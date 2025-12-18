Lo Spanish Ministry of Defence ordina 100 elicotteri Airbus

La Spagna sta ordinando 100 elicotteri Airbus tramite il Directorate General for Armament and Material (DGAM) del Ministry of Defence.

“Questi quattro contratti, inseriti nel National Helicopter Plan annunciato a maggio, mirano a promuovere la modernizzazione delle risorse di difesa e sicurezza della Spagna.

I contratti, che rappresentano il più grande acquisto di elicotteri da parte della DGAM, includono quattro diversi modelli per i tre rami delle Spanish Armed Forces. Nello specifico, l’accordo include i seguenti programmi:

13 elicotteri H135: 12 unità per la Spanish Air and Space Force e 1 per la Navy. Saranno utilizzati per advanced pilot training, light utility and observation missions.

50 elicotteri H145M: tutti per lo Spanish Army (FAMET). Le loro missioni includono pilot training, light attack (equipaggiati con HForce, complementari al Tiger), light utility and disaster relief.

6 elicotteri H175M per la Spanish Air and Space Force. Questi super-medium utility helicopters saranno utilizzati per missioni governative, incluso il trasporto di autorità, in sostituzione delle flotte obsolete del 48° Stormo.

31 elicotteri NH90: 13 per l’Army, 12 per l’Air and Space Force e 6 per la Navy. Destinati a tactical transport, manoeuvre and special operations missions, nonché al completamento della Navy amphibious warfare fleet”, afferma Airbus.

“Con la formalizzazione di questi contratti, il Ministero della Difesa rispetta il suo impegno a fornire alle nostre Forze Armate elicotteri di ultima generazione, essenziali per le loro operazioni”, ha dichiarato María Amparo Valcarce García, Secretary of State for Defence. “Questo investimento è strategico e mira ad aumentare significativamente le capacità di sicurezza e difesa della Spagna, garantendo l’autonomia strategica nazionale in un settore chiave della difesa europea”.

“Questo contratto rappresenta la realizzazione tangibile del National Helicopter Plan e i programmi inclusi rappresentano un cambiamento qualitativo nelle capacità delle Forze Armate. Siamo orgogliosi di rafforzare la resilienza della difesa e della sicurezza nazionale spagnola”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Inoltre, consolidano e potenziano la presenza industriale di Airbus Helicopters in Spagna, proiettando il Paese come un polo di riferimento nell’industria aeronautica europea”.

“Oltre a rafforzare le attuali capacità industriali di Airbus Helicopters in Spagna, si prevede che questo piano avrà un impatto diretto sulla creazione di posti di lavoro altamente qualificati, stimati in oltre 300 posizioni dirette nei prossimi tre anni. La presenza industriale di Albacete continuerà a crescere con un nuovo military helicopter customisation centre e un international training centre for H145M pilots and technicians. Questi sviluppi andranno a integrare la costruzione in corso di facilities dedicate al Tiger mid-life upgrade”, prosegue Airbus.

“Parallelamente, Airbus Helicopters mira a trasformare il suo sito di Albacete in un Centre of Expertise for digital capabilities. In questo contesto, è in fase di sviluppo un Digital Campus, in collaborazione con l’University of Albacete e lo Science and Technology Park of Castilla Mancha, specializzato nella creazione di digital tools and cybersecurity per tutti gli elicotteri Airbus. Inoltre, saranno rafforzate engineering, software development, connectivity and maintenance per gli Spanish Armed Forces military helicopters”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)