Philippine Airlines prende in consegna il suo primo Airbus A350-1000

Philippine Airlines ha preso in consegna il suo primo A350-1000, diventando la decima compagnia aerea al mondo a operare la versione più grande dell’A350.

“L’aeromobile, configurato con un layout premium a tre classi e 382 posti, aprirà un nuovo capitolo nelle operazioni a lungo raggio di Philippine Airlines nel Pacifico. L’elevata efficienza dell’A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di espandere il suo transpacific network con servizi non-stop verso le principali destinazioni del Nord America.

Questa consegna segna il primo dei nove A350-1000 che Philippine Airlines riceverà nell’ambito del suo programma di espansione della flotta. Il nuovo aereo si unirà agli A350-900 della compagnia aerea già in servizio per espandere le rotte verso gli Stati Uniti. L’arrivo dell’A350-1000 rafforza ulteriormente la widebody fleet strategy della compagnia aerea volta ad aumentare la capacità di lungo raggio, migliorando al contempo l’esperienza di viaggio complessiva e l’affidabilità operativa”, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Il nuovo design dell’A350 incorpora tecnologie e aerodinamica all’avanguardia, offrendo efficienza operativa e comfort per i passeggeri senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’A350 dispone inoltre di una Airspace cabin, confortevole e spaziosa, con sedili ampi, soffitti alti e illuminazione ambientale progettata per creare un’atmosfera di viaggio rilassante.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Alla fine di novembre 2025, la A350 Family aveva ricevuto quasi 1.500 ordini da 66 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)