Emirates lancia i retrofitted Boeing 777 con Premium Economy per Beirut e Pechino

Emirates ha annunciato che i Boeing 777 retrofittati con Premium Economy opereranno sui voli EK953/954 tra Dubai e Beirut a partire dal 6 gennaio 2026 e sui voli EK306/307 tra Dubai e Pechino a partire dal 1° febbraio 2026.

“Pechino diventa la quarta città della Cina continentale a ricevere gli ultimi aeromobili e i prodotti di ultima generazione di Emirates, mentre i viaggiatori da e per Beirut potranno sperimentare per la prima volta la pluripremiata Premium Economy e la nuova Business Class della compagnia aerea con configurazione 1-2-1.

Per la capitale libanese, il volo EK953 parte da Dubai alle 15:40, con arrivo a Beirut alle 17:00, mentre il volo di ritorno, EK954, parte alle 19:45 e arriva a Dubai alle 00:50. L’orario offre collegamenti senza interruzioni da e per diverse città tra cui Sydney, Melbourne, Brisbane, nonché New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Miami e Montreal. I clienti possono godere di un’esperienza Premium Economy costante su entrambe le tratte del loro viaggio, con molte di queste città servite da Boeing 777 e A380 rimodernati con gli interni più recenti della compagnia aerea.

Il volo EK306 di Emirates parte da Dubai alle 3:20, arrivando a Pechino alle 14:45. Il volo di ritorno, EK307, decolla da Pechino alle 00:40, atterrando a Dubai alle 5:30. I viaggiatori possono godere di un’esperienza Premium Economy costante da Pechino verso destinazioni popolari della rete globale di Emirates, tra cui Londra Heathrow, New York JFK, San Paolo, Johannesburg, Madrid, Malé e Lisbona, oltre a città chiave nella regione del Golfo come Kuwait, Riyadh e Amman”, afferma Emirates.

“Il Boeing 777 Emirates a quattro classi, recentemente rimodernato, presenta interni rinnovati con nuovi elementi di design, tra cui moderne palette di colori, motivi Ghaf Tree appositamente progettati e finiture in legno in tutte le cabine. Ogni aereo include 260 posti in Economy di ultima generazione, 24 posti in Premium Economy, 40 posti in Business Class con configurazione 1-2-1 e otto First Class Suites.

La Premium Economy di Emirates ha ricevuto feedback entusiastici per il suo valore unico e le sue caratteristiche distintive. I passeggeri possono aspettarsi un’esperienza simile a quella della Business Class a un prezzo più accessibile, con ampi sedili in pelle con un’ampia reclinazione, poggiapiedi e poggiagambe completi, poggiatesta regolabili, prese di ricarica integrate, un tavolino da cocktail laterale con finitura in legno e uno schermo TV da 13,3 pollici. La Premium Economy include anche cuscini e coperte di grandi dimensioni, amenity kits di gratuiti su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017.

Anche la cabina di Business Class del Boeing 777 di Emirates è stata riprogettata, con sedili disposti in una configurazione 1-2-1 per offrire privacy, accesso completo al corridoio e ampio spazio per lavorare, rilassarsi e riposare. Ogni sedile è rivestito in pelle color champagne, in linea con quelli dell’ultimo Emirates A380, con cuciture dettagliate e morbidi poggiatesta imbottiti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)