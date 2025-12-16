SWISS e Kuehne+Nagel collaborano per promuovere un trasporto aereo più sostenibile

Swiss International Air Lines (SWISS) e Kuehne+Nagel, uno dei principali logistics service providers al mondo, approfondiranno la loro partnership strategica per rendere il trasporto aereo più sostenibile. I partner hanno firmato un Memorandum d’Intesa in base al quale uniranno le forze su diversi progetti di sostenibilità, con particolare attenzione alle nuove tecnologie che porteranno maggiore efficienza e sostenibilità al settore dei trasporti.

“Al centro della collaborazione c’è l’impegno condiviso dei partner per il sustainable aviation fuel (SAF), sviluppato da Synhelion, azienda svizzera pioniera nel settore delle tecnologie pulite. SWISS, la sua Swiss WorldCargo airfreight division e Kuehne+Nagel sosterranno congiuntamente l’espansione di questa fuel technology. Un primo traguardo è già stato raggiunto nell’impegno a lungo termine dei partner per l’approvvigionamento del SAF, che fornisce ai produttori di carburante come Synhelion le basi di pianificazione necessarie per aumentare la produzione di SAF e sviluppare ulteriormente le loro tecnologie.

Grazie all’utilizzo del SAF, SWISS e Kuehne+Nagel contribuiranno direttamente a una maggiore sostenibilità nel settore dei trasporti. SWISS acquisterà almeno 200 tonnellate di Synhelion SAF all’anno nell’ambito del suo nuovo impegno e ne rivenderà una parte a Kuehne+Nagel“, afferma SWISS.

“I sustainable aviation fuels sono un elemento chiave nei nostri sforzi per rendere il trasporto aereo più sostenibile”, sottolinea il CEO di SWISS, Jens Fehlinger. “Tuttavia, questi carburanti sono ancora costosi e scarseggiano, motivo per cui abbiamo bisogno di partner forti che ci aiutino a promuoverne lo sviluppo. Siamo lieti di poter avviare, insieme a Kuehne+Nagel, le prime forniture commerciali del Synhelion synthetic fuel. Questo è un importante passo avanti e una chiara conferma del ruolo attivo che SWISS intende svolgere in questo settore vitale”.

“In base al nuovo impegno, Kuehne+Nagel utilizzerà il SAF di Synhelion per i suoi airfreight transports con Swiss WorldCargo per un periodo di cinque anni a partire dal 2027. In questo modo, Kuehne+Nagel proseguirà il suo impegno costante per contribuire alla decarbonizzazione del settore logistico e consentirà inoltre ai suoi airfreight customers di ridurre in modo sostenibile la propria impronta di carbonio”, prosegue SWISS.

“Per raggiungere gli obiettivi climatici del settore aeronautico, dobbiamo aumentare la produzione di synthetic SAF. In Kuehne+Nagel stiamo assumendo un ruolo guida collaborando con SWISS e Synhelion per accelerare queste tecnologie, rendendole economicamente sostenibili”, spiega Yngve Ruud, Member of the Management Board responsible for Air Logistics. “Con questa tecnologia innovativa, possiamo offrire ai nostri clienti l’opportunità di ridurre il loro impatto ambientale”.

“SWISS continua a perseguire una serie di misure per ridurre le emissioni di carbonio prodotte durante le sue operazioni di volo. Oltre agli investimenti in aeromobili avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante, i sustainable aviation fuels rappresentano una leva fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio del trasporto aereo. SWISS collabora da molti anni con Lufthansa Group, altri partner e i suoi clienti per promuovere lo sviluppo di tali carburanti e l’aumento della loro produzione”, conclude SWISS.

