Lufthansa: completati gli storici aerei Ju 52 e Super Star nel Lufthansa Group Hangar One

Lufthansa Group informa: “Giusto in tempo per l’inizio dell’anno dell’anniversario, gli aerei storici sono stati completati.

Lo Junkers Ju 52 e il Lockheed L-1649A Super Star sono stati finalmente accettati nel ‘Lufthansa Group Hangar One’. Ciò significa che le due central exhibits, che saranno presto esposte nel nuovo conference and visitor center, sono ora complete”.

“Negli ultimi mesi, gli aerei sono stati consegnati in singole parti da heavy transporters e da allora sono stati riassemblati con grande attenzione ai dettagli nella loro nuova sede vicino a Frankfurt Airport.

Lo Junkers Ju 52 e il Lockheed Super Star saranno le attrazioni principali del ‘Lufthansa Group Hangar One’“, prosegue Lufthansa Group.

“Grazie alla facciata in vetro, i visitatori potranno ammirare queste due icone della storia dell’aviazione anche dall’esterno. L’inaugurazione del conference and visitor center coincide con il centenario della fondazione della prima Deutsche Luft Hansa e sottolinea l’importanza della storia dell’aviazione per Lufthansa Group“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)