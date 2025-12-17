Neos annuncia accordi di Wet Lease In per garantire la continuità della programmazione invernale sui voli di lungo raggio

Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, ha siglato accordi di Wet Lease In con AirTanker, Iberojet, MGA Airlines e TUI Airlines, per operare alcuni dei voli di lungo raggio in partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Verona verso Zanzibar, Mombasa, Havana, Punta Cana, La Romana e Salalah, da dicembre a fine gennaio.

“Una soluzione resa necessaria a seguito delle continue ispezioni e manutenzioni richieste ai motori Rolls Royce Trent 1000 della flotta 787-9 Dreamliner, che non avrebbero consentito a Neos di operare a pieno regime durante i mesi in cui la domanda per destinazioni di lungo raggio è molto alta. Gli aeromobili individuati hanno capacità e standard similari a quelli offerti abitualmente dalla compagnia aerea italiana, garantendo così la continuità della programmazione invernale.

I voli in Wet Lease In saranno operati con l’equipaggio delle compagnie partner e prevedono la presenza a bordo di due supervisori Neos, a garanzia degli standard di servizio previsti. Il catering sarà in linea con l’offerta proposta da Neos, ispirato alla tradizione italiana e arricchito da piatti internazionali, mentre l’intrattenimento a bordo seguirà la programmazione delle singole compagnie”, afferma Neos.

“Inoltre, l’aereo che MGA Airlines metterà a disposizione sarà configurato con 37 posti in Business Class full flat e 24 posti in Economy Extra Space, ampliando così la scelta di comfort rispetto alla tradizionale configurazione Neos, IberoJet e AirTanker offriranno full economy con 24 posti in Economy Extra Space (EESP), mentre TUI Airlines avrà 4 classi di viaggio, tra cui Premium, Economy Extra Space, Economy Extra Standard ed Economy“, prosegue Neos.

“Grazie a questi accordi, Neos è in grado di assicurare ai propri clienti la continuità della programmazione invernale e di garantire elevati standard di affidabilità, anche in un contesto particolarmente dinamico”, conclude Neos.

