Il Bombardier Global 8000 riceve la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti

Bombardier ha annunciato che il Global 8000, il ‘world’s fastest business aircraft’, ha ricevuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

“La certificazione FAA è l’ultimo di una serie di successi ottenuti nell’ultimo anno, che continuano a dimostrare l’eccezionale pedigree di questo ultra-long-range business aircraft, che ha definito il settore: il business jet più veloce e lussuoso nei cieli. Il Global 8000 ha ricevuto la type certification da Transport Canada (TC) il 5 novembre 2025 ed è entrato in servizio a dicembre 2025. La certificazione da parte dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) è in attesa”, afferma Bombardier.

“Questo è il risultato diretto dell’impegno verso l’eccellenza e del lavoro dedicato dei nostri dipendenti altamente qualificati, dei fornitori, di Transport Canada e della FAA per un processo collaborativo ed efficace”, ha dichiarato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “L’ottenimento della Global 8000 certification dalla FAA stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore e segna uno degli ultimi capitoli del nostro programma di sviluppo di grande successo per questo rivoluzionario business jet”.

“Oltre ad essere entrato in servizio e ad aver ottenuto le certificazioni dalle Canadian and American regulatory authorities nei tempi previsti, il Global 8000 ha ridefinito la business aviation grazie alle sue performance e alle sue cabine esclusive.

Con la più bassa cabin altitude in business aviation production, 2.691 ft., i clienti si sentiranno come se fossero in cima al Burj Khalifa mentre volano a 41.000 ft. Questa cabin altitude significativamente ridotta riduce al minimo lo stress fisiologico tipicamente associato ai viaggi ad alta quota, aiutando i passeggeri ad arrivare riposati, vigili e pronti a dare il massimo.

Il Global 8000 vanta anche una top speed di Mach 0,95, consentendo ai clienti di volare più lontano e più velocemente di qualsiasi altro true four-zone business jet del settore”, prosegue Bombardier.

“Il Global 8000 è anche l’unico true four-zone business jet a offrire un range di 8.000 miglia nautiche, consentendo viaggi non-stop tra più città che mai. Oltre alle sue long-range capabilities, il velivolo mantiene una straordinaria agilità, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet. Il suo advanced wing design, caratterizzato da esclusivi leading-edge slats, consente ai clienti di operare fino al 30% di aeroporti in più rispetto al suo concorrente più diretto”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)