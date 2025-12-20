Safran e ESIGELEC lanciano il joint research laboratory ePRISME

Safran Nacelles ed ESIGELEC, con il suo Institute for Research in Embedded Electronic Systems (IRSEEM), annunciano la creazione del loro ePRISME joint laboratory (eTRAS Platform for Research and Innovation for Simulation, Modelisation and Evaluation of electric production lines), dedicato allo sviluppo del futuro ETRAS thrust reverser electric actuation system.

“In un contesto di crescente elettrificazione degli aeromobili e di maggiori requisiti tecnologici da parte dei costruttori di aeromobili, ePRISME mira a contribuire all’aumento della maturità del futuro thrust reverser di Safran Nacelles. Il laboratorio ruota attorno a due assi principali: la creazione di una piattaforma di test per la electric production line, inizialmente simulata e poi gradualmente trasformata in un test bed.

Questo approccio testerà l’integrazione di physical equipment in un ambiente rappresentativo del sistema finale; lo sviluppo di una predictive maintenance research platform, dedicata al rilevamento preventivo di guasti su electrical system and actuation system, tramite algoritmi avanzati e soluzioni hardware”, afferma Safran.

“Il laboratorio, che aprirà a fine 2025, continuerà la sua attività fino al 2029, con la possibilità di essere ampliato in base alle esigenze industriali. Si avvarrà di un team dedicato di circa quindici persone. Da parte di ESIGELEC, insieme al suo IRSEEM Research Institute, sono presenti otto rappresentanti: docenti-ricercatori, post-dottorati e ingegneri di ricerca specializzati in system control, prognosis, diagnosis, EMC and reliability of complex systems. Safran Nacelles distaccherà sette ingegneri ed esperti in electrical and mechanical thrust reverser systems”, prosegue Safran.

Fabienne Lacorre, Safran Nacelles Technical Director, ha dichiarato: “Abbiamo scelto ESIGELEC e IRSEEM per la qualità delle loro competenze in control-command, predictive maintenance, EMC e per la loro comprovata esperienza in diversi settori industriali. L’istituto vanta inoltre una solida storia di collaborazione con i nostri team. Con ePRISME, Safran Nacelles si dota di un ambiente di test unico, in grado di simulare operating and failure scenarios in condizioni quasi reali, al fine di accelerare lo sviluppo e migliorare l’affidabilità del nostro futuro electric thrust reverser for commercial aviation”.

Etienne Craye, ESIGELEC General Director, ha aggiunto: “EPRISME illustra perfettamente la volontà delle nostre due istituzioni di condividere conoscenze e competenze. Questo laboratorio offre un quadro unico per condurre ricerca applicata su sistemi critici e formare gli ingegneri e i ricercatori di domani”.

“Con questo laboratorio, Safran Nacelles ed ESIGELEC stanno dando un ulteriore contributo allo sviluppo di tecnologie chiave per accelerare la transizione verso velivoli più elettrici, un’area in cui Safran investe particolarmente.

L’ETRAS (Electric Thrust Reverser Actuation System), sviluppato da Safran Nacelles e Safran Electronics & Defense, è un electric control system for thrust reversers leggero, affidabile e ad alte prestazioni. Sostituisce efficacemente gli hydraulic controls, alleggerendo la nacelle e semplificando la manutenzione”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)