News Brevi – 18.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A ROMA – Nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, si è concluso un trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento immediato da Alghero a Roma di una bambina di appena 5 giorni di vita, in imminente pericolo di vita. La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Sassari. La piccola paziente, precedentemente ricoverata presso l’Ospedale Civile “SS Annunziata” di Sassari, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento presso l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Alghero alle ore 22:25. Durante l’intero tragitto, la neonata è stata assistita da un’equipe medica specializzata e accompagnata da un genitore. Il velivolo è atterrato a Roma poco dopo le 23, dopo meno di un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, la piccola è stata immediatamente trasferita in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione. L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza. Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri di specializzazione su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dal 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, i cui assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale in ogni circostanza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALLA 124a ASSEMBLEA ITALIAN FLIGHT SAFETY COMMITTEE – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha rivolto un indirizzo di saluto in occasione della 124a Assemblea IFSC – Italian Flight Safety Committee che si è tenuta oggi, 18 dicembre, nella Scuola di Ingegneria Aerospaziale, presso l’aeroporto di Roma-Urbe. Il Presidente Enac Di Palma: “È per me un grande piacere portare i saluti istituzionali dell’Ente, socio fondatore dell’IFSC, in un aeroporto di grande rilevanza storica per il trasporto aereo e la Capitale, che Enac sta rilanciando come luogo ‘cool’ della città, anche grazie all’integrazione aria-aria e alla Regional Air Mobility. Il polo accademico qui ubicato è, a sua volta, luogo d’incontro fra trasporto aereo e spazio, proiettati insieme verso il volo suborbitale, a partire dallo spazioporto di Grottaglie. Il ruolo di Enac, ‘frontman’ della mobilità del futuro, è quello di creare sintesi nel sistema, mettendo a confronto i diversi asset istituzionali, promuovendo la tecnologia duale, la sinergia con l’ambito militare e accademico e sviluppando una policy in cui ciascun attore del comparto, con la propria sensibilità, si fa portatore di una visione unitaria, per traguardare obiettivi di assoluta importanza nello scenario internazionale. Un ringraziamento anche al Comandante Manera che continua a proiettare l’ISFC nel futuro, favorendo preziose occasioni di raccordo”. I lavori, avviati dal Presidente IFSC, Professore Lorenzo Mezzadri, hanno ospitato gli interventi, tra gli altri, del Comandante Silvano Manera, già Direttore Generale Enac e Presidente IFSC, del Preside della Scuola d’Ingegneria Aerospaziale, Professore Paolo Teofilatto, dell’AU Enac Servizi Aeroporti Marco Trombetti e del Professore Gianluca Dell’Acqua dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

AUDIZIONE ENAC IN COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL’INSULARITA’ – Enac informa: “Il 17 dicembre, audizione Enac alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, in merito all’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto. Per l’Ente è intervenuto il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente, in videoconferenza”.

I REGALI DELL’ULTIMO MINUTO PIÙ SEMPLICI CON LE CHRISTMAS GIFT CARDS DI RYANAIR – Ryanair informa: “Con le festività ormai nel pieno, le Gift Cards Ryanair offrono una soluzione pratica e senza stress per amici, familiari o per chiunque sogni la sua prossima vacanza. A partire da soli 25€, i clienti possono scegliere tra una carta regalo digitale a tema natalizio, consegnata direttamente nella casella di posta elettronica – ideale per gli acquisti dell’ultimo minuto – oppure, per chi desidera qualcosa di ancora più speciale da mettere sotto l’albero, una carta regalo fisica a tema natalizio, con messaggio personalizzato, consegnata direttamente a casa. Che si tratti di un city break, di una vacanza verso spiagge baciate dal sole o semplicemente dell’emozione di regalare a qualcuno la sua prossima avventura, una Gift Card Ryanair è il regalo last-minute perfetto per questo Natale. Le gift card Ryanair sono disponibili ora e tutto l’anno su Ryanair.com”.

