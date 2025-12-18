Embraer consegna i primi A-29N Super Tucano alla Portuguese Air Force e annuncia una potenziale linea di assemblaggio in Portogallo

Embraer ha consegnato oggi i primi cinque A-29N Super Tucano alla Portuguese Air Force (PRT AF) durante una cerimonia tenutasi presso le strutture di OGMA, alla presenza di autorità, dirigenti Embraer e ospiti.

“Questa consegna avviene a solo un anno e un giorno dalla firma dell’accordo di acquisizione, a dimostrazione della capacità di Embraer di soddisfare le esigenze operative dei propri clienti. L’acquisizione di questi velivoli, parte di un ordine di 12 unità, rappresenta una pietra miliare significativa nel processo di modernizzazione delle capacità aeree del Portogallo.

In tale occasione, Embraer e lo Stato portoghese hanno firmato una Lettera d’Intenti (LOI) volta alla potenziale creazione di una A-29N final assembly line in Portogallo. Gli aerei prodotti in questa struttura risponderebbero a possibili richieste da parte di altre nazioni europee attraverso negoziati tra governi, contribuendo al rafforzamento della base industriale della difesa in Portogallo e in tutta Europa”, afferma Embraer.

“Non stiamo solo introducendo una nuova capacità con risultati comprovati a supporto delle Detached National Forces, ma stiamo anche affrontando nuovi potenziali scenari. Il Super Tucano offre ora la possibilità di effettuare anti-drone missions, a dimostrazione della flessibilità del velivolo scelto. Voglio sottolineare che questa è stata una scelta dell’Air Force, con decisioni politiche supportate da pareri tecnici”, ha dichiarato Nuno Melo, Ministro della Difesa del Portogallo.

“La consegna ufficiale di questi velivoli rappresenta un altro passo decisivo nella modernizzazione dell’Air Force, rafforzandone la robustezza e la capacità tecnologica. Oltre a sostituire pilot training equipment, in funzione da quasi quattro decenni, questa acquisizione consente anche il rafforzamento di nuove capacità, in particolare nel close air support in joint and/or combined operations, garantendo la protezione delle forze a terra. Parallelamente, l’Air Force riafferma la sua posizione di punto di riferimento tra le forze omologhe, operando il primo A-29N Super Tucano in NATO configuration, garantendo al Portogallo un vantaggio strategico e un ritorno per l’economia nazionale”, afferma il Chief of Staff of the Portuguese Air Force, General João Cartaxo Alves.

“La consegna dei primi A-29N Super Tucano alla Portuguese Air Force rafforza e amplia la partnership strategica instaurata tra lo Stato portoghese ed Embraer attraverso il KC-390 Millennium multi-mission aircraft program. C’è un crescente interesse nell’impiego dell’A-29 per counter-UAS missions in Europa e una potenziale linea di assemblaggio in Portogallo apre la strada allo sviluppo di nuove attività e a una più ampia cooperazione con l’industria della difesa portoghese”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il Portogallo si unisce ora a un elenco crescente di nazioni che si affidano alle comprovate capacità dell’A-29 per un’ampia gamma di missioni.

Leader globale nella sua categoria, il Super Tucano è stato selezionato da 22 forze aeree in tutto il mondo e ha accumulato oltre 600.000 ore di volo. L’aereo ha attirato l’interesse di diverse altre nazioni grazie alla sua combinazione di capacità, che lo rende l’opzione più efficiente sul mercato.

Per le forze aeree che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile ed economica su un’unica piattaforma, abbinata a un’elevata flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni, tra cui Advanced Pilot Training, Close Air Support (CAS), air patrol, air interdiction, Joint Terminal Attack (JTAC) training, armed Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), border surveillance, air escort.

L’A-29 Super Tucano è il multi-mission aircraft più efficace della sua categoria, dotato di tecnologie all’avanguardia. Le sue capacità sono ulteriormente migliorate da advanced Human-Machine Interface (HMI) avionics systems integrati in un robusto airframe. L’A-29 è in grado di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili e senza infrastrutture. Inoltre, il velivolo ha ridotto i requisiti di manutenzione e offre un elevato livello di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi costi del ciclo di vita”, conclude Embraer.

