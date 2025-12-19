Volotea chiude l’anno con numerose novità e si prepara a un 2026 di ulteriore espansione in Italia e in Europa

Volotea annuncia due nuovi collegamenti internazionali in Toscana

Volotea continua a investire nel rafforzamento della propria offerta in Toscana e annuncia oggi due nuovi collegamenti internazionali: dal 21 settembre 2026 decollerà il nuovo volo da Firenze verso Oviedo, capitale delle Asturie, mentre dal 6 novembre 2026 sarà possibile volare da Pisa a Tolosa. Entrambe le rotte saranno operate con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

“Con l’avvio dei voli per Oviedo e Tolosa, Volotea rafforza il proprio impegno per la connettività della Toscana e si conferma un partner chiave per lo sviluppo del turismo incoming e outgoing sul territorio”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “La Francia e la Spagna rappresentano mercati strategici, con queste rotte, vogliamo, da un lato, favorire l’accessibilità di Firenze, una delle città d’arte più apprezzate d’Europa, e dall’altro offrire ai viaggiatori un’opportunità ancora più comoda per scoprire Pisa e il suo territorio, sempre con l’obiettivo di garantire collegamenti diretti e a prezzi competitivi, supportando allo stesso tempo l’economia locale”.

“Siamo lieti dell’avvio dei nuovi collegamenti Pisa–Tolosa e Firenze–Oviedo dalla prossima stagione invernale: due rotte che rafforzano la connettività internazionale dei nostri scali e confermano la solidità della collaborazione con Volotea”, ha dichiarato Toscana Aeroporti. “Toscana Aeroporti crede fortemente nello sviluppo di entrambi gli aeroporti, con vocazioni strategiche complementari e ben distinte e, per questo, prosegue parallelamente con un piano di investimenti mirato a sostenere la crescita dei due scali, migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza di viaggio, in un’ottica di efficienza e sostenibilità”.

Firenze è lo scalo in cui nel 2023 la compagnia ha aperto una delle sue 7 basi operative in Italia. Per il prossimo anno, la compagnia rafforzerà ulteriormente le attività presso l’aeroporto fiorentino, grazie all’arrivo di un secondo aeromobile e all’introduzione di nuovi collegamenti internazionali per un totale di 17 rotte. A Pisa, invece, con l’aggiunta di Tolosa, salgono a tre le destinazioni servite da Volotea, che collega già la città toscana con Nantes e Olbia.

Volotea annuncia la nuova rotta Roma Fiumicino – Oviedo

Volotea annuncia oggi il nuovo collegamento internazionale tra Roma Fiumicino e Oviedo, nelle Asturie. La rotta sarà operativa a partire dal prossimo 31 marzo, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato – e un’offerta complessiva di oltre 32.000 posti in vendita per tutta la stagione.

Il nuovo collegamento rafforza la presenza di Volotea a Roma e testimonia l’impegno della compagnia nel favorire la connettività tra l’Italia e le regioni della Spagna meno collegate, offrendo ai passeggeri un accesso diretto al nord del Paese, celebre per i paesaggi verdi e l’eccellenza gastronomica. Allo stesso tempo, si tratta di un’importante opportunità per il turismo incoming, agevolando l’arrivo dei tanti viaggiatori spagnoli che desiderano visitare la Capitale.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta che avvicina ancora di più l’Italia e la Spagna”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Il collegamento Roma Fiumicino-Oviedo rappresenta una nuova soluzione di viaggio per i turisti italiani che desiderano esplorare una delle regioni più autentiche e affascinanti della Spagna, ma anche per i passeggeri spagnoli, che potranno ora raggiungere comodamente Roma per scoprire o riscoprire le sue meraviglie”.

“La Spagna rappresenta il primo mercato internazionale per volumi di traffico da Roma e l’avvio del collegamento per Oviedo da parte di Volotea migliorerà ulteriormente la connettività con la Penisola Iberica”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “Una nuova rotta che rafforza il network europeo di Fiumicino, ampliando l’offerta complessiva e le possibilità di scelta per i clienti in viaggio sia per motivi leisure che di business”.