ETHIOPIAN AIRLINES AINAUGURA LA NUOVA PREMIUM LOUNGE ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ASSIS ABEBA BOLE – Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico africano, ha inaugurato la sua nuova Premium Lounge presso l’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole. La nuova struttura è stata presentata ufficialmente nel corso di una cerimonia alla presenza di alte autorità governative, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della compagnia, del management esecutivo, di stakeholder e clienti. La Lounge, che si estende su una superficie di 5.500 metri quadrati, è una struttura di livello internazionale e comprende aree ristorazione e relax, bar, un angolo dedicato al caffè tradizionale etiope, sale riunioni, area bambini, beauty lounge, sala preghiera, area silenzio, sala fumatori, deposito bagagli, docce e numerosi altri servizi pensati per migliorare il comfort dei passeggeri. Commentando l’apertura della nuova lounge, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “L’inaugurazione di questa nuova Premium Lounge rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di migliorare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Unendo comfort, funzionalità e lusso, la nuova struttura porta l’esperienza di transito all’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole a un livello superiore. Questo investimento riflette il nostro impegno costante nel garantire ai nostri clienti un’ospitalità di livello mondiale e completa”. Realizzata con un investimento complessivo di oltre 16 milioni di dollari, la lounge può accogliere fino a 1.000 passeggeri contemporaneamente, diventando la più grande lounge dell’aeroporto. Il design combina elementi ispirati alla cultura locale con un’estetica moderna, creando un ambiente ideale sia per i viaggiatori business sia per quelli leisure. La nuova Premium Lounge è già accessibile ai soci Platinum e Gold del programma fedeltà ShebaMiles, ai membri Star Alliance Gold, nonché ai frequent flyer idonei delle compagnie aeree partner. Con questa nuova struttura, Ethiopian Airlines continua a rafforzare il proprio impegno nell’offrire esperienze aeroportuali di livello mondiale ai passeggeri in transito ad Addis Abeba da tutta la sua rete globale che comprende oltre 145 destinazioni.

UN ANNO DOPO, SITA MOSTRA COME L’INTEGRAZIONE DELLA FUNZIONE SHARE ITEM LOCATION DI APPLE POSSA MIGLIORARE LA GESTIONE DEI BAGAGLI PER AEROPORTI E COMPAGNIE AEREE – SITA informa: “Mentre milioni di viaggiatori si preparano per le festività, la collaborazione tra SITA e Apple a un anno dal suo avvio sta portando miglioramenti significativi all’esperienza relativa al bagaglio da stiva. Unendo la tecnologia di Apple all’infrastruttura per il trasporto aereo globale di SITA, la partnership aiuta le compagnie aeree ad agire prima e offre ai viaggiatori una maggiore visibilità sui propri bagagli durante il periodo di viaggio più intenso dell’anno. I passeggeri, usando l’AirTag o un altro accessorio della rete Dov’è di Apple, possono utilizzare Share Item Location per condividere temporaneamente e in sicurezza la posizione del loro bagaglio con la loro compagnia aerea tramite SITA WorldTracer®. Questo stabilisce un collegamento diretto tra la posizione individuata tramite l’app Dov’è e il sistema di recupero bagagli della compagnia, un approccio che ha dimostrato un chiaro impatto nel suo primo anno di utilizzo. L’analisi di SITA mostra che, mentre la maggior parte dei bagagli sono restituiti con successo al passeggero, una piccola percentuale non viene mai recuperata e diventa bagaglio “veramente perso”. Per quanto riguarda i bagagli con AirTag o con accessori dell’app Dov’è, il numero di borse e valigie “veramente perse” diminuisce del 90% quando la posizione condivisa è abilitata tramite WorldTracer®. Questo miglioramento dà ai passeggeri una ben maggiore possibilità di riavere i propri bagagli e riduce spese costose per le linee aeree”. “Quest’anno ha dimostrato il potere della collaborazione”, ha dichiarato Nicole Hogg, Portfolio Director, Baggage di SITA. “Quando la tecnologia del consumatore e le infrastrutture dell’aviazione sono connesse nel modo giusto, i risultati possono essere trasformativi. I viaggiatori si sentono più sicuri, le compagnie aeree prendono decisioni migliori con maggiore anticipo e l’intero processo di recupero diventa più pianificabile. Questo è esattamente il tipo di innovazione condivisa che fa progredire il settore”.

