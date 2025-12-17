SAS nominata finalista in cinque categorie ai The Aviation Challenge

Scandinavian Airlines è stata nominata finalista in cinque delle sei categorie a cui ha partecipato all’edizione di quest’anno dei The Aviation Challenge (TAC), la piattaforma annuale di SkyTeam per il riconoscimento dell’innovazione e dell’eccellenza operativa tra le compagnie aeree associate.

“Le candidature riflettono il continuo impegno di SAS nel rafforzare le performance, promuovere miglioramenti concreti e supportare lo sviluppo dell’intero settore.

L’edizione 2025 del TAC si è concentrata su ‘Impact’, evidenziando soluzioni che generano progressi misurabili e possono essere estese a tutte le operazioni. Con la rosa dei finalisti ora annunciata, i vincitori saranno svelati a gennaio, quando SAS ospiterà l’evento TAC di quest’anno”, afferma SAS.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati in diverse categorie al The Aviation Challenge di quest’anno. Questo riconoscimento riflette la dedizione dei colleghi della nostra organizzazione, che continuano a esplorare nuovi modi per migliorare l’efficienza e consolidare la nostra direzione a lungo termine. I risultati dello scorso anno hanno dimostrato cosa è possibile ottenere quando innovazione e collaborazione si uniscono, e il riconoscimento ricevuto quest’anno dimostra che questo approccio continua a fare la differenza”, ha affermato Mads Brandstrup, Senior Vice President Communication, Public Affairs and Sustainability, SAS.

SAS è stata selezionata nelle seguenti TAC categories:

Most Impactful Solution – Cargo

Lightweight Cargo Straps

Most Impactful Solution – GroundOps

De-Icing Sustainability

Best In-Depth Article or Report

FuelTrack: Revolutionizing Aviation Emissions Analysis

Best Showcase Flight

Showcase Flight: The Scandinavian Way

Game Changer of the Year

Wibekke Risan (SAS)

“The Aviation Challenge è riconosciuta come una delle competizioni più influenti del settore per la presentazione di soluzioni che migliorano l’efficienza, l’analisi dei dati e le pratiche operative. Le candidature di SAS abbracciano diverse discipline e sottolineano il ruolo della compagnia nel guidare il progresso e rafforzare le basi per il continuo sviluppo del settore”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)