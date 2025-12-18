ITA Airways: in vendita i nuovi voli stagionali per Malaga, Valencia e Marsiglia

ITA Airways annuncia l’apertura delle vendite per i nuovi voli stagionali da Roma Fiumicino verso tre delle destinazioni più popolari della prossima stagione estiva, Malaga, Valencia e Marsiglia, operativi dal 1° giugno al 30 settembre 2026.
“Con queste nuove rotte, ITA Airways rafforza la propria offerta nel Mediterraneo, offrendo maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri leisure, facilitando l’accesso ad alcune delle destinazioni estive più amate d’Europa. I nuovi voli consentono inoltre comodi collegamenti verso numerose città italiane grazie all’hub di Roma Fiumicino, da cui ITA Airways serve 17 aeroporti sul territorio nazionale nella stagione estiva.
Nel dettaglio, la programmazione dei nuovi voli stagionali prevede:
Roma Fiumicino – Malaga (AGP)
AZ 090: FCO 09:20 – AGP 12:00 | AZ 091: AGP 13:00 – FCO 15:25 (lun, mer, gio)
AZ 090: FCO 09:20 – AGP 12:00 | AZ 091: AGP 12:50 – FCO 15:15 (ven, dom)
AZ 090: FCO 09:30 – AGP 12:10 | AZ 091: AGP 13:10 – FCO 15:35 (mar)
AZ 090: FCO 09:40 – AGP 12:20 | AZ 091: AGP 13:10 – FCO 15:35 (sab)
Roma Fiumicino – Valencia (VLC)
AZ 094: FCO 14:30 – VLC 16:35 | AZ 095: VLC 17:25 – FCO 19:20 (tutti i giorni)
Roma Fiumicino – Marsiglia (MRS)
AZ 336: FCO 17:00 – MRS 18:25 | AZ 337: MRS 19:15 – FCO 20:40 (tutti i giorni)
Queste nuove rotte stagionali si aggiungono alle recenti anticipazioni nel network di ITA Airways per l’estate 2026, tra cui la ripresa dei voli verso London Heathrow (LHR). Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso la capitale britannica arricchirà ulteriormente la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito, e opererà con due frequenze giornaliere attraverso il seguente operativo:
Roma Fiumicino – Londra (LHR)
AZ 202: FCO 07:50 – LHR 09:40
AZ 203: LHR 10:30 – FCO 14:10
AZ 204: FCO 13:50 – LHR 15:40
AZ 207: LHR 16:30 – FCO 20:10
Da Milano Linate continueranno i collegamenti verso London City Airport (LCY) con 31 frequenze settimanali”, afferma ITA Airways.
“Un’ulteriore novità è il lancio del nuovo volo intercontinentale che collegherà Roma Fiumicino a Houston, Texas. Si tratta del primo volo diretto mai operato nella storia tra i due hub e sarà operativo nella prossima stagione estiva, a partire dal 1° maggio 2026, con tre voli settimanali a maggio e cinque voli settimanali nel periodo giugno – 24 ottobre. Houston è la nona destinazione operata da ITA Airways sul mercato nordamericano e contribuirà ad arricchire ulteriormente il network intercontinentale, uno degli asset principali nella strategia di crescita della compagnia.
I biglietti per tutti i voli ITA Airways sono disponibili su ita-airways.com, sull’app ITA Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia”, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)