Tra le novità previste da Volotea per il 2026 su Roma Fiumicino, anche un collegamento speciale pensato per gli appassionati di sport: in occasione del match Francia – Italia del Torneo 6 Nazioni, in programma il 22 febbraio allo Stadio Pierre-Mauroy di Lille, la compagnia opererà una rotta dedicata tra lo scalo romano e quello francese con voli di andata il 21 febbraio e ritorno il 24 febbraio 2026.

Per l’anno prossimo sono quindi 9 le destinazioni disponibili da Roma Fiumicino con Volotea: 1 in Italia (Olbia), 6 in Francia (Bordeaux, Brest, Lille, Lourdes, Nantes e Strasburgo), e 2 in Spagna (Bilbao e Oviedo – novità 2026).

Da Ancona a Madrid: in partenza per le Festività Natalizie la nuova rotta Volotea

Decolla oggi il primo volo del collegamento tra Ancona e Madrid, operato in esclusiva da Volotea. La rotta sarà disponibile per tutto il periodo delle festività natalizie con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì. Ma non solo: il collegamento tornerà operativo anche in primavera e autunno del prossimo anno, con voli previsti nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2026, offrendo così diverse opportunità di viaggio per scoprire la capitale spagnola. In totale, considerato l’intero periodo di operatività della rotta, Volotea ha previsto quasi 13.000 posti in vendita.

Con questo nuovo collegamento, salgono a tre le destinazioni internazionali servite da Volotea dallo scalo marchigiano, insieme a Parigi Orly e Barcellona, entrambe operate due volte a settimana. A completare l’offerta da Ancona anche i collegamenti nazionali verso Catania e Olbia. Attiva presso lo scalo marchigiano fin dal 2012, Volotea ha già raggiunto il traguardo del milione di passeggeri trasportati da e per Ancona e prevede di arrivare a quota 1,1 milioni entro la fine del 2025.

“L’avvio della nuova rotta verso Madrid dimostra come Volotea continui a investire nel rafforzamento della propria offerta da Ancona”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Operiamo da questo scalo sin dal nostro primo anno di attività e abbiamo accompagnato nel tempo un numero sempre crescente di passeggeri marchigiani verso destinazioni domestiche e internazionali. Anche per questo abbiamo scelto di potenziare ulteriormente la connettività internazionale della regione con una nuova rotta comoda, diretta e in esclusiva”.

Grande soddisfazione è espressa anche dall’Amministratore Delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa, che dichiara: “Crediamo molto nella collaborazione con Volotea con cui condividiamo valori ed obiettivi strategici come la sostenibilità e ci auguriamo che tale cooperazione possa diventare sempre più stretta. L’attivazione della rotta su Madrid rappresenta un nuovo tassello che si aggiunge al già ricco paniere di collegamenti offerti dalla compagnia aerea”.

Inverno IATA 2026-2027: in vendita i voli Volotea

Volotea ha messo in vendita le sue proposte per la stagione invernale 2026. Da oggi, infatti, è possibile prenotare voli per viaggiare da novembre 2026 a marzo 2027: che si tratti di un ponte prenatalizio, un Capodanno fuori porta, oppure una piccola fuga per spezzare la routine invernale, Volotea è pronta a decollare con centinaia di rotte tra Italia ed Europa.

Come sempre, l’offerta di Volotea è la scelta perfetta per chi cerca collegamenti diretti, comodi e convenienti tra città dal grande fascino. Con rotte disponibili da 23 aeroporti italiani, Volotea offre molteplici collegamenti da e per l’Italia, nonché rotte internazionali. Un’offerta di destinazioni perfette per ogni tipo di viaggiatore – con un mix di mete culturali, città d’arte e capitali ideali per un city break invernale.

Con l’inizio delle vendite per la stagione invernale, Volotea annuncia anche l’apertura della base numero 20 a Montpellier, in Francia, ulteriore conferma della volontà del vettore di rafforzare la propria presenza nei mercati chiave europei. Presso l’aeroporto di Montpellier, Volotea scenderà in pista, a partire dall’inverno 2026, con 4 nuove rotte verso Francia e Spagna, portando così a 12 il totale dei collegamenti attivi.

Un ulteriore segnale di crescita che si somma ai recenti annunci fatti nelle ultime settimane, come l’aumento degli aeromobili basati a Firenze, Lille e Tolosa.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)