SKUNK WORKS® E XTEND ESPANDONO IL JOINT ALL DOMAIN COMMAND CONTROL FOR ADVANCED MISSION EXECUTION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works® e XTEND hanno collaborato per integrare lo XTEND Operating System (XOS) nella Skunk Works MDCX™ autonomy platform, consentendo il Command and Control (C2) simultaneo di più classi di UAS, migliorando la situational awareness per l’esecuzione di lower-level mission execution in joint all-domain C2 (JADC2) scenarios. A novembre, le due aziende hanno presentato una integrated Multi-Class MDCX (MC-MDCX) workstation a supporto di una marsupial drone mission. Nella dimostrazione, un larger class UAS ha consegnato uno smaller UAS class 1 drone più piccolo per eseguire una missione ravvicinata”.

LOCKHEED MARTIN E 4iG SPACE AND DEFENSE PARNTER PER SOLUZIONI DI DIFESA IN UNGHERIA – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e 4iG Space and Defence Technologies Zrt. hanno stipulato un memorandum d’intesa (MOU) per collaborare a una soluzione su misura che fornirà alle Hungarian Defence Forces un long-range rocket artillery system. Questo impegno massimizza i componenti esistenti e collaudati ed è destinato all’integrazione in Ungheria. Lockheed Martin si impegna a potenziare le capacità delle Forze di Difesa Ungheresi”.

DASSAULT AVIATION PARTNER DELL’OTTAVA EDIZIONE DEL DUODAY – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è stata partner dell’ottava edizione nazionale del DuoDay, tenutasi giovedì 20 novembre 2025. L’iniziativa faceva parte della 29a edizione della European Disability Employment Week, che si è svolta dal 17 al 23 novembre (SEEPH). Con 33 professional pairs, ovvero persone con disabilità, l’evento DuoDay 2025 ha offerto l’opportunità di scoprire numerosi talenti e di consigliarli sui loro piani di carriera. Sono state presentate sette principali categorie professionali e i relativi ambienti di lavoro: Production, Purchasing, Human Resources, Quality & Environment, Information Systems, Customer Service, and Design & Testing. Otto dei nostri stabilimenti sono stati coinvolti: Biarritz, Mérignac e Poitiers (Nouvelle-Aquitaine); Istres (Provenza-Alpi-Costa Azzurra); Argonay (Alvernia Rodano-Alpi); Seclin (Alta Francia); Cergy e Saint-Cloud (Île-de-France)”.

EASYJET INDICA LE FUGHE INVERNALI PREFERITE DAL REGNO UNITO – easyJet informa: “Un’isola atlantica nota per essere simile ai Caraibi, ma senza il jet lag, con spiagge di sabbia bianca, clima subtropicale Il clima mite e un’ora di fuso orario in più rispetto al Regno Unito ha messo in ombra le Canarie, rendendole la destinazione ideale per i britannici che cercano di combattere la malinconia invernale. Sal, l’isola di Capo Verde più turistica, vanta sole perenne e temperature calde e costanti tutto l’anno, con una media di 24-25 °C nei mesi invernali da gennaio a marzo, in contrasto con le massime magre di 6-8 °C del Regno Unito. Raggiungibile con le rotte easyJet in sole sei ore, Sal è anche una destinazione ideale per chi lavora da casa (WFH), con il Regno Unito che si sposta di un’ora in più. Al secondo posto, nota per la sua costa sul Mar Rosso impreziosita da acque cristalline, c’è Hurghada. Le Isole Canarie rimangono ferme nel loro impegno a garantire il calore invernale, conquistando il terzo e il quarto posto con Gran Canaria e Lanzarote. Entrambe le località offrono panorami vulcanici e una vivace attività turistica: la prima ricca di spiagge dorate, la seconda caratterizzata da un’esclusiva sabbia nera”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Con l’abbassarsi delle temperature, è il momento perfetto per prenotare una fuga verso climi più caldi. L’impareggiabile rete e i pacchetti vacanze di easyJet offrono un’ampia scelta di destinazioni invernali al sole in tutta Europa e oltre, tutte facilmente accessibili e convenienti, per chi desidera trascorrere l’inverno al sole con un budget limitato”.

