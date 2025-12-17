Rolls-Royce avvia gli AE 1107 engine testing per equipaggiare i prototipi dell’MV-75 FLRAA

Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha avviato i test del motore AE 1107 a supporto del prototype delivery per l’U.S. Army MV-75 Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) program. L’Army ha reso il programma MV-75 FLRAA una priorità assoluta di modernizzazione.

Al centro di questa piattaforma di nuova generazione ci sono i motori Rolls-Royce, l’ultima evoluzione di un propulsore di cui l’esercito statunitense si fida da decenni. Ogni MV-75 FLRAA sarà equipaggiato con due motori Rolls-Royce AE 1107F avanzati, dotati di world-class power density, cyber-compliant controls and survivability technology”.

Candice Bineyard, Director, U.S. Business Development & Future Programs for Rolls-Royce Defense, ha dichiarato: “Continuiamo a collaborare a stretto contatto con l’U.S. Army e i nostri partner industriali per fornire una soluzione di propulsione moderna con motori AE 1107F collaudati e a basso rischio e un fully integrated system design. I test sui motori rappresentano la prossima tappa fondamentale per offrire questa capacità rivoluzionaria”.

“I test sui motori sono in corso presso il Rolls-Royce advanced manufacturing campus in Indianapolis. Come suo più grande stabilimento negli Stati Uniti, Rolls-Royce, ha investito oltre 1 miliardo di dollari in miglioramenti tecnologici, ammodernamenti delle strutture e capacità di test negli ultimi dieci anni a supporto degli U.S. Department of Defense programs come l’MV-75 FLRAA“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)