovo anno in alcune delle città più iconiche d’Europa. Parigi e Milano si stanno rivelando le città preferite, mentre Ginevra, porta d’accesso alle Alpi, è tra le mete preferite per chi si lancia sulle piste all’inizio della stagione sciistica. Più vicino a casa, Belfast è la meta preferita per chi viaggia in tutto il paese, in visita ad amici e parenti durante le vacanze. Per il sole invernale, le Isole Canarie, tra cui Tenerife e Lanzarote, rimangono le mete preferite dai viaggiatori che desiderano trascorrere il Natale al sole. Chi desidera esplorare luoghi più lontani si dirige a Marrakech in Marocco e Hurghada in Egitto. La compagnia aerea sta anche operando il suo programma più ricco di sempre verso la patria di Babbo Natale, la Lapponia, con un aumento del 26% rispetto allo scorso anno, con un massimo di 24 voli a settimana da otto aeroporti del Regno Unito, tra cui Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo, Birmingham e, per la prima volta in assoluto, Londra Southend e Belfast International. Per chi è alla ricerca dell’aurora boreale, easyJet offre voli diretti da sei aeroporti del Regno Unito verso alcune delle migliori località per ammirare questo spettacolo naturale, tra cui Reykjavik e Akureyri in Islanda e Tromsø in Norvegia”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha commentato: “Le festività natalizie continuano a essere uno dei periodi più popolari e importanti dell’anno e, nel nostro 30° anno, non fa eccezione. Da chi cerca montagne innevate o una vacanza invernale in città, a chi insegue il sole e il mare, 3,5 milioni di clienti hanno scelto di volare e trascorrere le vacanze di Natale con noi grazie alla nostra rete senza pari, alle tariffe vantaggiose e alla calorosa accoglienza a bordo del nostro equipaggio. Guardando al 2026, continuiamo a lavorare per offrire ai nostri clienti una scelta ancora più ampia, puntando sempre a rendere i viaggi facili”.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS SVELA LE TENDENZE DI VIAGGIO DEL 2026 – British Airways informa: “British Airways Holidays ha presentato il suo Travel Trends Report 2026, in collaborazione con Globetrender, world leading travel trend forecasting agency. Oltre a mettere in luce le destinazioni più popolari ricercate dai clienti di British Airways Holidays, il report esamina i principali trend emergenti che contribuiranno a plasmare il comportamento di viaggio nel prossimo anno. Otto destinazioni la cui popolarità sta aumentando in base alle ricerche di pacchetti vacanza su ba.com nel 2025 per i viaggi del 2026: Bermuda +38%, St. Kitts +31%, Turks e Caicos +22%, Grenada +20%, Creta +18%, Costa Rica +15%, Nashville +13%, Antigua +8%. Destinazioni di viaggio più cercate da British Airways Holidays nel 2025 per i viaggi nel 2026: 1. New York, 2. Orlando, 3. Dubai, 4. Maldive, 5. Barbados, 6. Las Vegas, 7. Cancún, 8. St Lucia, 9. Repubblica Dominicana, 10. Antigua. Sebbene il costo della vita rimanga elevato, i consumatori del Regno Unito sembrano riluttanti a scendere a compromessi per godersi una vacanza nel 2026. I programmi fedeltà stanno alimentando una nuova era di lusso intelligente per consentire questo, con punti riservati non solo per voli e upgrade di posti, ma anche per esperienze. La spesa quotidiana confluisce senza soluzione di continuità in The Valueverse, trasformando i punt e riducendo le spese di viaggio, rendendo le vacanze più raggiungibili”. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Attendo sempre con ansia ciò che rivelerà il nostro annual Travel Trends Report. È chiaro che l’interesse prevalente per la cultura del benessere continua a influenzare il nostro modo di viaggiare, con molte delle nostre tendenze che si orientano verso questo movimento globale. Con l’82% dei clienti di British Airways Holidays che ritiene che i programmi fedeltà siano un ottimo modo per i brand e le aziende di premiare i propri clienti, non sono rimasto troppo sorpreso nell’apprendere di The Valueverse e della domanda sempre crescente di nuovi modi per accumulare e spendere punti. Siamo entusiasti di rendere queste tendenze una realtà per i nostri clienti”.

