Eurowings aggiunge nuove rotte e aumenta le frequenze per la prossima estate

Eurowings sta adeguando strategicamente il suo route network per il 2026 summer schedule: nuovi collegamenti diretti e frequenze aggiuntive sulle rotte ad alta richiesta avvicinano ancora di più le città e le spiagge europee.

“Per la prima volta, i viaggiatori possono volare direttamente da Düsseldorf verso capitali europee come Madrid e Tallinn con la ‘Europe’s value airline’. Il “Capital Express” da Berlino offre ora collegamenti diretti per Lisbona, Londra e Sarajevo. Oltre a queste rotte, la più grande leisure airline tedesca offrirà voli più frequenti verso destinazioni turistiche molto richieste, come Alicante, Cagliari, Faro, Malaga, Napoli, Nizza e Olbia, nell’estate 2026.

Il potenziamento del core network garantirà quindi maggiore affidabilità, flessibilità e comfort, proprio dove la domanda è più alta. Complessivamente, il network di Eurowings copre 150 destinazioni in 40 paesi”, afferma Eurowings.

“Il 2026 summer schedule è chiaramente pensato su misura per le esigenze dei nostri ospiti: maggiore capacità sulle rotte turistiche più richieste e nuovi interessanti collegamenti per le città di Lisbona, Londra, Madrid, Sarajevo e Tallinn. Con il nuovo Capital Express da Berlino, raggiungere le principali città europee è ora più veloce, diretto e comodo, un vero vantaggio sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. I nostri ospiti possono contare su un programma che offre la massima scelta, elevata flessibilità e una pianificazione affidabile”, afferma Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relations at Eurowings.

Principali novità nel 2026 summer flight schedule:

Da Berlino:

Un totale di 43 destinazioni dirette.

Nuove destinazioni: London Heathrow, Lisbona, Olbia, Napoli, Sarajevo e Kavala.

Aumento delle frequenze per: Maiorca, Zurigo, Spalato, Göteborg, Stoccolma, Faro, Bilbao e Helsinki.

Circa 28 voli a settimana per Maiorca.

Da Düsseldorf:

Un totale di 114 collegamenti diretti.

Nuove destinazioni: Madrid, Tallinn e Karpathos (Grecia).

Aumento delle frequenze per (tra le altre): London Heathrow, Copenhagen, Creta, Kavala, Malaga, Nizza, Barcellona, Napoli, Rodi e Stoccolma.

Fino a 64 voli a settimana per Maiorca.

Da Amburgo:

Un totale di 54 collegamenti diretti.

Nuova destinazione: Tel Aviv.

Aumento delle frequenze per: Heraklion, Verona, Zurigo, Cagliari, Corfù, Olbia, Zara, Malaga, Barcellona e Bilbao.

Fino a 41 voli a settimana per Maiorca.

Da Hannover

Un totale di 20 collegamenti diretti.

Nuove destinazioni: Nizza e Alicante.

Aumento delle frequenze per: Pola, Stoccolma e Dubai.

Fino a 17 voli a settimana per Maiorca.

Da Colonia:

Un totale di 72 collegamenti diretti.

Nuove destinazioni: Pristina, Tbilisi e Lanzarote.

Aumento delle frequenze per: Klagenfurt, Bastia, Pola, Spalato, Tirana, Valencia, Yerevan ed Erbil.

Fino a 47 voli a settimana per Maiorca.

Da Stoccarda:

Un totale di 72 collegamenti diretti.

Novità: Marrakech durante le vacanze estive.

Aumento delle frequenze per: Malaga, Maiorca, Bilbao, Nizza, Faro, Cagliari, Palermo, Brindisi, Catania e Olbia.

Fino a 42 voli a settimana per Maiorca.

“I passeggeri di Eurowings provenienti dalla Germania non sono gli unici ad aspettarsi un’ampia gamma di offerte. Anche i viaggiatori provenienti dalla Repubblica Ceca (Praga) potranno beneficiare di nuove destinazioni nell’estate 2026, tra cui Brindisi, Hurghada e Ibiza. Da Salisburgo sarà inoltre servita Genova; da Graz, in futuro, i voli per Creta saranno operati due volte a settimana. Palma di Maiorca vedrà collegamenti ancora più frequenti da Berlino, Erfurt, Dresda, Karlsruhe/Baden-Baden, Saarbrücken e Stoccarda”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)