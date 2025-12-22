Ryanair trasporta oltre 1 milione di studenti Erasmus grazie alla partnership con ESN

Ryanair ha annunciato di aver trasportato oltre 1 milione di studenti Erasmus attraverso il suo network, che conta più di 235 destinazioni, grazie alla partnership esclusiva con l’Erasmus Student Network (ESN) – un traguardo significativo che dimostra il ruolo fondamentale di questa collaborazione nel supportare la mobilità degli studenti Erasmus durante i loro periodi di scambio educativo.

“Migliaia di studenti in tutta Europa si preparano a tornare a casa per Natale. Grazie a questa partnership esclusiva, gli studenti registrati a ESN possono usufruire di uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (o due andata e ritorno) e di un bagaglio registrato gratuito da 20 kg per ogni volo prenotato, permettendo loro di trascorrere le festività con famiglia e amici anche con un budget da studente”, afferma Ryanair.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere che oltre 1 milione di studenti Erasmus hanno beneficiato della nostra partnership esclusiva con Erasmus Student Network (ESN), che supporta la mobilità a basso costo degli studenti Erasmus in tutta Europa per i loro scambi educativi. Con migliaia di studenti che si apprestano a tornare a casa per trascorrere le festività con famiglia e amici, gli studenti registrati a ESN possono ora prenotare voli Ryanair scontati attraverso la nostra rete leader del settore, che conta oltre 235 destinazioni, tramite la piattaforma dedicata agli studenti Erasmus su Ryanair.com”.

Rui Vinha, Tesoriere di ESN, ha commentato: “Raggiungere un milione di prenotazioni dimostra l’impatto significativo della partnership con Ryanair sulla comunità internazionale degli studenti e la sua continua importanza durante il loro periodo di mobilità. Che gli studenti viaggino verso la loro nuova casa, tornino indietro o colgano l’occasione per scoprire nuovi luoghi, da nove anni gli sforzi congiunti di ESN e Ryanair continuano ad avere un impatto positivo sulla vita degli studenti, che è il nostro obiettivo finale”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)