EASYJET: DUE NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato il lancio di due nuove rotte spagnole per la prossima estate, con voli e vacanze ora in vendita per Reus da London Gatwick e per Ibiza dalla nuova base della compagnia aerea, London Southend. Il volo inaugurale per Ibiza da London Southend decollerà per la prima volta il 29 aprile 2026, con partenze bisettimanali il mercoledì e il sabato. Dall’apertura della nuova base easyJet a London Southend, la compagnia offre ora una rete di 25 rotte tra Regno Unito, Europa e Nord Africa, rafforzando la posizione dell’aeroporto come punto di accesso chiave per l’Essex e Londra, promuovendo al contempo crescita e connettività. Nel frattempo, il nuovo servizio easyJet per Reus da London Gatwick inizierà il 22 giugno 2026, offrendo tre voli a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L’annuncio segue il lancio da parte di easyJet di 18 nuove rotte per l’estate 2026 da otto aeroporti del Regno Unito, inclusi i servizi per Capo Verde da Bristol, Sharm El Sheikh da Glasgow e Napoli da Liverpool”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “L’aggiunta di queste popolari destinazioni spagnole, Reus e Ibiza, alla nostra rete e al nostro portafoglio vacanze da London Gatwick e London Southend offre ai nostri clienti una scelta ancora più ampia e un ottimo rapporto qualità-prezzo per prenotare le loro vacanze in Europa la prossima estate. Come compagnia aerea più grande del Regno Unito, puntiamo sempre a semplificare i viaggi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per le destinazioni più amate d’Europa, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo a più clienti”.

BRITISH AIRWAYS E BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS LANCIANO I JANUARY SALES – British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato oggi i January sale,, validi fino al 27 gennaio 2026. L’offerta prevede sconti verso alcune delle destinazioni turistiche più ricercate quest’anno e quelle presenti nel recente Travel Trends Report di British Airways Holidays, tra cui New York, Orlando, Dubai, Maldive e Barbados. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “Una delle principali novità del nostro Travel Trends Report 2026, recentemente pubblicato, è stata l’impatto che la cultura del benessere continua a avere sul nostro modo di viaggiare, in particolare sul modo in cui i viaggiatori del Regno Unito ignorano i tradizionali vincoli di tempo per prendersi sul serio le proprie vacanze. Ci auguriamo che l’ampia gamma di pacchetti e offerte di volo disponibili nei saldi di gennaio consenta ai nostri clienti di prenotare quel periodo di vacanza così importante, per staccare la spina”.

