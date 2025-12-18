Da ottobre 2026 LOT Polish Airlines volerà a Bangkok

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, continua ad espandere la sua rete di rotte in Asia e aggiungerà Bangkok a partire dal 26 ottobre 2026.
“Il collegamento da Varsavia, hub globale della compagnia di bandiera polacca, sarà operato cinque volte a settimana e offrirà collegamenti fluidi da diverse città europee con voli di collegamento.
Ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica – Partenza con volo LO65 da Varsavia alle 14:25, arrivo a Bangkok alle 6:45 del mattino successivo (ora locale) dopo un volo di 10 ore e 20 minuti.
LOT Polish Airlines servirà la nuova rotta per Bangkok tutto l’anno, operata da moderni Boeing 787 Dreamliner, offrendo tre classi di servizio a bordo: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class e LOT Economy Class“, afferma LOT Polish Airlines.
“Con partenza da Varsavia alle 14:25, sono disponibili numerose interessanti opzioni di coincidenza, ciascuna con brevi scali all’aeroporto di Varsavia Chopin per i trasferimenti. Sono inclusi i voli da
Bologna
Partenza alle 11:40, arrivo a Bangkok alle 6:45 ora locale, dopo un tempo di percorrenza totale di 13 ore e cinque minuti.
Milano-Malpensa
Partenza alle 10:25, arrivo a Bangkok alle 6:45 ora locale, dopo un tempo di percorrenza totale di 14 ore e 20 minuti”, prosegue LOT Polish Airlines.
“Con Bangkok, aggiungiamo un’altra destinazione turistica chiave nel Sud-est asiatico, dopo città come Tokyo, Seul e Delhi”, spiega Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta + India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines.
I nuovi voli per Bangkok possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.
“LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, è una compagnia aerea moderna che collega l’Europa centrale e orientale con il resto del mondo. L’offerta di LOT include, tra l’altro, voli diretti a lungo raggio verso aeroporti negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud e India. La compagnia aerea polacca ha costantemente aumentato il numero dei suoi voli verso queste destinazioni, rafforzando così la sua posizione nell’Europa centrale e orientale.
Opera i suoi voli a lungo raggio con il Boeing 787 Dreamliner, uno degli aerei widebody più avanzati al mondo. Presente nei cieli dal 1929, la compagnia polacca è la dodicesima compagnia aerea più antica al mondo, rappresentando uno dei marchi polacchi più riconosciuti a livello internazionale”, conclude LOT Polish Airlines.
(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)