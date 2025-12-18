Tre milioni di biglietti venduti per Aeroitalia nel 2025: festeggiato il traguardo a Cagliari con una speciale premiazione

Aeroitalia ha celebrato un traguardo importante: tre milioni di biglietti acquistati dai suoi passeggeri nel 2025. Per l’occasione, presso l’Aeroporto di Cagliari, si è svolta una cerimonia speciale dedicata alla tremilionesima cliente, in procinto di viaggiare da Cagliari a Roma con il suo animale domestico comodamente in cabina (pet cabin).

“La premiazione si è svolta in aeroporto, dove la passeggera è stata accolta con entusiasmo e premiata con una speciale “carta d’imbarco di grandi dimensioni” e tre biglietti Aeroitalia in omaggio (più il pet cabin). La sua esperienza di viaggio, condivisa con il suo amico a quattro zampe, ha offerto l’occasione per sottolineare un punto di forza di Aeroitalia: l’essere una compagnia aerea pet-friendly, che permette ai passeggeri di portare con sé i propri animali domestici in cabina, garantendo comfort e sicurezza per entrambi”, afferma il comunicato.

Durante l’incontro Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “Raggiungere tre milioni di biglietti venduti è un risultato straordinario per Aeroitalia, che ci riempie di orgoglio e motivazione per il futuro. Siamo particolarmente lieti che la tremilionesima cliente viaggiasse con il suo animale domestico, un simbolo perfetto dei nostri valori. Aeroitalia si impegna ogni giorno per garantire un’esperienza di viaggio moderna, piacevole e inclusiva, che risponda alle esigenze di tutti i nostri passeggeri, compresi i loro amici animali. La Sardegna, con i suoi collegamenti strategici, è stata e continuerà a essere un punto di riferimento per la nostra crescita”.

Intrieri ha, inoltre, sottolineato “l’importanza di una rete di collegamenti sempre più ampia e l’obiettivo di Aeroitalia di consolidare il proprio ruolo come compagnia aerea di riferimento, capace di coniugare qualità, accessibilità e attenzione ai dettagli”.

Fabio Mereu, Amministratore Delegato SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “Siamo felici che Aeroitalia festeggi nel nostro aeroporto il traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti. La nostra partnership ha permesso di sviluppare, oltre ai voli in Continuità Territoriale, anche nuovi collegamenti, come il nuovo volo Cagliari – Catania, inaugurato la scorsa estate, e la Cagliari – Cuneo, che sarà operata da questo inverno a partire dal 19 dicembre. Confidiamo che anche per la prossima estate Aeroitalia continui a investire sul nostro scalo con nuove rotte domestiche e internazionali”.

“Da venerdì 19 dicembre sarà operativo il nuovo collegamento Cagliari – Cuneo, che rafforza la connettività tra Sardegna e Piemonte e amplia le opportunità di viaggio per passeggeri leisure e business. La nuova rotta con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), potenzia i collegamenti tra Sardegna e Piemonte, garantendo un ponte strategico tra due territori ad alto potenziale turistico e commerciale.

Inoltre, a partire dalla Summer Season 2026, Aeroitalia ripristinerà la rotta Cagliari – Catania, rispondendo alla domanda di mobilità tra Sardegna e Sicilia e consolidando l’offerta domestica della compagnia”, conclude il comunicato.

