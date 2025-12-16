Civil Air Patrol espande la flotta con 15 nuovi aeromobili Cessna

Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che Civil Air Patrol (CAP), il più grande operatore mondiale di velivoli Cessna, sta rafforzando le sue national mission capabilities con un ordine per 15 additional piston-engine aircraft, tra cui sette Cessna Skyhawk 172 e otto Cessna Skylane 182, la cui consegna è prevista nel corso del 2026. L’ordine segue le recenti consegne di altri due Cessna Skylane e un Cessna Turbo Stationair HD, espandendo la CAP fleet a oltre 500 velivoli Cessna in tutto il paese.

I velivoli Cessna sono progettati e prodotti da Textron Aviation“.

“Le missioni della Civil Air Patrol richiedono velivoli affidabili, versatili e pronti a intervenire nei momenti critici”, ha dichiarato Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales. “Siamo onorati che CAP continui a scegliere i velivoli Cessna per supportare le operazioni di salvataggio in tutto il Paese”.

“In qualità di organizzazione no-profit e di U.S. Air Force Auxiliary, CAP è un moltiplicatore di forza economicamente vantaggioso che fornisce supporto e altri servizi cruciali per agenzie federali, statali e locali. L’organizzazione opera in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, a Porto Rico (incluse le Isole Vergini americane), nel Distretto di Columbia e in oltre 1.400 comunità.

Solo nel 2025, CAP ha volato oltre 100.000 ore; ha completato oltre 400 missioni di ricerca e soccorso; ha registrato oltre 200 ritrovamenti; ha salvato almeno tre dozzine di vite; ha accumulato l’82% delle ore di volo in Air Force-assigned missions”, prosegue Textron Aviation.

“Questi nuovi velivoli rafforzano la nostra capacità di rispondere rapidamente, addestrare efficacemente e supportare le comunità in tutto il paese”, ha affermato il Maj. Gen. Regena Aye, national commander and CEO, CAP. “Textron Aviation è stata un sostenitore costante nell’aiutarci a realizzare la nostra missione”.

“Quando clienti governativi, militari e commerciali desiderano soluzioni di volo per missioni critiche, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni aeronautiche dell’azienda offrono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle special missions operations. Con qualità, versatilità e bassi costi operativi senza pari, i prodotti Textron Aviation sono scelti per air ambulance, intelligence, surveillance and reconnaissance, utility transport, aerial survey, flight inspection, training e numerose altre operazioni speciali”, conclude Textron Aviation.