LEONARDO: IL FUTURO SI COSTRUISCE IN CLASSE – Leonardo informa: “Leonardo rafforza l’impegno in ambito STEM con nuovi percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL), iniziative di promozione delle discipline scientifiche, laboratori interdisciplinari e contenuti digitali per avvicinare gli studenti alle professioni del futuro. Contribuire alla formazione delle nuove generazioni e alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica: è l’obiettivo delle iniziative didattiche organizzate da Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, con i percorsi FSL e le iniziative educative STEMLab e “A scuola di STEM 2”. Un’offerta formativa in costante evoluzione, pensata per accompagnare docenti e studenti alla scoperta delle tecnologie più avanzate e delle professioni del futuro. Il percorso di Formazione Scuola Lavoro “In volo con Leonardo”, dedicato al mondo del volo, integra videolezioni, app interattive, podcast e testimonianze dirette. L’iniziativa riparte, per la nuova edizione, rinnovata con materiali multimediali aggiornati e con i contenuti messi a disposizione della Fondazione Leonardo ETS e del Metaverso OPEN, che consentono agli studenti di accedere a risorse esclusive e di vivere esperienze didattiche immersive. Giunto alla quarta edizione, il percorso registra una crescita costante di adesioni, dai 2.019 studenti nella prima edizione ai 3.177 dell’ultima. “La scienza del volo verticale” è il ciclo di webinar, realizzato da Leonardo all’inizio del 2025, volto ad approfondire la conoscenza dell’elicottero e delle sue componenti, con un focus sulle professionalità coinvolte nella sua progettazione, realizzazione e utilizzo. Il ciclo si è basato su cinque appuntamenti, che hanno visto oltre 6.600 partecipanti complessivi e una media di 1.330 persone collegate in diretta a ogni incontro. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, le registrazioni del ciclo di webinar sono state trasformate in un nuovo percorso FSL strutturato, con moduli di e-learning, attività di project work e un concorso dedicato, che offrirà agli studenti borse di studio e visite agli stabilimenti Leonardo. L’attenzione di Leonardo e Fondazione Leonardo ETS sul futuro delle discipline STEM è confermata da iniziative come STEMLab e “A scuola di STEM 2”, che mettono gratuitamente a disposizione dei docenti delle scuole superiori strumenti didattici innovativi: videolezioni, guide, schede di laboratorio e contenuti multimediali elaborati dagli esperti dell’azienda o da noti divulgatori scientifici. Con oltre 2.500 docenti e 1.750 scuole coinvolte, le due iniziative hanno già raggiunto decine di migliaia di studenti, affrontando temi d’attualità quali intelligenza artificiale, big data, stampa 3D, droni, Spazio, sostenibilità, robotica, tecnologie quantistiche e cyber security”. “Nel nuovo anno scolastico, all’interno di STEMLab saranno introdotti laboratori di Digital Humanities, che aiuteranno i docenti delle materie umanistiche a integrare strumenti di intelligenza artificiale e metodologie STEM nei propri percorsi di insegnamento. I laboratori sono basati su un approccio interdisciplinare per favorire una formazione completa, capace di coniugare sapere umanistico e competenze tecnologiche. “A scuola di STEM 2” approfondirà e amplierà i temi introdotti nella prima edizione e si arricchirà di contributi di esperti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui l’astronauta Luca Parmitano, ricercatori dell’ENEA e docenti delle principali università italiane. Studenti e insegnanti potranno così confrontarsi con esperienze dirette dal mondo della ricerca e dell’innovazione, ottenendo una visione ancora più concreta e articolata delle applicazioni delle discipline STEM”, conclude Leonardo.

LEONARDO: ACCORDO PER LO SVILUPPO CONGIUNTO DI UN NUOVO PROGRAMMA – Leonardo informa: “KNDS Deutschland (KNDS) e Leonardo svilupperanno insieme un sistema d’artiglieria semovente. A tal fine, Florian Hohenwarter, prossimo Amministratore Delegato di KNDS Deutschland, e Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, hanno firmato una Lettera d’Intenti presso la sede di KNDS Deutschland ad Amesterdam. Il nuovo sistema d’artiglieria sarà basato sull’Artillery Gun Module di KNDS e una versione avanzata di una piattaforma ruotata di Leonardo. Le due aziende intendono intensificare la collaborazione industriale al fine di migliorare la resilienza della supply chain e il time to market. I partner offriranno la loro soluzione congiunta in risposta a un futuro programma dell’Esercito Italiano. La combinazione di elettronica, C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e intelligence), tecnologie di difesa nel campo di sistemi UAV allo stato dell’arte di Leonardo e delle più avanzate soluzioni di KNDS contribuiranno in maniera significativa ad accrescere la capacità di combattimento e l’efficacia del sistema”. “Questo sforzo collaborativo conferma ancora una volta il nostro impegno per lo sviluppo di capacità integrate in grado di soddisfare l’evoluzione dei requisiti di mercato nei nuovi scenari operativi” ha detto Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

