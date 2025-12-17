La Finlandia e Lockheed Martin celebrano il debutto del primo F-35A finlandese

In una cerimonia tenutasi presso la Lockheed Martin F-35 production facility, leader governativi e militari di Stati Uniti e Finlandia hanno celebrato il rollout del primo F-35A Lightning II per la Finnish Air Force.

Il Finland’s Minister of Defence, Antti Häkkänen, ha affermato: “La Finlandia sta investendo molto nelle capacità industriali nazionali attraverso la partecipazione industriale. Crediamo che i nostri investimenti e la nostra industria della difesa altamente efficiente possano apportare benefici al programma F-35 non solo a livello locale, ma anche a livello più globale”.

Il Major General Timo Herranen, Commander of the Finnish Air Force, ha affermato: “L’F-35 offrirà capacità ineguagliabili e porterà un livello di capacità completamente nuovo per la nostra difesa. Attendiamo con impazienza l’inizio delle operazioni dell’F-35 il prossimo anno”.

“L’F-35 unisce 20 nazioni alleate che hanno scelto il velivolo, di cui 13 in Europa, ed è in servizio attivo presso 16 forze armate in tutto il mondo. Grazie alla sua interoperabilità senza pari, gli F-35 finlandesi rafforzeranno l’integrazione tra i diversi reparti delle Finnish Defence Forces e collegheranno le risorse tra i diversi domini”, afferma Lockheed Martin.

“L’F-35 continua a dimostrare la sua capacità e darà alla Finnish Air Force un vantaggio decisivo nella protezione del Paese e nel rafforzamento della partnership alleata nella regione nordica e oltre”, ha dichiarato Greg Ulmer, president, Lockheed Martin Aeronautics.

“L’industria finlandese fa parte di una rete globale di oltre 1.900 F-35 suppliers. Lockheed Martin ha collaborato con oltre 30 aziende e istituti accademici in tutta la Finlandia, trasferendo tecnologie e competenze all’avanguardia che promuovono l’innovazione e la crescita del settore aerospaziale finlandese.

Il primo velivolo sarà consegnato alla Finnish Air Force all’inizio del 2026 e sarà trasferito alla base aerea di Ebbing, Arkansas, dove si svolge l’ F-35A pilot training. Il programma record finlandese prevede 64 F-35A, che costituiranno la più grande F-35 fleet in northern Europe. Il primo aereo arriverà nel Paese l’anno prossimo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)