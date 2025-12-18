Finnair annuncia una nuova destinazione a lungo raggio: voli per Melbourne disponibili da ottobre 2026

Finnair potenzia la propria offerta a lungo raggio annunciando l’apertura della nuova rotta verso Melbourne, Australia, prevista per il prossimo autunno. Il collegamento sarà operato quotidianamente via Bangkok, impiegando un aeromobile Airbus A350.

“L’inclusione di Melbourne rappresenta una novità assoluta per il network di Finnair. Grazie a questo nuovo collegamento, l’Australia sarà integrata direttamente nell’ampia rete di destinazioni della compagnia attraverso l’hub di Helsinki“, afferma Finnair.

“Siamo entusiasti di introdurre il servizio verso un nuovo continente. Collegando Helsinki e Melbourne, due città situate agli antipodi, possiamo offrire un vero e proprio ponte strategico tra l’emisfero nord e quello sud” afferma Christine Rovelli, Chief Revenue Officer di Finnair. “Prevediamo che questa nuova rotta susciterà grande interesse sia tra i viaggiatori europei diretti in Australia, sia tra gli australiani desiderosi di scoprire l’Europa settentrionale e le nostre ulteriori destinazioni”.

“Il piano di volo prevede la partenza da Helsinki poco dopo mezzanotte, con arrivo a Bangkok nel pomeriggio, e dopo una breve sosta tecnica, il collegamento proseguirà per Melbourne, dove l’arrivo è fissato per la mattina seguente. Per quanto riguarda il ritorno, il volo partirà dalla città australiana nel pomeriggio, per fare scalo a Bangkok in serata, e giungere a Helsinki nelle prime ore del mattino successivo. Questa organizzazione è allineata alle partenze mattutine di Finnair in tutta Europa. Oltre a garantire una connessione comoda per i passeggeri, questa struttura assicurerà un’elevata efficienza operativa e un utilizzo ottimale della flotta di A350 di Finnair.

Situata sulla costa sud-orientale dell’Australia, Melbourne è considerata la capitale culturale del Paese, celebre per la sua offerta gastronomica, culturale e sportiva. Oltre a essere una meta turistica molto apprezzata, la città ospita una grande comunità di cittadini di origine europea e una consistente presenza di studenti internazionali ed expat”, prosegue Finnair.

“I voli per Melbourne saranno prenotabili su Finnair.com a partire dal 18 dicembre con il primo volo programmato per il 25 ottobre 2026, previa approvazione governativa.

Oltre a Melbourne, l’offerta di Finnair per il 2026 comprenderà un totale di 93 destinazioni europee, 11 destinazioni in Asia e 7 in Nord America tra cui Toronto, il cui lancio è previsto nell’estate 2026, oltre a due destinazioni in Medio Oriente.

Per ulteriori informazioni su Finnair: https://www.finnair.com/it-it“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)