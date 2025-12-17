Aeroitalia approda a Genova con due aeromobili e rafforza i collegamenti con Roma

Una base con due aerei stabilmente presenti in aeroporto e un nuovo collegamento bigiornaliero con Roma dal lunedì al venerdì e un volo per la Capitale il sabato e la domenica.

Sono le importanti novità annunciate oggi da Aeroporto di Genova e dalla compagnia aerea italiana Aeroitalia che interesseranno il Cristoforo Colombo a partire da lunedì 2 febbraio 2026.

“Nel dettaglio, Aeroitalia ha deciso di investire sullo scalo genovese individuandolo come sede per una nuova base che vedrà circa 20 membri dell’equipaggio della compagnia risiedere a Genova. Contestualmente, la compagnia avvierà un nuovo collegamento con Roma mettendo a disposizione dei passeggeri un ATR 72-600 da 68 posti. Il nuovo volo con la Capitale, al via sempre lunedì 2 febbraio, avrà le seguenti frequenze:

– dal lunedì al venerdì: un primo volo mattutino (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e un secondo serale (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05);

– nel weekend: un volo il sabato (Genova – Roma ore 8:00; Roma – Genova ore 10:20) e uno la domenica (Genova – Roma ore 18:05; Roma – Genova ore 21:05).

La decisione di Aeroitalia di aprire una base al Colombo con un secondo aeromobile, da leggersi come una scelta propedeutica a una ulteriore crescita del network di destinazioni future offerte da Aeroitalia dall’Aeroporto di Genova, consentirà, inoltre, di garantire piena e costante continuità di servizio con la Capitale in caso di attività manutentiva al primo aeromobile”, affermano l’Aeroporto di Genova e Aeroitalia.

“La scelta di Aeroitalia di investire sul Genova City Airport con una vera e propria base dimostra la ritrovata attrattività del Cristoforo Colombo sul mercato e un ulteriore riconoscimento delle sue potenzialità”, ha dichiarato Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. “La nuova tratta contribuirà a rafforzare ulteriormente la connettività da e verso il territorio ligure, garantendo un’ulteriore opportunità per i viaggiatori che raggiungono la capitale in treno o in macchina”.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, afferma: “L’apertura di una base operativa a Genova rappresenta per Aeroitalia un investimento strategico e un segnale concreto della volontà di crescere insieme ai territori. Crediamo fortemente nel potenziale del Cristoforo Colombo e nel ruolo che può svolgere per migliorare la connettività della Liguria con la Capitale. I nuovi collegamenti con Roma, pensati per rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro e per turismo, garantiscono affidabilità, continuità di servizio e maggiore flessibilità. Questo è solo il primo passo di un percorso che punta ad ampliare progressivamente il network di destinazioni da Genova”.

L’acquisto dei biglietti sarà possibile a partire da mercoledì 17 dicembre 2025. Per informazioni sulle tariffe consultare il sito di Aeroitalia (www.aeroitalia.com).

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Aeroitalia – Photo Credits: Aeroitalia)