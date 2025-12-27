Enac da gennaio 2026 lancia il primo U-Space europeo

L’Enac informa: “L’Enac ha recentemente ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto Amazon Prime Air di ‘Drone Delivery’ avviato in Italia, presso San Salvo, in Abruzzo, e della relativa certificazione di operatore LUC (Light UAS Operator Certificate)“.

L’Ente ha preso atto della notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

“Nonostante la sospensione del progetto, dal 1° gennaio 2026 sarà operativo lo “U-Space San Salvo”: il primo in Europa. Si tratta di una porzione di spazio aereo in cui si realizza l’integrazione tra voli con equipaggio e voli con pilota remoto, elemento essenziale per garantire la piena e sicura operatività dei mezzi unmanned, consentendo attività sperimentali e operazioni in emergenza”, prosegue l’Enac.

“La sua attivazione, frutto della collaborazione con D-Flight, Enav e il coinvolgimento di 35 realtà territoriali, rappresenta un ulteriore risultato positivo del sistema Italia nella sfida dell’innovazione dell’aviazione civile, avanzata, sostenibile e intermodale”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)