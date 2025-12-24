Dal 26 marzo Air India riprende i voli non-stop per Roma

Air India ha annunciato la ripresa dei voli non-stop tra Delhi e Roma (FCO): la compagnia indiana torna nella capitale italiana dopo quasi sei anni d’assenza, espandendo ulteriormente il proprio network in Europa. I voli di Air India per Roma erano stati sospesi con la pandemia.

“Dal 25 marzo 2026, Air India opererà quattro collegamenti settimanali tra Delhi e Roma (Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci – Fiumicino). I viaggiatori italiani avranno maggiore scelta non solo per l’accesso diretto alla capitale indiana ma anche per collegamenti diretti con il Sud-est asiatico attraverso il gateway globale di Air India a Delhi, in continua crescita.

Il servizio da/per Roma sarà attivo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con i Boeing 787-8 di Air India, dotati di 18 flatbed in Business Class e 238 posti in Economy”, affermamo Air India e Aeroporti di Roma.

Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer di Air India, dichiara: “Collegare l’India al resto del mondo rimane tra le nostre maggiori priorità. India e Italia hanno profonde affinità culturali, economiche e commerciali che rendono Roma un’aggiunta naturale all’espansione del network di Air India. Questi voli non-stop, oltre ad aumentare la connettività diretta tra le due capitali, offrono ai viaggiatori italiani maggior ampiezza di scelta e collegamenti con scalo al nostro hub di Delhi verso le vivaci destinazioni del subcontinente indiano e del sud-est asiatico”.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, commenta: “Il ritorno di Air India su Roma Fiumicino con i collegamenti aerei per Delhi rappresenta uno sviluppo di grande rilievo che contribuisce a prospettare sul 2026 un’ulteriore crescita dei mercati del lungo raggio. Questo nuovo volo risponde a una domanda in aumento nei principali segmenti di traffico, rafforzando i legami economici e culturali tra Italia e India e ampliando le opportunità di scambio tra i due Paesi”.

“L’Italia è uno dei maggiori partner commerciali dell’India in Europa e il traffico di passeggeri tra i due paesi è in continuo aumento, grazie alla presenza di una grande comunità indiana in Italia e al crescente interesse dei viaggiatori indiani per l’arte, la storia, la cucina e le esperienze italiane.

I voli di Air India per Roma sono programmati in modo da offrire comode coincidenze via Delhi per destinazioni come Bangkok, Colombo, Ho Chi Minh City, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Phuket e Singapore.

Con l’aggiunta di Roma, Air India serve otto aeroporti nell’Europa continentale e tre nel Regno Unito.

Le prenotazioni per i voli Air India tra Delhi e Roma saranno progressivamente aperte su tutti i canali, compreso il sito web e l’app mobile di Air India, le biglietterie aeroportuali, i centri di contatto e le agenzie di viaggio in tutto il mondo”, concludono Air India e Aeroporti di Roma.

