Il nuovo Airbus A321XLR di American debutta sulla rotta transcontinentale

American ha introdotto un nuovo standard per i collegamenti transcontinentali con il volo inaugurale dell’Airbus A321XLR, che ha trasportato oltre 150 passeggeri tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) e l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX).

“American è l’unica compagnia aerea statunitense a operare l’A321XLR, un aeromobile che si distingue per gli elevati standard di qualità e offre ai passeggeri un’esperienza Flagship Suite®, Premium Economy e Main Cabin.

I passeggeri del volo inaugurale hanno ricevuto in regalo una borsa che includeva un cartellino di volo commemorativo (flight tag) per il primo volo transcontinentale dell’aeromobile”, afferma American.

“Siamo entusiasti che siate qui oggi per celebrare il debutto di questo nuovo aeromobile nella nostra flotta”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer di American, in un messaggio ai passeggeri del volo. “Dai dettagli raffinati di design alla connettività Bluetooth e all’intrattenimento di alto livello, ogni caratteristica di questo aeromobile è stata pensata con cura per consentirvi di apprezzare il viaggio transcontinentale nel massimo comfort”.

“Man mano che American riceverà ulteriori aeromobili A321XLR, la compagnia programmerà il loro utilizzo sulle rotte transcontinentali tra Boston (BOS) – Los Angeles (LAX) e New York JFK – San Francisco (SFO) a partire dall’inizio del prossimo anno. Questo servizio transcontinentale aggiuntivo si affiancherà al nuovo collegamento tra New York JFK ed Edimburgo (EDI), Scozia, che sarà inaugurato con l’XLR l’8 marzo 2026.

Boston (BOS) – Los Angeles (LAX) – Dal 2 luglio 2026

New York (JFK) – San Francisco (SFO) – Dal 7 maggio 2026

I biglietti saranno disponibili sul sito aa.com e sull’app mobile di American entro la fine del mese.

Con 20 lussuose poltrone Flagship Suite®, 12 comode poltrone Premium Economy e 123 poltrone riconfigurate in Main Cabin, American offre ai passeggeri un raffinato viaggio transcontinentale con Wi-Fi ad alta velocità e intrattenimento gratuito accessibile dallo schermo situato su ciascuna poltrona, dotato di connettività Bluetooth.

I passeggeri che viaggiano in Flagship Suite® possono apprezzare l’accesso diretto al corridoio, poltrone completamente reclinabili, maggiore spazio per riporre gli effetti personali e ricarica wireless. Le poltrone di Premium Economy includono comodi poggiatesta con alette laterali, supporti per le gambe e poggiapiedi, oltre alla ricarica wireless”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)