UNITED AGGIUNGE NUOVE FUNZIONALITA’ ALLA SUA MOBILE APP – United informa: “United ha lanciato nuove funzionalità per la sua pluripremiata app mobile, per far risparmiare ancora più tempo ai clienti e migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio complessiva. United ha inoltre migliorato la sua mobile app con strumenti di navigazione supportati dall’intelligenza artificiale che prevedono quali funzionalità saranno più utili ai clienti durante il loro viaggio e personalizzano i contenuti per ogni viaggiatore. Questi aggiornamenti arrivano in un momento in cui la compagnia aerea prevede di accogliere oltre 10 milioni di persone durante la stagione dei viaggi natalizi invernali, il numero più alto di sempre per United in quel periodo”. “Più informazioni hanno i nostri clienti, più si sentono sicuri del loro viaggio, e questo è particolarmente importante durante le festività”, ha affermato David Kinzelman, Chief Customer Officer, United. “L’app United offre ai viaggiatori aggiornamenti personalizzati e in tempo reale durante l’intero percorso, aiutando i nostri clienti a sentirsi come se avessero un assistente personale che li guida in ogni fase del percorso”. “Oltre l’84% dei clienti United utilizza l’app il giorno del volo e, dopo aver testato gli ultimi miglioramenti dell’app in versione beta, la compagnia aerea ha riscontrato che i clienti apprezzano la comunicazione trasparente, il risparmio di tempo e gli aggiornamenti in tempo reale. Per anni United ha guidato il settore nell’introduzione di innovazioni e policy rivoluzionarie in tutta la compagnia aerea per aiutare i clienti a gestire autonomamente il proprio bagaglio e aumentare la trasparenza, tra cui: Personalized connection experience, Bag tracking enhancements, Automatic rebooking assistance, Real-time weather delay updates (United è la prima e unica compagnia aerea statunitense a fornire attualmente ai propri clienti questo tipo di messaggi specifici, e li invia con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione). Le nuove funzionalità dell’app United sono in fase di distribuzione e saranno ampiamente disponibili prima del periodo di viaggio festivo”, conclude United.

RYANAIR SUPERA 35 MILIONI DI PASSEGGERI A BIRMINGHAM – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato di aver trasportato 35 milioni di passeggeri attraverso Birmingham Airport da quando ha iniziato le operazioni da/per l’aeroporto nel 1987. Quest’inverno, Ryanair opera 346 voli settimanali su 37 rotte da/per Birmingham Airport, comprese le località soleggiate invernali come Alicante, Faro e Malta, nonché le principali destinazioni per le vacanze in città come Berlino, Poznan e Rovaniemi”. “Siamo lieti di segnare 35 milioni di passeggeri Ryanair attraverso l’aeroporto di Birmingham da quando Ryanair ha iniziato le operazioni da/per Birmingham nel 1987. Questo traguardo significativo dimostra il continuo sostegno e investimento di Ryanair nella regione, offrendo importanti connettività, traffico, turismo, posti di lavoro e crescita economica”, afferma Jade Kirwan, Ryanair’s Director of Comms.

AIRJAPAN ORGANIZZA EVENTI SPECIALI A BORDO – ANA Group informa: “AirJapan organizzerà “Triple Sky Events with AirJapan” da dicembre 2025 a marzo 2026. Questo programma di tre eventi a bordo mira a offrire ai passeggeri esperienze di viaggio memorabili e piacevoli sui voli AirJapan da questo inverno fino alla primavera. Questo programma speciale è il culmine di un anno di discussioni tra assistenti di volo e dipendenti. Evento 1: Instant camera Instax™ Cheki sessions, per celebrare il periodo da Natale a Capodanno. Evento 2: Degustazione di sake e vino premium di AirJapan. Evento 3: torna “AirJapan Gacha”: i passeggeri potranno vincere uno dei sei premi in palio, tra cui un modellino di aereo, una borsa ecologica e nuovi articoli creati appositamente per questo progetto”.

