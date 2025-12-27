Ryanair lancia un’offerta con oltre 10 milioni di posti disponibili per l’estate 2026

Ryanair in un comunicato informa “Ryanair ha lanciato venerdì 26 dicembre la sua più grande offerta di sempre, con oltre 10 milioni di posti per l’estate 2026 disponibili con forti sconti per chi prenota in anticipo”.
“Quale modo migliore per superare la malinconia post-natalizia se non iniziando a pianificare le vacanze dell’estate 2026 sull’ampio network Ryanair, leader del settore, che conta oltre 235 destinazioni? Tra queste, alcune delle mete di mare più amate come Corfù, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Malaga, Malta, Palermo, Palma di Maiorca, Rodi, Santorini e Tenerife, oltre a city break verso Atene, Barcellona, Berlino, Dubrovnik, Lisbona, Madrid, Milano, Pisa, Parigi, Valencia e Roma.
La promozione termina alle 23:59 di domenica 25 gennaio 2026“, prosegue Ryanair.
Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Ora che il Natale è passato, è il momento di iniziare a pensare alle vacanze estive 2026. Che tu cerchi sole, mare, città o un po’ di tutto, la Summer 2026 Sale di Ryanair – la nostra offerta più grande di sempre, con 10 milioni di posti scontati disponibili – offre un valore incredibile su più di 235 destinazioni, tra cui le mete di sole più amate come Alicante, Corfù, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Malaga, Malta, Palermo, Palma di Maiorca, Rodi, Santorini e Tenerife, oltre a imperdibili city break verso Atene, Barcellona, Dubrovnik, Lisbona, Madrid, Milano, Pisa, Parigi, Valencia e Roma. Queste tariffe vantaggiose andranno esaurite rapidamente, quindi assicurati di prenotare subito la tua vacanza estiva 2026 tramite l’App Ryanair o il sito web”.