I DIPENDENTI IBERIA REGISTRANO LA PRIMA FICTION AUDIO NATALIZIA DELLA COMPAGNIA – Iberia informa: “Iberia ha lanciato la sua prima fiction audio, una produzione speciale di A Christmas Story, creata e interpretata in gran parte da dipendenti della compagnia, con la partecipazione di attori di fama mondiale del cinema, del teatro e della televisione. ‘The Last Call’, il racconto natalizio di Iberia, è disponibile per l’ascolto su Spotify o YouTube. La sua creazione ha coinvolto dipendenti della compagnia aerea di vari reparti: aeroporti, manutenzione, sicurezza, piloti, personale di cabina e l’area corporate dell’azienda. Inoltre, il presidente di Iberia, Marco Sansavini, ha aderito al progetto interpretando uno dei ruoli. Tutti erano accompagnati da un cast di attori di alto livello che hanno prestato la voce ai personaggi principali”. Jesús Torres, regista degli attori e di questa fiction sonora: “È stata una sfida divertente combinare la disinvoltura degli attori e delle attrici professionisti con l’entusiasmo e la precisione del team di Iberia. Insieme, abbiamo creato una storia di Natale che include tutti”. “Iberia collabora con l’Organizzazione Nazionale Trapianti (ONT) dal 2013, facilitando il trasporto gratuito di organi per il trapianto su tutti i suoi voli. Il suo obiettivo è garantire che gli organi raggiungano la destinazione il più rapidamente possibile e con i più elevati standard di sicurezza. Dall’inizio di questa collaborazione, Iberia Group ha trasportato oltre 1.000 organi, principalmente fegati e reni, che richiedono tempi di ischemia particolarmente critici”, prosegue Iberia. “È motivo di orgoglio per Iberia collaborare con l’ONT (Organizzazione Nazionale Trapianti) da oltre un decennio e contribuire a una filiera che salva vite umane. Con questa fiction audio creata dai dipendenti di Iberia, vogliamo sottolineare la loro dedizione, il loro impegno e la loro capacità di lavorare insieme nei momenti cruciali”, ha affermato Sonia Sánchez, Direttrice Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Impatto Sociale di Iberia. “Una corretta organizzazione logistica è essenziale per il successo di qualsiasi processo di donazione e trapianto. Pertanto, presso l’ONT, apprezziamo in modo particolare il lavoro di partner come Iberia, che ci consente di trasportare gli organi nei tempi previsti, con garanzia di sicurezza e senza costi aggiuntivi per il sistema sanitario. Grazie a questa collaborazione, migliaia di vite sono state salvate in Spagna”, afferma Beatriz Domínguez-Gil, Direttrice dell’ONT.

AIR CANADA SI PREPARA PERIODO NATALIZIO – Air Canada informa: “È la stagione giusta per creare ricordi e, per oltre 2,3 milioni di clienti Air Canada, i ricordi iniziano dal momento in cui arrivano in aeroporto. Tra il 18 dicembre e il 4 gennaio, la compagnia aerea prevede di accogliere quasi 130.000 clienti al giorno, superando i 140.000 nei periodi di punta, in una delle settimane di viaggio più intense dell’anno”. “In Air Canada l’esperienza del cliente è al centro di tutto ciò che facciamo e sappiamo che in questo periodo dell’anno così intenso e con condizioni meteorologiche imprevedibili, viaggiare per le vacanze è emozionante ma può anche essere stressante”, afferma Tom Stevens, Vice President of Customer Experience and Service Operations. “I nostri team sono qui per offrire un’assistenza attenta e aiutare i clienti a sentirsi sicuri e a proprio agio durante tutto il viaggio. In particolare, i clienti che potrebbero aver bisogno di un aiuto extra, che si tratti di famiglie con bambini piccoli o di clienti con esigenze di accessibilità”. “Da importanti investimenti nelle cabine degli aeromobili, nuove tecnologie e formazione in prima linea, la compagnia aerea continua a trasformare l’esperienza di viaggio. Nel 2025 Air Canada ha introdotto aggiornamenti pensati per aumentare il comfort e la sicurezza, tra cui il Wi-Fi veloce e gratuito per i membri Aeroplan sponsorizzato da Bell sulle rotte Nord America e Sun, birra, vino e snack premium gratuiti, e i nuovi Air Canada Café presso i terminal domestici di Montréal-Trudeau e Vancouver, dove è possibile gustare un caffè o uno spuntino in tutta tranquillità. L’app mobile di Air Canada offre ai clienti aggiornamenti il giorno del viaggio, con stato del volo, cambi di gate e tracciamento dei bagagli in tempo reale, aiutandoli a sentirsi maggiormente in controllo del proprio viaggio. Air Canada offre inoltre un tripudio di sapori natalizi nelle lounge delle compagnie aeree e a bordo. In alcune Maple Leaf lounge, i clienti possono gustare specialità regionali canadesi selezionate. La compagnia aerea aggiungerà anche tocchi natalizi ai menu di tutte le cabine per tutto il mese di dicembre. Il 25 dicembre, i bambini fino a 12 anni su rotte selezionate potranno ricevere un orsacchiotto Lindt, un piccolo ricordo per iniziare il viaggio con un sorriso. Per momenti di relax e divertimento in volo, i clienti possono scegliere tra oltre 50 titoli a tema natalizio sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Air Canada. Oltre le festività natalizie, Air Canada si prepara a un entusiasmante 2026, con nuove rotte che collegheranno i clienti a ancora più destinazioni, nuovi aeromobili con cabine riprogettate per un comfort superiore e una gamma di nuovi prodotti e servizi incentrati sul cliente, progettati per rendere ogni viaggio più fluido e piacevole”, conclude Air Canada.

