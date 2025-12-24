News Brevi – 24.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAPODICHINO A MALPENSA – Si è concluso ieri, 23 dicembre, un trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento immediato dall’aeroporto Militare di Napoli – Capodichino, all’aeroporto civile di Milano – Malpensa di un bambino di 12 anni, in imminente pericolo di vita. La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Napoli. Il giovane paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento immediato presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’aereo, partito da Ciampino, è decollato dall’aeroporto militare di Capodichino con a bordo il bambino poco dopo le 10. Durante l’intero tragitto, il piccolo è stato assistito da un’equipe medica specializzata e accompagnato da un genitore. Il velivolo è atterrato a Malpensa dopo circa un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, il bambino è stato immediatamente trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera lombarda. L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, per intervenire in tempi brevissimi per trasporti sanitari di urgenza. Questi voli sono fondamentali per garantire il rapido trasferimento di pazienti in condizioni critiche, organi o equipe mediche verso centri specializzati su tutto il territorio nazionale. Il servizio è svolto quotidianamente dai velivoli ed equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa, e degli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Gli assetti operativi sono costantemente a disposizione dei cittadini per garantire un soccorso tempestivo e professionale anche in circostanze complesse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE RICEVE GLI ADDETTI ACCREDITATI PER L’AERONAUTICA – Martedì 16 dicembre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dalla Signora Anna, ha accolto a Roma presso la Casa dell’Aviatore gli Addetti Militari Stranieri accreditati per l’Aeronautica Militare in Italia, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno. Nel corso dell’incontro, il Generale Conserva ha espresso viva gratitudine per la numerosa e calorosa partecipazione, sottolineando come tale appuntamento rappresenti non solo un momento di condivisione e amicizia, ma anche una preziosa opportunità per rafforzare il dialogo e la cooperazione internazionale, elementi oggi più che mai essenziali per affrontare le complesse sfide del contesto di sicurezza globale. In tale cornice, l’evento si conferma uno strumento concreto per consolidare i legami di fiducia e collaborazione tra i Paesi, nel segno di una visione condivisa orientata alla stabilità e alla sicurezza collettiva. In particolare, il Capo di Stato Maggiore ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante dello Stormo Rosa (Comunità delle Assistenti degli Addetti Aeronautici), Signora Silvia Ayo’, e al Comandante dello Stormo Azzurro (Associazione degli Addetti Aeronautici Stranieri), Colonnello Juan Alba Rivera, per il significativo contributo e la partecipazione attiva all’evento. Nel loro intervento, i due rappresentanti hanno espresso un sincero apprezzamento per le numerose attività svolte in collaborazione con l’Aeronautica Militare, evidenziando il valore dei progetti di cooperazione bilaterale, il rinnovato coinvolgimento nelle celebrazioni nazionali dei rispettivi Paesi e l’importante momento di reciproca conoscenza rappresentato dal viaggio degli Addetti Aeronautici esteri, organizzato dall’Ufficio Politica Internazionale Aeronautica del 3° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Un’iniziativa che si è svolta in un clima di grande cordialità e che ha ulteriormente rafforzato lo spirito di collaborazione e mutua comprensione tra le diverse realtà aeronautiche. Al termine dell’evento, il Generale Conserva ha formulato l’auspicio che l’anno a venire possa essere foriero di una progressiva distensione dell’attuale scenario geopolitico internazionale, ribadendo come il rafforzamento della cooperazione, del dialogo e dell’interoperabilità tra le Forze Aeree alleate e partner rappresenti un pilastro imprescindibile per la sicurezza e la pace a livello globale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TEXTRON AVIATION: CONSEGNATO IL PRIMO CESSNA SKYCOURIER IN MESSICO – Textron Aviation informa: “Il primo Cessna SkyCourier in Messico è stato recentemente consegnato al cargo transportation provider FlexCoah per l’utilizzo da parte della sussidiaria aeronautica dell’azienda, Altair. L’aereo, una variante cargo, amplierà le air freight capabilities dell’azienda in tutto il Paese. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.”. “La combinazione di affidabilità, payload capacity e flessibilità di missione del Cessna SkyCourier lo rende una risorsa preziosa per gli operatori che desiderano espandere le proprie operazioni mantenendo l’efficienza dei costi”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “La consegna del Cessna SkyCourier a FlexCoah riflette il ruolo crescente del velivolo nella trasformazione della logistica regionale”. “Fondata nel 2009 a Saltillo, Messico, FlexCoah è una freight transportation company riconosciuta a livello nazionale, specializzata in long-haul and local cargo services. Il nuovo Cessna SkyCourier si affiancherà al Cessna Caravan della compagnia per supportare large-scale freight hauls, offrendo ai clienti una soluzione logistica affidabile e flessibile che soddisfi le loro esigenze in continua evoluzione”, prosegue Textron Aviation. “Da anni la nostra compagnia si dedica al trasporto merci in modo sicuro e affidabile. Aggiungendo nuovi aeromobili alla nostra flotta, stiamo aprendo i cieli anche ai nostri clienti”, ha dichiarato Chava de las Fuentes, general manager, FlexCoah. “Questo investimento ci consente di offrire tempi di consegna più rapidi, di entrare in nuovi mercati e di offrire ai nostri clienti la flessibilità di scegliere tra ground and air transportation in base alle loro esigenze. Si tratta di evolvere insieme ai nostri clienti e di garantire che continueremo a essere il loro partner logistico di fiducia, sia su strada che per via aerea”. “La presenza del Cessna SkyCourier è in costante espansione in tutto il mondo, con diversi annunci quest’anno, tra cui la prima consegna in Canada e il primo ordine dalla Mongolia, tra gli altri. Questi dimostrano l’adattabilità del velivolo e la crescente domanda in diverse regioni del mondo e per diversi profili di missione”, conclude Textron Aviation.

DELTA: LA DELTA DISCOVER MAP AIUTA A PIANIFICARE I PERIODI DI VACANZA – Delta informa: “Per aiutare a dare il via alla pianificazione dei viaggi per il 2026, Delta ha mappato le finestre di viaggio più popolari e le ha abbinate alle destinazioni che brillano in quei momenti specifici. Un po’ di pianificazione creativa del calendario nel 2026 può fare molto. Con un uso strategico di weekend lunghi e festività, anche solo una manciata di giorni ferie di può dare vita a viaggi significativi durante tutto l’anno, da brevi soggiorni in città ad avventure internazionali più lunghe. Inoltre, pianificare la prossima avventura globale non deve essere stressante con la Delta Discover Map, uno strumento di pianificazione che aiuta i clienti a esplorare le destinazioni della rete globale Delta e a viaggiare in tutta sicurezza. Una volta trovata la finestra di ferie più adatta, Delta semplifica la pianificazione di quelle date con la Delta Discover Map. Con la Delta Discover Map, i viaggiatori possono: esplorare le destinazioni operate da Delta e scoprire nuove destinazioni; informarsi sui requisiti di visto, passaporto e ingresso; visualizzare le opzioni di volo e trovare ispirazione per i viaggi in base alla regione; andare oltre il volo con i vantaggi riservati ai membri SkyMiles®, tra cui Delta Vacations®, Delta Cars & Stays e Delta Cruises. Che si tratti di un lungo weekend vicino a casa o di un’avventura internazionale una volta all’anno, una pianificazione attenta delle ferie può aprire nuove opportunità di esplorazione. Con il network globale di Delta, il calendario potrebbe essere la migliore ispirazione di viaggio che hai già”.