Emirates Flight Training Academy dà il benvenuto a 77 piloti

Emirates informa: “Dopo mesi di rigoroso addestramento, 77 cadetti altamente qualificati hanno trasformato con successo la loro ambizione in successo durante la sesta graduation ceremony dell’Emirates Flight Training Academy (EFTA).

Questo traguardo annuale si aggiunge alla crescente tradizione dell’EFTA nel creare un solido canale di piloti qualificati per Emirates e l’airline industry, con oltre 300 cadetti diplomati fino ad oggi”.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, che ha presieduto l’evento, ha dichiarato: “La Emirates Flight Training Academy graduation ceremony simboleggia la creazione di fondamenta più solide per l’aviazione globale e la promessa che il suo futuro è nelle mani di leader impegnati, capaci e resilienti. I nostri graduati indosseranno ora con orgoglio le loro ali, connetteranno il mondo, manterranno i più alti standard di sicurezza e servizio e daranno forma al mondo dell’aviazione. Ognuno dei nostri graduati oggi è una testimonianza di potenziale e perseveranza. Insieme, rappresentano il nostro impegno nel formare un flusso costante di aviatori che porteranno la visione di Dubai nei cieli. Congratulazioni, ci avete reso orgogliosi”.

“Il senior leadership team di Emirates Group, i graduati, le loro famiglie e amici, il corpo docente e i cadetti dell’accademia hanno partecipato alla cerimonia.

77 cadetti hanno ottenuto le ali, non solo per volare, ma per guidare, innovare e ispirare la prossima generazione di aviatori. 52 graduati rappresentano l’UAE National Pilot Cadet Programme (NCPP) di Emirates Group, mentre 25 provengono da altre 15 nazioni. Negli ultimi cinque anni, l’EFTA ha graduato oltre 300 cadetti altamente qualificati, la maggior parte dei quali vola o si addestra con successo presso Emirates sulla flotta widebody della compagnia aerea.

L’NCPP è l’iniziativa più grande e consolidata degli Emirati Arabi Uniti nel suo genere, creata per coltivare le future generazioni di piloti emiratini altamente qualificati. I cadetti, interamente sponsorizzati dal Gruppo, si uniscono all’EFTA. Dopo il diploma, i cadetti NCPP hanno un percorso chiaro per volare con Emirates dopo aver completato il loro type rating.

L’Emirates Flight Training Academy ha un approccio unico all’aviation training. Integra perfettamente eccellenza accademica, moderne tecnologie di addestramento al volo e sviluppo della leadership per formare piloti di livello mondiale in grado di operare alcuni dei velivoli widebody più sofisticati nei cieli. Il percorso dall’aula al cockpit è reso possibile grazie alle partnership solide che EFTA ha con il National Cadet Pilot Programme e la flight training division di Emirates. Queste partnership garantiscono che l’addestramento ricevuto dai cadetti EFTA non sia solo eccezionale, ma anche direttamente allineato agli standard, alla cultura e ai requisiti operativi di Emirates.

EFTA ha premiato cinque cadetti per i loro eccezionali risultati ottenuti durante l’anno: Abdulrahman Alnuaimi, Falah Alhosani, Giada Macario e Shaheer Bhatti. Saeed Abdulla è stato premiato per essere stato il più diligente”, prosegue Emirates.

“Situato a Dubai South, l’EFTA campus coniuga studio e stile di vita, dove i cadetti vivono in private studio apartments con accesso a servizi come piscina, palestra e sale ricreative. Ciò garantisce che i cadetti siano sistemati in tutta comodità, possano concentrarsi sul loro programma, che può essere piuttosto rigoroso, con distrazioni minime e senza perdere tempo negli spostamenti per raggiungere l’accademia.

La struttura dell’EFTA è grande quanto 200 campi da calcio, dispone di 36 moderne aule didattiche a terra, 6 full motion flight simulators, una independent Air Traffic Control Tower e una pista dedicata lunga 1.800 m. Tutte le aule sono dotate di due touchscreen da 86 pollici, che utilizzano un software di formazione personalizzato creato da Boeing.

Posizionata a DWC, EFTA è stata lanciata da Emirates nel 2017, inizialmente per formare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e successivamente studenti internazionali. L’accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 32 training aircraft per addestrare cadetti senza alcuna precedente conoscenza del volo. La EFTA fleet comprende 20 Cirrus SR22 G6 single-engine piston, 5 Diamond DA42NG multi-engine piston, 2 Gamebird GB1 e 5 Embraer Phenom 100EV very light jets”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)