JETBLUE APRE UFFICIALMENTE BLUEHOUSE™, LA NUOVA PREMIUM LOUNGE A NEW YORK JFK – JetBlue ha ufficialmente aperto oggi le porte di BlueHouse™, la prima airport lounge della compagnia aerea, presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 5, in tempo per i viaggi di punta delle festività. “Pochi giorni dopo che la compagnia aerea ha rivelato dettagli e caratteristiche della lounge, l’inaugurazione ufficiale rappresenta la più recente pietra miliare nella strategia JetForward di JetBlue per offrire esperienze premium sempre più incentrate sul cliente, sia a terra che in volo. 840 metri quadrati e due piani conferiscono alla lounge nel Terminal 5 un’estetica in stile appartamento newyorkese, con design Art Déco, opere d’arte selezionate e accenni giocosi alla storia di JetBlue. I clienti troveranno sapori locali attraverso spuntini freschi curati da Union Square Events e bevande dei partner newyorkesi Joe Coffee, The Greats of Craft e Please Don’t Tell. Wi-Fi ad alta velocità, ampie prese di corrente, una game room, posti a sedere aperti e aree silenziose offrono spazio alle diverse esigenze dei viaggiatori che desiderano socializzare, lavorare e rilassarsi prima del volo. L’accesso gratuito è previsto per Mosaic 4 members, JetBlue Premier Cardmembers and transatlantic Mint customers”, afferma JetBlue. “La BlueHouse contribuisce a far sentire il nostro terminal di punta più come a casa”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “È accogliente, confortevole e tipicamente JetBlue, mentre espandiamo le esperienze premium per i nostri clienti più fedeli”. “A partire da oggi BlueHouse™ sarà operativa tutti i giorni dalle 5:00 alle 22:00 ET. Pass annuali e singoli per i clienti idonei saranno disponibili per l’acquisto il prossimo anno. La prossima BlueHouse™ di JetBlue aprirà al Boston Logan International Airport (BOS) Terminal C nel 2026, rafforzando il continuo investimento della compagnia aerea nella città di riferimento e il futuro della sua offerta premium”, conclude JetBlue.

