TAP Air Portugal: record storico sulle rotte dal Portogallo al Brasile

TAP Air Portugal ha raggiunto un traguardo senza precedenti: al 17 dicembre la compagnia aveva infatti trasportato un numero record di passeggeri sulle rotte che collegano l’Europa e il Brasile: ben 2.066.000 viaggiatori. Un risultato che consolida TAP fra principali vettori tra Europa e Sud America.

“Si tratta di un ulteriore traguardo storico che rafforza il ruolo strategico nei collegamenti transatlantici da parte della compagnia, che ha superato i livelli già raggiunti nel 2024.

Il risultato è stato festeggiato a Manaus con l’atterraggio del volo TP51 da Lisbona. Il 4 novembre, inoltre, la capitale dello Stato di Amazonas ha celebrato il primo anno della tratta Lisbona – Manaus, un passaggio significativo che conferma l’impegno di TAP nel rafforzare i collegamenti tra Brasile ed Europa“, afferma TAP Air Portugal.

“Per festeggiare l’arrivo del passeggero che ha rappresentato questo record TAP ha predisposto, in collaborazione con Amazonastur e Vinci Airport, una speciale accoglienza all’aeroporto di Manaus. Il momento è stato scandito da interventi e riconoscimenti che hanno evidenziato il valore della tratta. Il programma Miles&Go di TAP ha inoltre premiato il passeggero con 150.000 miglia bonus”, prosegue TAP Air Portugal.

“Questo record sulla rotta Europa – Brasile testimonia la fiducia dei passeggeri in TAP e l’importanza del mercato brasiliano. Festeggiarlo a Manaus ha valore simbolico, poiché la tratta Lisbona – Manaus conferma il nostro impegno a collegare il nord del Paese con l’Europa”, ha dichiarato Carlos Antunes, direttore di TAP per le Americhe.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)