GESAC: SERATA FINALE DI “SEGUI LA VOCE”, CHE FA PARTE DEL PROGRAMMA ‘PROGETTI IN VOLO’ – GESAC informa: “Nel quartiere di San Pietro a Patierno, Gran Finale di Segui la Voce: il laboratorio teatrale promosso da GESAC, realizzato dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e dalla compagnia Putéca Celidonia Si è tenuta sabato 13 dicembre la serata finale di Segui la Voce, il progetto rivolto ai giovani e adolescenti del territorio per un percorso di crescita culturale, artistica e relazionale attraverso il teatro e le arti performative. L’evento ha rappresentato il momento culminante di un percorso avviato a settembre e rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni dei quartieri di San Pietro a Patierno e Secondigliano, che hanno lavorato per mesi alla creazione di podcast, interviste e racconti dedicati alla memoria e all’identità del territorio. Con Segui la Voce, i ragazzi sono diventati narratori della loro comunità, contribuendo alla creazione di un vero e proprio percorso culturale diffuso che rimarrà accessibile anche oltre l’evento, contribuendo a rafforzare la memoria condivisa. Segui la Voce si inserisce nel più ampio programma ‘Progetti in Volo’, l’iniziativa di responsabilità sociale promossa da GESAC per generare nuove opportunità culturali, artistiche e sociali nei quartieri della VII Municipalità (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno). Il progetto, che coinvolge prestigiosi partner culturali e istituzionali, mira a costruire percorsi di crescita per i più giovani attraverso teatro, sport, arte e formazione, valorizzando il territorio e rafforzando il senso di comunità”. “’Progetti in volo’ è molto più di una semplice iniziativa di responsabilità sociale d’impresa: è l’espressione concreta del nostro impegno verso il territorio che ci ospita. Come GESAC, sentiamo il dovere morale di restituire bellezza, cultura e opportunità ai quartieri circostanti l’aeroporto. Avvalendoci di straordinari partner come il Teatro di Napoli, abbiamo puntato su percorsi formativi di qualità rivolti ai giovani: offrire loro nuove competenze, nuovi orizzonti e nuove passioni significa contribuire alla costruzione di una comunità più forte, più unita e ricca di talenti”, ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC.

LOCKHEED MARTIN: LA DANIMARCA SELEZIONA IL TPY-4 RADAR – Lockheed Martin informa: “La Danish Acquisition and Logistics Organization (DALO) ha scelto il Lockheed Martin TPY-4 next-generation ground-based air surveillance radar per potenziare le Denmark long-range air defense capabilities. La Danimarca è la quinta nazione ad adottare il sistema, unendosi a un gruppo crescente di partner che integrano tecnologie radar avanzate. La consegna di tre radar TPY-4, con un’opzione per un quarto, rafforzerà le capacità della Royal Danish Air Force. Progettati per la mobilità, l’affidabilità e l’impiego globale, i radar Lockheed Martin sono utilizzati da oltre 45 nazioni in sei continenti”.

