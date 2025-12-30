Airbus e Indra condurranno un definition study sul future Spanish intelligence aircraft

Airbus Defence and Space e Indra Group sono stati selezionati dallo Spanish Ministry of Defence per condurre un conceptual definition study per i futuri Signals Intelligence (SIGINT) aircraft della Spanish Air and Space Force.
“Questo studio, della durata di 18 mesi, riguarderà l’analisi e la definizione della piattaforma e dei signals intelligence equipment più adatti per fornire una soluzione nazionale basata su tre velivoli per rilevare, tracciare, classificare e identificare obiettivi di interesse per le Spanish Armed Forces.
Airbus Defence and Space elaborerà una proposta per un velivolo adattato alle esigenze del cliente spagnolo e, insieme a Indra, studierà l’integrazione di electronic intelligence and communications intelligence systems come fase preliminare per definire lo sviluppo e l’implementazione del programma.
In una fase successiva, Airbus dovrebbe apportare le modifiche necessarie all’aeromobile selezionato per implementare e industrializzare il signals intelligence system proposto da Indra“, afferma Airbus.
“Airbus vanta una vasta esperienza nella conversione di commercial aircraft in military aircraft, come l’A330 Multi Role Tanker Transport, che viene convertito presso i suoi stabilimenti di Getafe. Possiede inoltre una vasta conoscenza nell’integrazione di sensors and mission systems in diverse configurazioni di aeromobili”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)