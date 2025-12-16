Tecnam annuncia il lancio del P2008JC NG (Next Generation), un’importante evoluzione di uno dei flight training aircraft più popolari al mondo.

“Certificato secondo i rigorosi EASA CS-23 airworthiness standards, il P2008JC NG ridefinisce il mercato dei moderni trainer integrando l’efficiente Rotax 912 iSc fuel-injected engine con un robusto safety-centric airframe.

Il passaggio alla CS-23 category colloca il P2008JC NG nel livello di sicurezza più elevato per i General Aviation aircraft, offrendo alle Flight Training Organizations (FTOs) una risorsa con margini di certificazione superiori, flessibilità operativa e valore a lungo termine, il tutto garantendo un’efficienza economica senza pari.

In un mercato polarizzato tra hard-to-repair full-composite aircraft e all-metal fleets con oltre 50 anni di storia, il P2008JC NG si distingue. Mantiene la Hybrid Airframe Technology, firmata Tecnam: una carbon-fibre fuselage più snella e aerodinamica per performance superiori e una cabina più ampia, abbinata a robusti metal wings and stabilator”, afferma Tecnam.

“Questa combinazione unica risponde alle specifiche esigenze dei CEO e dei CFI delle scuole di volo:

Robustezza dove serve: le ali in metallo sono resistenti alle abrasioni da hangar e possono essere riparate rapidamente ed economicamente.

Aspetto moderno: la fusoliera in carbonio consente di realizzare una cabina elegante e spaziosa che offre agli studenti un livello di comfort di livello automobilistico, di gran lunga superiore a quello dei tradizionali aerei da addestramento in metallo.

Il passaggio al motore Rotax 912 iSc rappresenta una svolta sia per i costi operativi che per l’impatto ambientale.

Con un consumo di carburante di soli 14 litri/ora (3,7 USG/h) e la possibilità di utilizzare un’ampia gamma di automotive fuels, il P2008JC NG riduce significativamente i costi operativi orari rispetto ai tradizionali AvGas powered competitors.

Questa efficienza si traduce direttamente in sostenibilità. Consumando fino al 30% di carburante in meno rispetto ai velivoli da addestramento tradizionali, il P2008JC NG riduce drasticamente le emissioni di CO2, consentendo alle scuole di volo di offrire un percorso più pulito ed ecosostenibile verso il conseguimento della licenza di pilota.

Per le Flight Training Organizations che già utilizzano il Tecnam P-Mentor o il bimotore P2006T NG, l’introduzione del P2008JC NG crea un importante vantaggio strategico. Le scuole possono ora standardizzare l’intera flight line, da ab-initio a instrument rating and multi-engine training, su una common “All-Injected” fleet. Questa sinergia semplifica la manutenzione, ottimizza la gestione dei ricambi (condividendo l’architettura Rotax iS) e offre agli studenti una transizione fluida tra le piattaforme.

Per preparare gli studenti a una carriera nell’aviazione commerciale moderna, il P2008JC NG è dotato di un glass cockpit Garmin G3X Touch all’avanguardia”, prosegue Tecnam.

“Il P2008JC NG rappresenta un significativo passo avanti nella training safety. Certificando i più recenti CS-23 Amendment 6 standards, abbiamo migliorato le caratteristiche di sicurezza del velivolo, in particolare a velocità molto basse, il profilo di missione tipico dell’addestramento ab-initio”, afferma Giovanni Pascale Langer, Managing Director at Tecnam. “Avevamo bisogno di un velivolo che lavorasse duro, consumasse poco e ispirasse fiducia. Questo è l’unico trainer sul mercato che combina la sicurezza superiore del CS-23, un’avionica all’avanguardia e l’imbattibile efficienza della modern injection technology”.

“La designazione “NG” apporta sostanziali miglioramenti tangibili che vanno oltre il motore:

Console centrale ridisegnata: ergonomia migliorata per istruttore e allievo.

Nuovo design dei finestrini: design unico e distintivo ed estetica moderna.

Cinture di sicurezza migliorate: sistemi di ritenuta più confortevoli con cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitori inerziali.

Optional Autopilot: consente procedure di addestramento avanzate simili a quelle IFR su una piattaforma VFR.

Il Tecnam P2008JC NG sarà certificato EASA CS-23 (accettata in tutti i paesi riconosciuti dall’EASA) ed è disponibile per l’ordine da subito”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)