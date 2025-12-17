Emirates: special Emirates Skywards Platinum memberships saranno messi all’asta a beneficio della Emirates Airline Foundation

Emirates Airline Foundation ed Emirates Auction collaborano per un’esclusiva asta online per offrire special Emirates Skywards membership numbers che includono Platinum tier status benefits, validi fino a 20 anni. Dal 17 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026, sarà possibile fare offerte per special membership numbers con Platinum tier status benefits. L’asta sarà aperta a offerenti da tutto il mondo.

“Il 100% dei fondi raccolti dall’asta di Emirates sarà interamente destinato al fondamentale lavoro della Emirates Airline Foundation a sostegno dei bambini vulnerabili in tutto il mondo. Il ricavato delle offerte andrà a beneficio di 14 ONG in 9 paesi che mobilitano iniziative abitative, forniscono spazi sicuri per l’istruzione, forniscono nutrizione e assistenza sanitaria essenziali, garantiscono opportunità di sviluppo professionale e professionale e molto altro. Ogni contributo avvicina la Fondazione alla sua missione: creare un cambiamento duraturo e significativo nella vita dei bambini. L’asta rappresenta un’opportunità unica per i donatori di svolgere un ruolo significativo in questo lavoro di trasformazione”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline e Presidente della Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “Questa asta unica rappresenta un approccio di finanziamento innovativo per metterci in contatto con nuovi sostenitori a livello globale, mentre puntiamo ad aumentare l’impatto della Emirates Airline Foundation. Tutte le donazioni ci aiutano a continuare a finanziare e sostenere le nostre ONG locali, che vantano un profondo radicamento nella comunità e una conoscenza diretta per garantire che le risorse raggiungano i bambini nel modo più efficace. Ogni offerta rappresenta più di un’iscrizione a Skywards Platinum, è un contributo che crea percorsi per far uscire i bambini e le loro famiglie dalla povertà e creare un impatto sostenibile”.

“His Excellency Abdulla Matar Al Mannaei, Chairman and Managing Director of Emirates Auction, ha ribadito l’impegno di Emirates Auction nel sostenere gli sforzi umanitari negli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che la compagnia continuerà a svolgere un ruolo chiave come partner strategico per numerose iniziative benefiche e di sviluppo con un impatto duraturo, sfruttando la sua vasta esperienza nell’organizzazione di aste di beneficenza di livello mondiale.

Al Mannaei ha sottolineato che la collaborazione con la Emirates Airline Foundation riflette questo impegno e si allinea alla sua responsabilità sociale d’impresa, volta a continuare a sostenere progetti di beneficenza sostenibili che facciano la differenza nella vita delle persone.

L’asta completamente digitale è aperta a partecipanti da tutto il mondo a partire dal 17 dicembre 2025 tramite la piattaforma Emirates Auction. La registrazione è gratuita e può essere completata in pochi minuti tramite il sito web o l’app mobile, con UAE Pass integration disponibile per i residenti negli Emirati Arabi Uniti”, prosegue Emirates.

Visitare emiratesauction.com/register o scaricare l’app mobile Emirates Auction per registrarsi. Visitare https://www.emiratesauction.com/emirates-skywards per tutte le informazioni.

“Gli offerenti vincitori saranno avvisati entro 24 ore dalla conclusione dell’asta, il 17 gennaio 2026. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o assegno. La validità dell’iscrizione Skywards Platinum è determinata dall’importo dell’offerta vincente.

Il livello più alto del programma Emirates Skywards è riservato ai frequent flyer più stimati della compagnia aerea, offrendo un’esperienza di viaggio di livello superiore. Il Platinum status si ottiene generalmente accumulando almeno 150.000 Tier Miles e completando almeno un volo qualificante in First Class o Business Class.

I Platinum members godono della gamma completa di vantaggi Blue, Silver e Gold, ulteriormente potenziati da altri privilegi. I membri ricevono complimentary Home Check-in service in Dubai, priority First Class airport check-in, white-glove baggage delivery. Questo si aggiunge all’accesso all’Emirates global network of First Class and Business Class lounges, con accesso gratuito esteso anche ai loro ospiti. I membri guadagnano 100% bonus Skywards Miles su ogni volo Emirates e flydubai e possono estendere lo status Gold a un coniuge, partner o amico.

I Platinum members possono inoltre accedere a ulteriori privilegi esclusivi, tra cui il Tier Miles Rollover, upgrade di cabina scontati e opportunità di upgrade gratuiti.

In concomitanza con l’UAE Year of Community 2025, l’ultima iniziativa di Emirates Airline Foundation rafforza l’impegno della compagnia aerea per l’impatto umanitario, la responsabilità condivisa e lo sviluppo sostenibile della comunità”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)