LA BRAZILIAN ARMY RICEVE IL PRIMO DI 12 UH-60M BLACK HAWK – Lockheed Martin informa: “La Brazilian Army ha ricevuto il suo primo elicottero UH-60M Black Hawk, dando il via a un ammodernamento della flotta di 12 elicotteri che rafforza le multi-mission airlift and humanitarian-assistance capabilities del Brasile. L’elicottero Black Hawk è un velivolo versatile pronto a supportare le missioni dell’Esercito brasiliano, tra cui trasporto truppe, evacuazione medica, ricerca e soccorso e risposta ai disastri”. “L’arrivo del primo elicottero UH-60M Black Hawk in Brasile è un momento di orgoglio nella nostra partnership in corso”, ha dichiarato Rich Benton, Sikorsky vice president and general manager. “Questi velivoli svolgeranno un ruolo fondamentale nel supportare le operazioni della Brazilian Army e ci impegniamo a fornire un supporto logistico eccezionale per garantirne il successo continuo”. “La fiducia dell’Esercito brasiliano nell’elicottero Black Hawk è una testimonianza della comprovata esperienza del velivolo e della solida partnership tra Brazilian Army e Sikorsky, che dura da 28 anni. Dall’acquisizione dei primi Black Hawk nel 1997, Sikorsky ha fornito un solido supporto logistico, garantendo che le capacità aeree della Brazilian Army rimangano altamente efficaci. La Brazilian Air Force opera anche una flotta di elicotteri UH-60L Black Hawk, migliorando l’interoperabilità all’interno delle proprie forze. Operato da 36 nazioni e convalidato da oltre 15 milioni di ore di volo, il Black Hawk è il principale elicottero multiruolo per missioni in tutto il mondo”, conclude Lockheed Martin.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA I 2025 CIRCLE OF EXCELLENCE WINNERS – American Airlines informa: “American Airlines celebra i 100 vincitori del suo più prestigioso premio alla carriera, il Circle of Excellence, per il loro eccezionale contributo alle attività, ai clienti e alle comunità di American Airlines. Questi membri d’élite del team incarnano i valori fondamentali di American Airlines, dimostrando la leadership, l’innovazione strategica e l’innegabile eccellenza che guidano il successo della compagnia aerea ogni giorno. I premiati di quest’anno sono un gruppo esclusivo di professionisti che stabiliscono e mantengono gli standard più elevati all’interno della nostra rete globale. Il loro impatto raggiunge ogni angolo del business e il loro servizio e il loro altruismo sono fonte d’ispirazione sia per i clienti che per i colleghi. La celebrazione di due giorni del Circle of Excellence a Dallas-Fort Worth il mese scorso ha incluso una cerimonia di gala di premiazione presso la Winspear Opera House alla quale hanno partecipato i dirigenti senior di American Airlines, tra cui il CEO Robert Isom. Un momento clou a sorpresa di quest’anno è stato un pranzo in hangar sotto le ali del Boeing 777 di American Airlines, con la livrea storica recentemente svelata per celebrare l’imminente centenario della compagnia nel 2026”. Durante l’evento, Isom ha espresso il suo apprezzamento per l’impatto professionale dei premiati sulla compagnia aerea: “È la quarta volta che presento questa cerimonia, ed è sempre una delle mie serate preferite dell’anno. Stasera celebriamo il meglio di American Airlines onorando 100 di voi, nominati e selezionati personalmente dai vostri colleghi e leader per questo prestigioso riconoscimento. Ora fate parte di un gruppo esclusivo: meno dell’1% dei membri del nostro team riceve questo riconoscimento. È una cosa rara, e dovreste esserne orgogliosi”. “Una giuria di ex premiati e leader ha condotto una rigorosa valutazione per selezionare le 100 migliori candidature tra quelle presentate da membri del team e leader. Ogni vincitore ha ricevuto una spilla commemorativa, un trofeo e 10.000 dollari, a riconoscimento del suo contributo duraturo al successo di American. Insieme, rappresentano oltre 2.700 anni di servizio combinato, con una durata media di 27 anni, e provengono da 12 paesi: Brasile, Danimarca, Repubblica Dominicana, Francia, Guatemala, Irlanda, Italia, Messico, Perù, Trinidad e Tobago, Regno Unito e Stati Uniti”, conclude American Airlines.

ROLLS-ROYCE: INTERIM SHARE BUYBACK PROGRAMME – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Holdings plc annuncia che, a seguito del completamento, a novembre 2025, del suo share buyback programme da 1 miliardo di sterline per il 2025, avvierà un interim irrevocable, non-discretionary programme per il riacquisto di azioni ordinarie fino a un valore di 200 milioni di sterline. Il Programma sarà avviato prima della prevista comunicazione dei 2025 full year results della Società, prevista per il 26 febbraio 2026. L’ammontare totale degli share buybacks per il 2026 rimane soggetto all’esame e all’approvazione del Board e si prevede che sarà annunciato contestualmente alla pubblicazione degli FY25 Results. Il Programma avrà inizio il 2 gennaio 2026 e si prevede che si concluda entro il 24 febbraio 2026. La Società ha stipulato un non-discretionary agreement con UBS AG London Branch (UBS) per l’esecuzione del Programma per suo conto”.