EASA: EUROPEAN PLAN FOR AVIATION SAFETY (EPAS) 2026 – L’EASA infoorma: “L’EASA ha pubblicato la 15a edizione dell’European Plan for Aviation Safety (EPAS), che delinea le priorità strategiche condivise dall’EASA e dagli Stati Membri, i primary safety risks che interessano l’European aviation safety system e le azioni necessarie per mitigarli. L’Agenzia sta attualmente conducendo una revisione completa dell’approccio all’EPAS. Dato che l’attuale ciclo triennale va dal 2023 al 2025, il ciclo è stato prorogato di un altro anno per il completamento di questa revisione. L’EPAS Volume I ‘Strategic Priorities’ 2023-2025 è stato, di conseguenza, prorogato fino alla fine del 2026 con un addendum che introduce 3 nuove priorità strategiche. Si tratta di “Big data technologies to support the EU aviation safety risk management”, “Rules simplification” e “SES 2+ framework implementation”. Sono inoltre presenti aggiornamenti ad alcune delle priorità esistenti. Il Volume II ‘EPAS Actions’ fornisce il piano per le azioni volte a mitigare i main safety risks identificati nel Volume III e include azioni pianificate per il 2026 e oltre. Dopo il completamento di 31 azioni nel 2025, la 2026 Edition of EPAS Volume II contiene 129 azioni, 15 delle quali nuove. Il Volume III ‘Safety Risk Portfolio’ fornisce una panoramica delle problematiche di sicurezza che interessano l’European aviation system. Il Volume III è stato rivisto e aggiornato attraverso il Safety Risk Management (SRM) process e include due nuove safety issues. Si tratta di “In-flight fires in inaccessible areas” e “Out-of-spec synthetic aviation turbine fuels (SATF) in operations”. Per saperne di più, consultare l’EPAS 2026 nella General Publications Section dell’EASA Website”.

ANA INTEGRERA’ I DOMESTIC AND INTERNATIONAL PASSENGER SYSTEMS – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato modifiche alle procedure di imbarco domestiche e ai servizi aeroportuali, a partire dal 19 maggio 2026. Questi aggiornamenti allineeranno le procedure domestiche agli standard di volo internazionali di ANA, creando un’esperienza per i passeggeri più fluida e coerente. Le modifiche, che includono aggiornamenti a domestic online check-in and airport standby, coincidono con l’integrazione degli ANA domestic and international passenger service systems. L’integrazione del sistema è prevista con inizio il 19 maggio 2026 e si concluderà entro la fine di giugno 2026. Durante questo periodo, alcuni aeroporti potrebbero operare con sistemi e procedure diversi, con conseguenti restrizioni temporanee del servizio”. “ANA sta allineando le procedure di imbarco domestiche e i servizi aeroportuali ai nostri standard internazionali per creare un’esperienza unificata in tutta la nostra rete”, ha affermato Koji Oka, Executive Vice President, Operations Support Center. “L’integrazione del sistema migliorerà l’esperienza di servizio attraverso una maggiore efficienza e coerenza, mentre questa standardizzazione fornisce processi più chiari e intuitivi, allineati alle esigenze dei passeggeri. Queste modifiche riflettono l’impegno di ANA nel offrire un’esperienza di viaggio più snella e affidabile per tutti”. “I clienti potranno usufruire di una procedura di check-in online unificata per le prenotazioni domestiche e internazionali. Per i voli in codeshare operati da compagnie aeree partner domestiche, i passeggeri utilizzeranno il sito web del vettore operativo per il check-in. Per i voli internazionali, i passeggeri continueranno a effettuare il check-in tramite il sito web del vettore operativo. Gli aggiornamenti garantiscono una procedura coerente e intuitiva sia per i viaggi domestici che internazionali”, conclude ANA.

ANA E TRAVELPORT LANCIANO LA NDC DISTRIBUTION – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha rafforzato le sue global distribution capabilities attraverso una partnership con Travelport. Insieme, ANA e Travelport hanno lanciato la New Distribution Capability (NDC) content distribution in 40 mercati globali. Nell’ambito dell’accordo, ANA offrirà la sua gamma completa di prodotti e servizi accessori tramite NDC alle agenzie di viaggio collegate a Travelport. Travelport distribuirà i contenuti NDC di ANA attraverso la sua advanced retailing platform, Travelport+, offrendo alle agenzie l’accesso alle tariffe più competitive di ANA e a un’offerta completa di prodotti, tra cui la prenotazione anticipata dei posti a pagamento e servizi aggiuntivi”. “Stiamo lanciando la nostra distribuzione NDC in partnership con Travelport come passo importante per promuovere la nostra strategia di trasformazione digitale”, ha dichiarato Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience at ANA. “Questa collaborazione offre alle agenzie di viaggio un accesso senza interruzioni agli strumenti di prenotazione avanzati di cui hanno bisogno per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori”.