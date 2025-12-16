Wizz Air decolla da Palermo: inaugurati i voli verso Varsavia e Bratislava

Wizz Air e Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, hanno inaugurato oggi i nuovi voli dal Falcone Borsellino verso Varsavia e Bratislava.

“I due nuovi collegamenti rappresentano il ritorno nello scalo palermitano della compagnia aerea e il simbolo tangibile della rinnovata partnership con Gesap.

All’inaugurazione hanno partecipato i vertici di Wizz e Gesap, per sottolineare l’importanza di queste nuove rotte non solo per i viaggiatori, ma anche per l’impulso al turismo incoming e allo sviluppo economico del territorio.

I biglietti dei due collegamenti sono in vendita su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.

La rotta per Varsavia-Modlin, operata tre volte a settimana, martedì, giovedì e sabato, offre ai passeggeri siciliani un accesso diretto alla capitale polacca, città dinamica e polo culturale, famosa per la sua storia e la sua resilienza.

Il collegamento con Bratislava, invece, operativo quattro volte a settimana, martedì, giovedì, sabato e domenica, apre le porte alla capitale slovacca, punto di partenza ideale per esplorare l’area danubiana e il cuore dell’Europa”, afferma Wizz Air.

“Oggi non celebriamo solo il lancio di due nuove rotte nel nostro network, ma anche un gradito ritorno nello scalo palermitano e l’inizio di una nuova era per la connettività della città”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “La scelta di lanciare nello stesso giorno Varsavia e Bratislava dall’Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” rappresenta un chiaro segnale della fiducia che riponiamo nello scalo palermitano e nella nostra rinnovata sinergia con GESAP. Siamo certi che la nostra partnership in futuro continuerà ad offrire ai palermitani nuove e sempre più interessanti destinazioni alla migliore e più bassa tariffa possibile. Per noi Palermo e la Sicilia rappresentano un mercato dinamico e ricco di opportunità. Non vediamo l’ora che questo nuovo capitolo di crescita per la città si arricchisca sempre di più”.

“L’avvio dei collegamenti diretti tra Palermo, Varsavia e Bratislava è il risultato di un lavoro intenso e strutturato che Gesap sta portando avanti, in particolare negli ultimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare in modo significativo la connettività internazionale dello scalo e della Sicilia”, ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. “In questo periodo abbiamo accelerato tutte le possibili sinergie con i vettori, a partire da Wizz Air, costruendo un rapporto basato su visione industriale, affidabilità operativa e prospettive di crescita condivise. La crescita delle rotte internazionali è una nostra priorità strategica perché significa attrarre nuovi flussi turistici, favorire la destagionalizzazione e rafforzare l’interscambio economico. Queste nuove rotte non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Continueremo a lavorare con determinazione per ampliare il network internazionale, valorizzando il potenziale del territorio e creando condizioni solide per uno sviluppo sostenibile e duraturo dello scalo”.

“L’introduzione dei voli per Varsavia e Bratislava è cruciale non solo per la strategia di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” ma dell’intera regione, che si conferma come una piattaforma di connessione vitale nel Mediterraneo. Queste nuove rotte non solo arricchiscono l’offerta per il traffico leisure tradizionale, ma vogliono arrivare anche ai segmenti turistici ad alto potenziale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi. Parallelamente, si aprono nuove e concrete opportunità per l’interscambio commerciale e business, facilitando i rapporti tra le imprese siciliane e un’area europea in forte espansione economica. Con queste nuove destinazioni, i collegamenti internazionali gestiti dalla regione Sicilia salgono a 19.

Wizz Air consolida la sua posizione di vettore chiave nel panorama italiano. In tutto il Paese, la compagnia gestisce attualmente 245 collegamenti che raggiungono 31 nazioni diverse, operando in ben 27 aeroporti con una moderna flotta italiana che conta 28 aeromobili Airbus A321neo. L’impatto sul traffico è significativo: nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 20,1 milioni di passeggeri, segnando un incremento dell’8,2% rispetto all’anno precedente. Con oltre 91 mila voli operati e un eccezionale tasso di completamento del 99,8%, la compagnia non solo dimostra efficienza, ma anche un robusto impegno nel rendere l’Italia la sua principale base operativa”, conclude Wizz Air.

PALERMO – VARSAVIA MODLIN – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 16 dicembre 2025

PALERMO – BRATISLAVA – Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica – Dal 16 dicembre 2025

