Swissport Malpensa: volumi cargo decuplicati in soli cinque mesi

Crescita record per Swissport presso l’aeroporto di Milano Malpensa, che ha raggiunto la quota di 100 tonnellate di merci gestite al giorno.

“Un traguardo che impressiona per la rapidità, visto che cinque mesi fa, all’avvio delle attività, il volume si attestava intorno alle 9 tonnellate giornaliere. Le operazioni si concentrano in un’area situata nel complesso WTC Malpensa, una struttura recentemente rinnovata dall’azienda e conforme ai più elevati standard di sicurezza e doganali. Grazie a questi risultati Swissport si prepara a scalare ulteriormente il mercato aprendo ai flussi export e al general cargo”, afferma Swissport.

“L’incremento da 9 a 100 tonnellate al giorno in un arco di tempo così ridotto dimostra chiaramente la capacità di Swissport di applicare standard globali armonizzati, processi di handling avanzati e team ad alte prestazioni. Malpensa rappresenta uno snodo cargo fondamentale per l’Italia e per l’Europa e questo successo riflette il nostro impegno nel garantire ai clienti flussi di merci affidabili, efficienti e senza interruzioni in tutta la regione”, il commento di Marina Bottelli, Country Manager di Swissport per l’Italia.

“Questo traguardo si inserisce in una strategia di lungo termine volta a potenziare la presenza di Swissport in Italia nei settori cargo, ground operations e lounge hospitality. Malpensa si conferma come principale hub logistico del Paese e l’investimento mira a rispondere alla crescente domanda di compagnie aeree e spedizionieri, contribuendo in modo diretto all’efficientamento dell’infrastruttura logistica nazionale e alla fluidità degli scambi commerciali internazionali”, conclude Swissport.

(Ufficio Stampa Swissport)