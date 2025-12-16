LATAM Airlines premiata a livello internazionale per aver migliorato in modo significativo l’esperienza dei propri clienti

Uno degli assi strategici di LATAM Airlines è stato il rafforzamento dell’esperienza del cliente attraverso nuovi servizi e iniziative innovative. In questo contesto, e per l’ottava volta nella sua storia, nel 2025 il gruppo ha ottenuto due importanti riconoscimenti: “Design Airline of the Year – South America” e, per la prima volta, “Most Improved Brand” ai Premi TheDesignAir™, evento annuale organizzato dall’omonimo sito web, specializzato nel design aeronautico e nell’esperienza del passeggero.

“Questi premi sono rivolti alle compagnie aeree per i risultati ottenuti in ambito di design, prodotto e brand in diversi ambiti. In questa edizione, LATAM Airlines ha ottenuto il massimo riconoscimento in due categorie, grazie al nuovo Signature Check-in di Lima, alla Lounge – con le sue nuove aree incentrate sull’accoglienza tipica dell’identità della compagnia – e al design della cabina Premium Business, completamente rinnovata e ispirata ai paesaggi che definiscono il continente: i blu profondi del Pacifico, i verdi rigogliosi dell’Amazzonia, gli ocra intensi e i toni sabbia delle Ande e del deserto di Atacama.

Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, questo design, nel suo insieme, crea un’atmosfera di eleganza naturale, infondendo l’essenza del Sud America in ogni angolo. I motivi decorativi, inoltre, sono sviluppati a partire dal logo di LATAM Airlines e ispirati alle opere dell’architetto modernista brasiliano Oscar Niemeyer, conferendo agli elementi di bordo un’identità visiva unica e senza tempo.

In aggiunta, LATAM Airlines ha introdotto nuovi amenity kit, che offrono un’esperienza autentica e sofisticata, in linea con l’identità latino-americana. Tra le loro caratteristiche principali figurano i prodotti cosmetici di Costa Brazil, marchio rinomato per il suo approccio sostenibile e per l’ispirazione tratta dalle risorse naturali dell’Amazzonia”, afferma LATAM Airlines.

“LATAM Airlines è orgogliosa di essere stata riconosciuta da TheDesignAir come “South America’s Design Airline of the Year” e “the Most Improved Brand”. Questi premi, nel loro insieme, celebrano il nostro traguardo di diventare la compagnia aerea leader del continente. L’iniziativa pluriennale di LATAM Airlines per posizionarsi tra le principali compagnie delle Americhe combina un impegno instancabile nell’offrire un’esperienza autenticamente sudamericana con una visione di livello mondiale in termini di design e accoglienza. Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia e l’apprezzamento, che ci ispirano a continuare a elevare l’esperienza di viaggio”, ha dichiarato Dominic Purvis, Product and Customer Experience Director del Gruppo LATAM Airlines.

“È importante sottolineare che i vincitori di questa dodicesima edizione dei premi – ormai considerati tra i più prestigiosi nel settore dell’aviazione – sono scelti da una giuria mista composta da esperti del settore, viaggiatori frequenti e dal team di TheDesignAir.

Questi riconoscimenti si aggiungono ad altri ottenuti da LATAM Airlines nel corso del 2025, come la massima valutazione “Five-Star Global Airline” ai premi APEX, per il quarto anno consecutivo; il premio come “Migliore compagnia aerea del Sud America” ai World Airline Awards di Skytrax; quattro riconoscimenti internazionali ai Pax International Readership Awards, che celebrano l’eccellenza nell’esperienza di viaggio.

LATAM Airlines ha costantemente implementato nuovi miglioramenti del servizio, ampiamente apprezzati dai passeggeri. Oltre alla nuova esperienza nella cabina Premium Business, si distinguono le nuove Business Suites, lanciate nell’aprile di quest’anno, dotate di porte individuali per garantire maggiore privacy e comfort. Ispirate ai paesaggi brasiliani e andini, queste cabine includono sedili full-flat, schermi HD da 18 pollici e porte di ricarica USB, migliorando in modo significativo l’esperienza a bordo.

A ciò si aggiungono la connettività Wi-Fi a bordo, disponibile sul 90% degli aeromobili a fusoliera stretta (narrow body), e il Check-in Signature LATAM, che consente ai membri Black Signature e Black di effettuare il check-in in spazi esclusivi negli aeroporti di Santiago (Cile), Lima (Perù) e San Paolo (Brasile). In quest’ultimo caso, in particolare negli aeroporti di Congonhas e Guarulhos, LATAM Airlines mantiene una partnership strategica con Audi per gli imbarchi remoti.

Completano l’offerta le lounge di Santiago (Cile), la più grande del Sud America e molto apprezzata dai clienti, e di Lima (Perù), recentemente inaugurata e suddivisa in aree Signature e Premium Lounge, caratterizzate da un design architettonico”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)