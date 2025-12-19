Pegasus Airlines finalizza l’accordo per i motori CFM LEAP-1B che equipaggeranno la flotta Boeing 737-10

Pegasus Airlines e CFM International hanno annunciato un accordo per un massimo di 300 motori LEAP-1B che equipaggeranno la futura Boeing 737-10 fleet della compagnia aerea. Il contratto include anche spare engines e un long-term maintenance agreement.

“Dal nostro avvio delle operazioni nel 1990, i motori CFM hanno svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare Pegasus a costruire una flotta affidabile ed efficiente al servizio dei nostri clienti”, ha dichiarato Güliz Öztürk, CEO di Pegasus Airlines. “Siamo estremamente soddisfatti dell’operatività della famiglia di motori LEAP e non vediamo l’ora di portare le stesse prestazioni e stabilità alla nostra flotta Boeing 737-10. Le minori emissioni e la maggiore efficienza nei consumi dei motori LEAP-1B contribuiranno in modo significativo sia al nostro 2030 CO2 reduction target che al 2050 net-zero CO2 industry emissions goal”.

“Questo accordo segna un’espansione significativa del nostro lungo e proficuo rapporto con Pegasus e non vediamo l’ora di fornire a questa compagnia aerea il livello di supporto di CFM su cui ha imparato a fare affidamento”, ha dichiarato Gaël Méheust, president and chief executive officer, CFM International. “Riteniamo che il 737 MAX 10 con motore LEAP rappresenterà una risorsa inestimabile per la continua espansione di Pegasus, offrendo maggiore autonomia, minori emissioni, migliore efficienza nei consumi e un’affidabilità senza pari”.

“La compagnia aerea è diventata il primo operatore di motori LEAP a livello mondiale nel luglio 2016, con la prima commercial operation di questi motori avvenuta su un volo Pegasus tra Istanbul e Antalya. La compagnia aerea ha iniziato le operazioni commerciali con motori CFM56-3 e si è espansa fino a includere flotte dotate di motori CFM56-5B e CFM56-7B. Pegasus continua ora a espandersi con l’ultima generazione di aeromobili dotati di motori LEAP-1A e LEAP-1B. L’età media della flotta Pegasus è di 4,9 anni, il che la rende tra le più giovani in Turchia e la seconda a livello mondiale (Pegasus Airlines vanta la seconda flotta di aeromobili più giovane al mondo tra le compagnie aeree con oltre 100 aeromobili, secondo il ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award 2025)”, afferma CFM International.

“Con oltre 4.400 aeromobili consegnati fino ad oggi, i motori CFM LEAP hanno registrato il più rapido ramp in commercial aviation history. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites, consentono di realizzare un motore con una fuel efficiency del 15% superiore e con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystems, i motori CFM LEAP offrono un’affidabilità consolidata e consentono un elevato utilizzo degli assets per narrowbody aircraft”, concluce CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)